El Tribunal de Cuentas multará en Castilla y León a las entidades locales que incumplan sus obligaciones de control El presidente del Consejo de Cuentas exige a los grupos medidas como condicionar el pago de subvenciones a la rendición de cuentas para acabar con una situación de «estancamiento» EL NORTE Valladolid Viernes, 12 enero 2018, 16:03

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, anunció hoy que el Tribunal de Cuentas empezará a multar a las entidades locales de la Comunidad que incumplan flagrantemente con sus obligaciones de control y remisión de datos a los órganos de fiscalización. «Me consta que el Tribunal de Cuentas está dispuesto a poner multas en el ámbito de nuestra comunidad», afirmó.

Encabo, que compareció ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, advirtió de que esta competencia sancionadora también corresponde al Consejo de Cuentas, pero «no está desarrollada, es un brindis al sol«, reprochó a los grupos. Así, constató que se puede dar la «contradicción« de que el Tribunal de Cuentas ponga multas coercitivas en Castilla y León y «nosotros no lo hagamos».

Jesús Encabo constató que la rendición de cuentas por parte de las entidades locales en la Comunidad «está estancada» y exigió a los grupos parlamentarios que empiecen a adoptar medidas para estimular que cumplan con sus obligaciones. «Hemos llegado hasta donde podíamos con los medios que tenemos y no es bueno que no pase nada en aquellos casos que no se rinde porque se produce un estancamiento», advirtió.

En concreto, Encabo analizó los resultados de los últimos seis ejecicios constató que el mayor grado de rendición de los ayuntamientos se alcanzó en 2014 en el 86%; y en el caso de las entidades locales menores también ese año en el 94,5%. Sin embargo, precisó que el año pasado se cerró con un grado de rendición de cuentas por parte de los ayuntamientos, del 82,7%, tres décimas por encima de 2017; y en el caso de las entidades locales menores, en el 72%, frente al 66,7 del ejercicio anterior.

Por provincias, la rendición de los ayuntamientos varió entre el 72,6% de Zamora y el 89,5% de Salamanca; pasando por un 72,7% de Segovia; 80,1% de Palencia; el 81,1% de Burgos; el 81,4% de Soria; el 87,6% de Valladolid; el 87,7% de León; y el 88,3% de Ávila. En entidades locales menores, en León el grado de rendición fue del 69,6%; en Palencia, del 84,1%; y en Burgos, del 71,2%, con una media para el resto del 78,4%.

Encabo recordó que las medidas necesarias para impulsar la rendición de cuentas están en el acuerdo que se remitió a la cámara en mayo de 2016, tras múltiples informes sobre las causas que frenaban el cumplimiento. Unas medidas que se recogieron también en su totalidad en la declaración que suscribieron todos los órganos autonómicos de fiscalización y el Tribunal de Cuentas en junio de 2017.

En este sentido, apeló que la supeditación del pago de las subvenciones al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas, con lo que «se conseguiría una mejora instantánea en los índices», dijo. Al respecto, constató que autonomías como Aragón, con una estructura similar a la Comunidad, ya han asumido esa medida y han alcanzado un porcentaje del 98%.

Encabo recordó también el importante déficit de funcionarios de habilitación nacional, que podría situarse en torno a los 400. Al respecto, apeló a todos para «solicitar que se convoquen con normalidad las correspondientes oposiciones par intentar diminuir el acusado déficit que existe en ese ámbito».

Asimismo, defendió que se unifique la fecha para la rendición de cuentas de todas las administraciones al 30 de junio, una fecha que «técnicamente es posible y tecnológicamente más que nunca».

Jesús Encabo presentó en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el informe anual del sector público local de Castilla y León del ejercicio 2015, que constata que rindieron las cuentas 3.507 entidades de un total de 4.754, es decir, un 73,8%, lo que supone un retroceso respecto al 79,5% del año anterior. Rindieron cuentas la totalidad de las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo; el 82,4% de los ayuntamientos y el 66,7% de las entidades locales menores. No rindieron cuentas 396 ayuntamientos, 110 mancomunidades y 741 entidades locales menores.

Encabo recalcó que el aspecto más preocupante es que el 28,9% de las entidades locales de la Comunidad (731) no rindieron cuentas en dos o más ejercicios en el periodo 2006-2015.

Preocupación de los grupos

Todos los grupos parlamentarios expresaron su preocupación por la caída en el nivel de rendición de cuentas ese año y por el «estancamiento» reflejado en el informe de 2017. La procuradora del PSOE Consolación Pablos reprochó a la Junta que no acometa los esfuerzos necesarios para facilitar a las entidades locales la rendición de cuentas. «Hay que dotar a estas administraciones de los medios necesarios para que puedan rendir cuentas», dijo, para defender que los ayuntamientos «no son irresponsables, quieren cumplir y no pueden».

El procurador de Podemos Ricardo López también apeló a que la Junta asuma sus responsabilidades y adopte las medidas necesarias que permitan cumplir a las entidades locales con la rendición de cuentas. En este sentido, rechazó las actuaciones punitivas y se decantó más por «acciones formativas, por la cooperación jurídica y la concienciación».

El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel exigió que se haga un análisis de las cusas que provocan la falta de rendición de cuentas y apuntó a la falta de medios materiales y humanos. Así, apeló a las administraciones superiores para dotar a las entidades locales de los «intrumentos necesarios» para que puedan cumplir con sus obligaciones.

El procurador de IU, José Sarrión, consideró «preocupantes» los datos de cumplimiento con la obligación de rendir cuentas de las entidades locales, lo que, a su jucio, «merece una reflexión profunda y dar lugar a un debaten político».

Por último, el procurador del PP Jorge Domingo Martínez lamentó que se produzca un «estancamiento» en la rendición de cuentas de las entidades locales, cuando es una obligación que tienen con toda la sociedad, por lo que se mostró partidario de adoptar más medidas para impulsar su consecución.