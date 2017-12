Tudanca: «La despoblación se corregirá cuando haya un gobierno diferente en Castilla y León» El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca. / NACHO GALLEGO Critica la «soberbia» del consejero de Sanidad por no haber dimitido tras los problemas del Medora o los recortes sanitarios SONIA ANDRINO Miércoles, 20 diciembre 2017, 12:27

No quiere hablar de inmadurez política en la falta de acuerdo o negociación para corregir el que es, sin duda, uno de los principales problemas de Castilla y León, entre otras cosas porque Luis Tudanca se resiste a apoyar «acuerdos vacíos de contenido» cuyo único objetivo es«'la foto». Así lo ha dicho en el balance del año que ha compartido con los medios de comunicación en el que se ha referido a la política poblacional de la Junta de Castilla y León y a la Ley de Ordenación del Territorio que permanece anclada por falta de acuerdo. «Hemos trabajado después de tantas agendas vacías y tantos libros blancos inútiles y hemos puesto alternativa diferentes que han culminado, por ejemplo, en el informe presentado en el Parlamento Europeo a partir del cual se han aprobado iniciativas especificas de cara al marco presupuestario», ha resaltado el secretario autonómico de los socialistas convencido de que la solución a este «grave problema sobre el que no se puede perder ni un segundo más» solo llegará con un cambio de gobierno en la comunidad. En el mejor de los casos, eso no ocurriría antes del segundo semestre de 2019. «Ya me gustaría a mi que fuera antes», ha reconocido, pero hasta entonces, a esperar, y eso que, como ha recordado el propio Tudanca, en los últimos seis años se han perdido en Castilla y León 120.000 habitantes y la situación no había sido nunca tan crítica salvo en la epidemia de gripe de 1918. «Las políticas del PP son peores para nuestra tierra que una epidemia -ha espetado- Los únicos que lo pueden cambiar son los socialistas y en eso nos vamos a empeñar para lograr un cambio de gobierno que es más necesario que nunca».

De la gestión del Gobierno de la comunidad, Tudanca ha criticado también la política sanitaria cuyo último exponente ha sido la caída continua, durante tres días, del sistema informático Medora y ha anunciado que pedirán una auditoría para analizar las causas tras recordar que «fue adjudicado a la empresa por el mero hecho de ser familiar del exconsejero de Economía» y quizá eso, a su juicio, influya también en la ineficacia del sistema. Ha considerado increíble que el consejero de Sanidad no haya dimitido todavía, ni que Herrera le haya cesado, después de todos los errores que, desde su punto de vista, ha protagonizado Antonio Saéz en el último año. «Hemos acabado el año con Medora caído tres días consecutivos y generando colapso y problemas. Por el medio, ha habido recortes, oposiciones fracasadas, colapso de urgencias, se han cerrado camas derivándose pacientes a los centros privados. En definitiva, es un fracaso sin precedente en la sanidad», ha dicho Tudanca, convencido de que «un solo caso sería suficiente para que hubiese dimitido el consejero, pero ahí singue, sin que se le mueva un solo pelo, y con la soberbia que le caracteriza».