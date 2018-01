El valor de las exportaciones de vacuno ha ido escalando por la mejora de la sanidad Ha disminuido el 55% los casos de tuberculosis en la última década SILVIA G. ROJO Domingo, 28 enero 2018, 16:59

«Exportar se ha convertido en una necesidad y a cuantos más países, mejor». Esas palabras las suscribe el director general de Producción Agropecuaria, Óscar Sayagués, quien también parte de la siguiente premisa relativa a la sanidad: «el primer pilar de la competitividad tanto para la propia explotación como para la exportación es un buen estatus sanitario, si no hay sanidad, no hay mercados porque el comprador se fija en otros países». En este sentido, y no sin sacrificios, Castilla y León ha hecho los deberes en el sector vacuno y la afirmación no es gratuita si se tiene en cuenta que en 10 años, hasta diciembre de 2016 la tuberculosis había descendido en un 55% y la prevalencia se sitúa en un 1,8%.

El valor de las exportaciones de animales vivos de vacuno también ha ido escalando posiciones de manera paralela a la mejora en la sanidad y mientras que en 2010 era de 3,7 millones de euros, hasta junio de 2017 ha sido de 6,8 millones de euros. Dicho de otro modo, ese valor se ha incrementado en un 85% pero es que las exportaciones de vacuno en la región se incrementaron un 125% en los seis primeros meses del año pasado. Un ejemplo de que «si un país tercero no confía en nuestro sistema sanitario no va a importar» se ve claramente en lo que ha sucedido entre Turquía y Francia y que se ha trasladado inmediatamente al mercado castellano y leonés.

«Francia era el principal proveedor de Turquía en vacuno pero Francia ha tenido un problema con un brote de lengua azul del serotipo 8 y Turquía ha buscado nuevos mercados», argumenta el director general. Turquía se está llevando cerca del 50% de la exportación de la región y de los 21.974 animales que salieron de Castilla y León con destino a países terceros en los primeros nueve meses del pasado año, 9.888 animales lo hicieron con destino a Turquía, eso sí, con la salvedad de que Turquía abrió el mercado en junio. En el caso del mercado de Salamanca, 5.677 animales salieron con destino a países terceros, entre los que también se encuentra Argelia, Libia o Líbano. Los indicadores parecen clarificadores a falta de que se cierren de manera definitiva los datos del último año.

Argelia representa, igualmente, el 22,3% de los productos de origen bovino que se exportan y dentro de lo que es el mercado intracomunitario, Portugal y Países Bajos se convierten en los principales destinos.

Dentro del sector se habla «del barco» que de manera periódica parte con animales vivos a los diferentes países que, en esos casos, «quieren hacer su propia transformación y elaborar sus propios productos».

Sayagués opina que en todos los mercados, «las noticias van corriendo» y por lo tanto, «es fundamental que los países vean la calidad, robustez y rigidez de nuestro sistema sanitario; si ven que somos serios, tendremos más clientes».

Interprofesional

Desde la interprofesional del vacuno, provacuno, la exportación, en palabras de su director, Javier López, «supone la vida del sector, la válvula de escape por la cual se valoriza el conjunto de la producción y la industria». Mucho más si se tiene en cuenta que el consumo de carne en los hogares españoles cayó el 5% en el primer semestre del pasado ejercicio. Entiende que «el hecho de tener numerosos destinos abiertos y poder vender a aquel lugar del mundo que más valorice cada producto, redunda en el beneficio de todo el sector y, evidentemente, sin la exportación sería imposible mantener el ritmo de producción de los últimos años y tendríamos un sector más débil y con fluctuaciones de precios más acusadas».

El ministerio está dando pasos para la apertura de nuevos mercados y China, para cualquier sector, es uno de los más interesantes. «Se están dando pasos de carácter técnico, es decir, el envío de información por parte de la Administración española a sus homólogos chinos».

La elección de los países en los que, en este caso, la interprofesional va a potenciar su acción internacional es lógica. Por un lado, los mercados asiáticos, con una población en constante aumento y con un nivel adquisitivo creciente y por otra parte, los mercados del norte de África y fundamentalmente, Oriente Medio, que unen un nivel de vida elevado junto a una restricción al consumo de determinados tipos de carne por motivos religiosos, trasladando el mismo hacia otras carnes, entre ellas el vacuno.

Su opinión general es que el sector afronta un momento de «clara estabilidad» y concluye: «nos encontramos en un ciclo expansivo de la producción de carne de vacuno con un ritmo productiva incluso superior al que teníamos antes de la primera gran crisis de precios».