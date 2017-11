«Trabajamos desde la cercanía, la preocupación por la persona y desde un prisma positivo»

Justino Santiago Fernández es el director del Centro Menesiano ZamoraJoven, que desarrolla su labor educativa en la ciudad desde 1998. Actualmente, el centro, ubicado en el barrio de Pinilla y con cincuenta educadores, trabaja en cuatro áreas, de formación profesional, protección, prevención y reforma. El objetivo es ofrecer a los jóvenes en situación de riesgo o exclusión social alternativas de formación profesional, trabajo, valores, recursos y habilidades sociales.

-¿Cómo comenzó a trabajar el Centro Menesiano en Zamora?

-Los Menesianos en Zamora están desde finales de 1998. Vinimos de la mano del obispo de entonces, Juan María Uriarte, y también estábamos buscando un lugar donde hacer una obra educativa con un carácter social, continuando con el trabajo que se había empezado en Valladolid. Se consiguió hacer una labor social importante con formación profesional para jóvenes que habían tenido mucho fracaso escolar. Ahí se descubre que esa situación de vulnerabilidad de los jóvenes no es solo fracaso escolar, sino que hay temas de familia o de tiempo libre complicados y que hay jóvenes que llegan a hacer cursos derivados de la Unidad de Intervención Educativa, porque tienen una medida judicial que cumplir. Entonces descubrimos ese mundo e intentamos dar respuesta.

-¿En qué áreas trabaja actualmente la entidad?

-Tenemos dos ciclos de Formación Profesional básica para jóvenes que no han aprobado la ESO, uno es Mecánica y el otro es Soldadura. También desde hace años se creció en grados medios y contamos con Farmacia y Soldadura. Tenemos también autorizado Informática, pero no está concertado y no lo podemos poner porque habría que cobrar a las familias y no es el perfil de nuestros alumnos. En el área de protección de menores, en el que se atiende a jóvenes de 14 a 18 años, se cuenta con tres dispositivos, que son una residencia de doce plazas, un hogar de diez plazas y un piso de emancipación, que llamamos Hogar de Transición a la Vida Adulta. Es para jóvenes que cumplen 18 años y tienen que salir del sistema de protección. Otro equipo se encarga del área de prevención, que es el tema de educación de calle, y de la parte de reforma de menores, en la que viven con nosotros.

-¿Cuál es el método de trabajo que utiliza el Centro Menesiano?

-Hay cosas comunes que nos vienen de estilo o pedagogía menesiana, como la cercanía con los jóvenes, que son los lazos que vamos generando. Es el estar preocupados, el que cada uno de los jóvenes que está con nosotros nos importa y el que te estás preocupando de la persona. Hay algunos aspectos que son propios del centro, como que todos los educadores nos hemos formado en un estilo de intervención que llamamos intervención sistémica breve centrada en soluciones. Es una metodología que contempla la persona en todos sus ámbitos. Hay unas características importantes como fijarte en el tema positivo, darle las riendas de la propia vida a la persona, hacerle que él sea el protagonista y que tú le estás acompañando. Se basa mucho en elogios, en confiar, en mirada positiva, en que hay recaídas y que hay cosas que no funcionan, pero que esas recaídas son normales y se cuenta con ellas. El lema del Centro Menesiano de Zamora es ‘Donde se forma de otra forma’. Esa otra forma es la cercanía, la preocupación por la persona, el dar otra oportunidad, la mirada positiva, el tema de los elogios y el hacer que el propio joven sea protagonista de su vida.

-¿Qué necesidades tiene el centro o qué demandaría a las administraciones?

-Siempre estamos intentando hacer cosas nuevas y propuestas diferentes, pero si no se respaldan y no se sostienen económicamente, no podemos hacerlas. Nos hemos presentado a algún proyecto transfronterizo para hacer un tema de educación de calle en la provincia y nos gustaría poder tener más dinero para poder hacer más cosas, porque necesidades de los jóvenes no faltan.