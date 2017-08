El último baile del verano El verano ya está llegando a su fin, pero la música es más protagonista que nunca por toda Castilla y León. Festivales, conciertos y fiestas harán una vez más un fin de semana agradable en la región ÁLVARO GÓMEZ Valladolid Jueves, 31 agosto 2017, 12:33

Valladolid Conciertos en las fiestas

Las fiestas de la capital pucelana ya están aquí y con ellas un sinfín de actividades culturales. Este fin de semana viene cargado de actuaciones musicales, empezando fuerte el viernes con Jarabe de Palo y Europa FM en la Plaza Mayor y la fiesta de DJs en Las Moreras. Ya el sábado, los protagonistas serán Erizo Sibarita y La Oreja de Van Gogh, dejando para el domingo al cantante David Otero.

Conciertos de la MODA durante las Fiestas de Valladolid de 2016 / R. Otazo

Valladolid Pablo Carbonell

‘EL mundo de la tarántula’ llega a Valladolid de la mano de Pablo Carbonell con una mezcla de musical y monólogo con toques de comedia donde el protagonista narra de manera autobiográfica lo sucedido desde su infancia. La actuación tendrá lugar en el Teatro Carrión este viernes a las 20:30 horas. El coste de las entradas es de 15 y 18 euros.

R.O

Valladolid Trilusionistas 2.0

Espectáculo de magia a cargo de Melo, Merlin S. XXI y Jorge Ale’s. Los tres harán todo lo posible por dejar boquiabiertos a los espectadores que asistan a cualquiera de sus tres actuaciones. Primero, el viernes a las 22:30 horas, y el sábado en dos sesiones a las 22:30 y a las 1:00 de la madrugada. Tendrá lugar en el Teatro Cervantes con un precio anticipado de 10 euros y de 12 en taquilla.

Teatro Cervantes

Valladolid Juan Valderrama

Las coplas de Juan Valderrama sonarán en el Teatro Zorrilla junto a la actuación de la Banda Sinfónica: Arroyo de la Encomienda, dirigida por José Manuel González. Realizará dos actuaciones, una el viernes y otra el sábado, ambas a las 20:30 horas. El precio de las entradas es de 24 y de 28 euros.

EFE

Valladolid Musicales para niños

Los más pequeños podrán disfrutar de dos musicales de algunos de sus personajes animados favoritos. En primer lugar, el sábado a las 18:00 horas es el turno de ‘EL viaje de Pinocho’. Un día más tarde, el domingo, la música protagonista será la de ‘La Bella y la Bestia’ en el mismo horario. Teatro Cervantes, entradas a 10 euros en venta anticipada y 12 en taquilla.

Medina del Campo (Valladolid) Muestra Flamenca

El sábado día 2, a las 21:00 horas, en el Auditorio Municipal de Medina del Campo, tendrá lugar la 39 edición de la Muestra Flamenca de esta localidad, organizada por la Tertulia Flamenca Medinense. Esta edición cuenta con Laura Vital, Edu Hidalgo y Juan Carlos Sanz al cante; Raquel Villegas al baile, y Eduardo Rebollar y Carlos de Paz a la guitarra.

Valladolid Miguel Poveda

El domingo día 3, también a las 21:00 horas, en el Auditorio Miguel Delibes de la capital, actuará Miguel Poveda. Su actuación tendrá tres partes, primero un repertorio de su último trabajo ‘Sonetos y poemas para la libertad’, en el que recoge textos de Lope de Vega, Quevedo, Borges o Lorca entre otros; una segunda parte con cantes más tradicionales del Flamenco y una tercera dedicada a la canción andaluza.

Alejos (Valladolid) Suena Flamenco

Y más flamenco el sábado, esta vez en la Plaza Mayor de Alejos a las 22:00 horas, donde actuará la compañía Suena Flamenco. Está compuesta por Santi Borja y Silvia Verdugo al cante; a la guitarra Emilio Fernández y Jaime Barrul; al baile Fede Ferrer y Cristina Gutiérrez, y a la percusión José Luis Jiménez.

Valladolid Arde Mayorga

La sala de exposiciones del teatro Zorrilla acoge desde este jueves y hasta medidados de octubre la exposición sobre la procesión cívica de ‘ElVitor’, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. La exposición podrá ser visitada de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas, todos los días de la semana excepto el lunes.

Ávila Jornadas medievales

María Fernández nos indica que este fin de semana hay una cita ineludible de la capital abulense; tres jornadas de ambientación en la época medieval, con decenas de puestos de todo tipo y la colaboración de numerosos espectáculos musicales, visuales y teatrales. Tenderetes, haimas, olores a incienso, romero, especias, quesos, embutidos, venta de esclavos, titiriteros, juglares, caballeros, reyes, monjes, frailes ocupan las calles y plazas del centro histórico. Del 1 al 3 de septiembre en el centro de Ávila.

Santa María del Berrocal (Ávila) Teatro solidario

Como parte de su programa ‘Ocio y salud en agosto’, Santa María del Berrocal culmina el periodo estival con una representación solidaria de la compañía La Tesitura, que interpretará ‘Operativo Vagabundo’. El sábado 2 de septiembre en Santa María del Berrocal, a las 22:00 horas.

Ávila Joyas abulenses

Recorrido por el interior de la Basílica de San Vicente, la Catedral y la Muralla. El sábado 2 de septiembre a las 11:00 horas. Tendrá una duración aproximada de 3 horas y saldrá del Centro de Recepción de Visitantes. La tarifa general es de 8 euros.

Ávila Recorrido por el patrimonio

Se trata de un recorrido que, partiendo del Centro de Recepción de Visitantes, dirige a los participantes hacia San Vicente, el Mercado Grande, la Catedral, el Mercado Chico, Rastro y Plaza de Santa Ana compaginando ruta e interacciones. El sábado 2 de septiembre a las 19:00 horas. La duración aproximada es de dos horas. El precio de la tarifa general es de 6 euros; la reducida, 4 euros.

Ávila Tren con Santa Teresa

Experiencia que parte de la estación Madrid Chamartín a las 9:00 horas del sábado, 2 de septiembre. La llegada a Ávila, a las 10:37, parece ser cuestión de minutos gracias a la actuación de la actriz que encarna a Santa Teresa y ameniza el viaje. Debido a posibles modificaciones, consultar la tarifa y horarios en la página oficial de la operadora.

Segovia Conocer a Machado

César Blanco nos trae la agenda cultural de Segovia, que afronta la mudanza a septiembre aún con muchos pueblos en pie de fiestas patronales. Mientras tanto, en la capital segoviana continúa el programa de actividades que organiza la empresa municipal de Turismo de Segovia. Por ejemplo, los niños tendrán la oportunidad de descubrir a Antonio Machado en la propia casa-museo de la calle Desamparados gracias al espectáculo ‘Con ojos de poeta’, que recorre la vida y obra del escritor a través de un personaje de ficción y de música en directo. La entrada es gratis.

Segovia Jornadas de cultura judía

Otra cita que irrumpe en este preámbulo del curso es XVIII Jornada Europea de la Cultura Judía, en la que más de treinta países europeos así como ciudades pertenecientes a la Red de Juderías de España darán a conocer al público la tradición judía. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Consejo de Europa, a través de los Itinerarios Culturales Europeos, ha demostrado ser una excelente herramienta para fortalecer las relaciones entre los distintos pueblos y comunidades a través de la cultura. Una celebración fuertemente consolidada que aporta un valor añadido a la programación anual. El Área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia ha preparado un programa cuyo lema este año es ‘Diásporas’, en relación a la dispersión de los judíos alrededor del mundo en diferentes épocas y por diferentes causas. El sábado 2, a las 13:00 horas, empiezan los actos con la visita guiada Conoce la Judería, un recorrido por las calles del barrio hebreo, evocando el legado judío de la ciudad a través de las escalas en la antigua Sinagoga Mayor (Iglesia del Corpus Christi), el Centro Didáctico de la Judería y de la Puerta de San Andrés (adarve de la Muralla).

Segovia Amparo Alba

Ese mismo día, el sábado, a las 18:00 horas, en la Casa de Abraham Seneor, se celebrará una conferencia titulada ‘Judaísmo: una historia de diásporas (religiosas, sociales y culturales)’, con las intervenciones de Amparo Alba, del Departamento de Hebreo y Arameo de la Universidad Complutense, profesora y autora de libros y artículos en revistas especializadas sobre la literatura hebrea en la Edad Media y sobre literatura de polémica judeocristiana; y de Ziva Freidkes, directora de Sefarad Connection, empresa turística especializada en el mundo judío.

Segovia Puertas abiertas en la Sinagoga

Ya el domingo 3, el encuentro programa una jornada de puertas abiertas para conocer el Centro Didáctico de la Judería (de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas); la Puerta de San Andrés (de 11:00 a 14:00 horas); la Sinagoga de los Ibáñez (entre las 11:00 y 14:00 horas y de 16:00 a 18:00). También será jornada de puertas abiertas para la antigua Sinagoga Mayor, de 10:45 a 14:15. Por otra parte, tendrá lugar, a las 11:00 horas, el paseo teatralizado ‘Yuda’, que es una visita teatralizada basada en la novela de José Antonio Abella, autor galardonado con el Premio de la Crítica de Castilla y León. El protagonista es un niño de la aljama hebrea en el momento de la expulsión. Ya adulto vuelve a la ciudad donde nació y vivió su infancia. Esta vuelta a sus orígenes supone rememorar hechos significativos que ahora, a una edad madura, adquieren nuevo significado.

Segovia De la sinagoga al cementerio

Y más rutas dentro de la Jornada Europea de la Cultura Judía. El domingo, a las 16:30, se desarrollará la visita guiada bautizada como ‘De la sinagoga al cementerio’, que supone un recorrido emotivo recordando la vida de los judíos segovianos. De nuevo, esta experiencia incluye visitas a la antigua Sinagoga Mayor, Centro Didáctico de la Judería, nueva Sinagoga Mayor y al cementerio judío, espacio paisajístico de especial belleza y trascendencia para la comunidad judía de Segovia. Para culminar el encuentro, concierto de Milo Ke Mandarini, dúo toledano formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín, que llevan desde 2008 trabajando en la investigación y difusión de las músicas de raíz mediterráneas. El lugar del recital será el patio de la Casa de Abraham Seneor. La entrada cuesta 5 euros y se pueden adquirir en la web de Turismo de Segovia.

Segovia La Catorcena

El primer domingo de septiembre (este año será el día 3) se viene celebrando en Segovia la fiesta de la Catorcena desde la época medieval. A raíz de los llamados sucesos del Corpus (siglo XV) se instauró la tradición de celebrar una fiesta de exaltación eucarística por las catorce parroquias existentes en la ciudad en aquel momento (de ahí el nombre de Catorcena). Cada año le corresponde a una de ellas organizar en su parroquia todos los actos programados, concluyendo con una procesión eucarística. En esta edición le toca a la parroquia de Santo Tomás. Los actos empezarán a las 20:30 con el pregón y el domingo se sucederán desde el mediodía.

Segovia Vete al Fresco

Cambiando de tercio, el fin de semana también tiene su propia banda sonora, la que ponen los conciertos del Festival Vete al Fresco. Este jueves, a las 22:00 horas, entre el restaurante La Concepción y el bar Negresco, actuación de Haydée Arizala y Maestro Moriles con un repertorio de blues, jazz y soul. Y a la misma hora, en la taberna Volapié, directo de Gran Angular.

Segovia Exposiciones

En cuanto a las exposiciones, este jueves 31 los interesados tendrán la última oportunidad de visitar en su último día de exhibición dos muestras que han protagonizado al actividad en el Torreón de Lozoya durante este agosto. Por un lado, en las Salas de las Caballerizas ‘Good morning Lucy’, organizada por la Fundación Caja Segovia en colaboración con el Ayuntamiento y comisariada por José Luis Gilsanz con motivo del 50 aniversario del álbum ‘Sgt. Peppers’s Lonely Hearts Club Band’ de The Beatles. La muestra reúne fotografías del grupo británico, objetos de recuerdo, discos, noticias en prensa o artículos de merchandising. Por otro, la muestra dedicada al fotógrafo y pintor segoviano Jesús Unturbe (1895-1983), integrada por los fondos que posee de este artista la Fundación Caja Segovia. Dentro de la colección, la figura de Unturbe ocupa un lugar destacado tanto por la cantidad de obras reunidas como por su variedad y calidad, dado que cuenta con pintura, dibujo y, por supuesto, fotografía, faceta profesional, esta última, a la que el artista debe buena parte de su celebridad.

Segovia Mercado del Marquesado

En el patio del Colegio de Arquitectos de la capital segoviana, el sábado y el domingo se celebra el tradicional Mercado del Marquesado, un espacio singular donde se puede disfrutar con el descubrimiento de creadores, diseñadores, artistas, objetos de decoración, artículos vintage, moda y hasta gastronomía. Abrirá de 11 a 20 horas.

Burgos Burgos Beer Fest

Gabriel de la Iglesa informa que durante todo el fin de semana, el patio del Monasterio de San Juan acogerá la II edición del Burgos Beer Fest, una cita en la que la cerveza artesanal será la protagonista, pero que contará también con buena música, como la de The Warren Commision y Lobocordero, que actuarán el viernes a partir de las 21:30 horas, o la de The Moody Groovies y The Girondines, que harán lo propio el sábado en el mismo horario.

Miranda de Ebro (Burgos) Ebrovisión

Sin embargo, el foco de atención del fin de semana no estará en la capital provincial, sino en Miranda de Ebro, que ya ha comenzado a celebrar la XVII edición del festival Ebrovisión. Durante todo el fin de semana, por los diferentes escenarios ubicados en la ciudad del Ebro pasarán bandas de la talla de Love of Lesibian, Corizonas, León Benavente o Sidonie, entre otros muchos. También habrá sitio para la gastonomía y los cortometrajes. Imprescindible para los amantes del indie.

Quintana Martín Galíndez (Burgos) Festival del Valle de Tobalina

La buena música también tendrá su espacio en Quintana Martín Galíndez, que un año más acogerá la celebración del Festival del Valle de Tobalina. En esta ocasión, el protagonismo lo asumirán grupos como MFC Chicken, Impersial State Electric, The Tiki Phantoms o The Boo Devils. El viernes y el sábado a partir de las 21:00 horas. Gratis.

Pradoluengo (Burgos) Subida a San Millán

Finalmente, para los deportistas y amantes de la naturaleza, se reserva otra cita de interés, como es la celebración de la XV edición de la Subida al pico San Millán, incluida en el Campeonato de Castilla y León de Carreras de Montaña. El domingo a partir de las 9 de la mañana desde Pradoluengo.

Zamora Festival de Folklore

Alicia Pérez nos recuerda que Zamora acoge los días 1, 2 y 3 de septiembre el Festival Internacional de Folklore, en el que participarán ocho grupos de España, Portugal, Cuba y Rusia. Las actuaciones los tres días serán a las 20:30 horas en la plaza de la Catedral de Zamora y también habrá talleres de baile en el Museo Etnográfico de Castilla y León, pasacalles y vermús musicales en la plaza del Fresco en la mañana del sábado y el domingo con la presencia de gigantes y cabezudos y de los grupos participantes. El festival está incluido en las Fiestas de la Virgen de la Concha que celebra la ciudad desde el día 1 de septiembre.

Zamora Festibalc

Diez grupos locales y nacionales de música tocarán en Zamora el sábado 2 de septiembre desde los balcones de la Plaza Mayor y la calle Balborraz de la ciudad. Será la tercera edición del Festibalc, que se desarrollará en tres sesiones y que conjuga la cultura con el comercio local y la animación de la ciudad. El festival comenzará a las 12:30 horas con la actuación de Manu Devónico y The Levitans. A las 18:00 horas actuarán Ciclón Tropical, Gran Tráiler, Lucia Gonzalo y Shome Delacasa, y por la noche, a partir de las 21:30 horas, Chef Creador, El Lado Oscuro de la Broca, Julieta 21 y Lázaro.

Benavides (León) Feria del dulce

Benavides celebra su ya consolidada XII Feria del Dulce y la Repostería, en colaboración con la Diputación de León, para dar a conocer productos artesanales, promocionar empresas leonesas y asentar así población en el mundo rural. La Feria contará este año con un total de 34 expositores durante todo el fin de semana. Desde el sábado a las 12:30 horas, se podrá asistir a talleres de gominolas, degustaciones de productos leoneses, talleres con David González de MasterChef y Sergio González de Confiterías Conrado, y un montón de actividades con el hilo conductor del dulce. Para el domingo quedará una concentración de ‘Seat 600’, talleres infantiles y el concurso profesional y amateur de repostería. El colofón a la fiesta lo pondrá una gran chocolatada.

Valencia de Don Juan (León) Conciertos y motos

Valencia de Don Juan arrancará el viernes 1 de septiembre sus fiestas que durarán hasta el 14 de septiembre. Destacan en la programación las actuaciones de Fangoria, David Otero, Natalia, OBK y el espectáculo de DJ’s de los 40 principales. También, destacan grandes citas deportivas como el Motocross Máster Campeonato de Castilla y León y la carrera popular de El Cachón de la Isla. Las noches de verbena estarán amenizadas por orquestas de primer nivel: Top Lider, La Última Legión, Grupo Morfeo, Nueva Banda, Zafiro, Cuarta Calle, Grupo Taxi, La Misión y Los Players. Además, por segundo año tendrá lugar el festival 'De Coyanza para Coyanza' con los grupos locales Negral y La Banda Robada, Incompetentes y Mescalina. Los más pequeños podrán disfrutar de numerosos talleres y actividades pensadas especialmente para ellos. Además, habrá atracciones gratuitas y eventos deportivos que contribuirán al disfrute de los más pequeños.

Ponferrada (León) Fiestas de La Encina

Las fiestas de Ponferrada arrancan este fin de semana. Un año más tendrán lugar el IV Open de Billar y el IX Trofeo de Rugby de la Encina. A estos torneos se suman las novedades del Iº Campeonato de Puzzles Encina 2017 y el I Certamen ‘Manzana y pera berciana’. Además se inauguran múltiples exposiciones. En el ámbito musical dará un concierto el cantautor Alberto González y se realizará el Festival electrónico solidario ‘Marta Casado’. Un comienzo, para unas fiestas que se prolongarán en el tiempo hasta el 10 de septiembre

Salamanca Música clásica

Los amantes de la música clásica podrán disfrutar de un concierto de música tradicional y popular, además de piezas de cine. Amabile Girls’ Choir del Reino Unido será el coro encargado de realizar el concierto, cuya dirección coral corre a cargo de Rachel Little, con David Battersby como pianista. Tendrá lugar en el Casino de Salamanca, el viernes a las 20:00 horas.

Palencia Feria y Fiestas de San Antolín, talleres y romerías

Fernando Caballero informa de las actividades del fin de semana en Palencia

Viernes

Palencia: Ferias y fiestas de San Antolín

Aguilar de Campoo: XVII Feria de antigüedades. Del 1 al 3 de Septiembre tendrá lugar la XVII feria de Antigüedades de Aguilar de Campoo, una feria consolidada en Aguilar tras 17 años de trayectoria.

La Olmeda: Exposición. Hasta el 15 de octubre puede visitarse en La Olmeda la exposición “ROMANORVM POPULVS”, un diorama sobre el mundo romano elaborado con ‘clicks’ de Playmobil, organizada por la Diputación de Palencia y la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil Aesclick.

Sábado

Palencia. Ferias y fiestas de San Antolín

La Olmeda: Taller ‘Tesela a Tesela’. El Programa Cultura a la Romana trae de nuevo una de las actividades más exitosas para el público infantil: los talleres 'Tesela a Tesela'.

Aguilar de Campoo: XVII Feria de antigüedades. Aguilar de Campoo celebra una nueva edición de su feria dedicada al coleccionismo y las antigüedades del 1 al 3 de septiembre en el polideportivo municipal

Domingo

Palencia: Ferias y fiestas de San Antolín.

Cervera de Pisuerga: IV Marcha Fuente Cobre Cervera de Pisuerga. Prueba no competitiva que pretende promover el deporte y disfrutar del paisaje de la Montaña Palentina

La Olmeda: Taller ‘Tesela a Tesela’. El Programa Cultura a la Romana trae de nuevo una de las actividades más exitosas para el público infantil: los talleres “Tesela a Tesela”.

Aguilar de Campoo: XVII Feria de antigüedades. Aguilar de Campoo celebra una nueva edición de su feria dedicada al coleccionismo y las antigüedades del 1 al 3 de septiembre en el polideportivo municipal

Guardo: Romería del Cristo en Guardo. Como actividades paralelas, se desarrolla una feria de productos gastronómicos y artesanos, una concentración de amigos del caballo, juegos y talleres y actividades de animación musical y teatral para todos los públicos.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que la despedida de agosto y bienvenida de septiembre viene con multitud de conciertos en las fiestas de Palencia (Loquillo, Revolver...), Valladolid (Jarabe de Palo, Boikot, La Oreja de Van Gogh) o Medina del Campo (Huecco, Medina Azahara...) para ir consumiendo lo que queda de verano.

Jueves

BURGOS (MIRANDA DE EBRO) – Ebrovisión, Tv Segall + Rufus T. Firefly + Biznaga + Franela + Julieta 21 + Wolf + Jotapop + Femenanf (desde 24€)

PALENCIA – The Limboos (Parque San Miguel, 22:00h, gratis)

PALENCIA – Beret (Parque del Salón, 23:30h, gratis)

SALAMANCA – Bicycle Thief (Plaza del Mercado, 21:00h, gratis)

Viernes

BURGOS (MIRANDA DE EBRO) – Ebrovisión, Nada Surf + Sidonie + León Benavente + The Whip + Luis Brea y el miedo + The Limboos + Gold Lake + Champagne + My Expansive Awareness + Loud + Sweetdrinke + Brummel + Patruller + J. Polli + Women Beat + Stereobrothers + Panoramois (desde 24€)

LEÓN – Imperial State Electric (El Gran Café)

PALENCIA – Mama Guns (Parque San Miguel, 22:00h, gratis)

PALENCIA – Loquillo (Parque del Salón, 23:30h, gratis)

VALLADOLID – Ondarock, Blow (21:00h, gratis)

VALLADOLID – Jarabe de Palo (Plaza Mayor, 22:30h, gratis)

VALLADOLID (MEDINA DEL CAMPO) – Tributo a La Movida (Plaza Mayor, 00:45h, gratis)

Sábado

BURGOS (MIRANDA DE EBRO) – Ebrovisión, Love Of Lesbian + Corizonas + Joe Crepúsculo + División Minúscula + Los Tiki Phantoms + Cala Vento + Señores – The Wheels + Havoc + Kuve + Pet Fennec + Edu Anmu + Optigani + Estereoclub + Terrible vs Guatine + Julss + Bilboloopers + Casual Groupies (desde 24€)

BURGOS (SANTELICES) – Festival Espeleorock, Mala Reputación + Saratoga + Limando + Eslabón + Faltos de Riego + Orion Child + Karne Cruda

LEÓN – Los Toreros Muertos (Espacio Vías, 21:00h, 13€-15€)

PALENCIA – Sugar Daddy & The Cereal Killers (Parque San Miguel, 22:00h, gratis)

PALENCIA – Sweet California (Parque del Salón, 23:30h, gratis)

VALLADOLID – La Oreja de Van Gogh (Plaza Mayor, 22:00h, gratis)

VALLADOLID – Morerock, Boikot + Dakidarria + Helss Breats + Hesian + Amamarla (Las Moreras, 20:00h, gratis)

VALLADOLID – El conciertazo, Sbeerocks + Pulsar + Erizo Sibarita (Calle Andrés de la Orden, 21:00h, gratis)

VALLADOLID (MEDINA DEL CAMPO) – Huecco (Plaza Mayor, 23:00h, gratis)

VALLADOLID (LAGUNA DE DUERO) – David Bustamante (Plaza de Toros)

Domingo

PALENCIA – Los Ibers (Plaza Mayor, 22:00h, gratis)

VALLADOLID – Ondarock, Bless (21:00h, gratis)

VALLADOLID – David Otero (Plaza Mayor, 22:30h, gratis)

VALLADOLID – Miguel Poveda (Auditorio Miguel Delibes, 21:00h)

VALLADOLID – Cañoneros (Plaza de las Brigidas, 14:00h, gratis)

VALLADOLID – Hombres de hielo +`paolo Fontana + Cosmic Birds + The Morning Reaver (Las Moreras, 20:00h, gratis)

VALLADOLID (MEDINA DEL CAMPO) – Medina Azahara (Plaza Mayor, 23:00h, gratis)