Tejerina: «Estamos preparados para apagar incendios, no para incendiarios»

Martes, 17 octubre 2017, 10:23

La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha defendido la política del Gobierno central en materia forestal y de extinción de incendios tras los fuegos registrados en Galicia, Asturias y Castilla y León. «Nosotros estamos preparados para apagar incendios, lo que no estamos preparados es para incendiarios, porque alguien decidió quemar Galicia», ha indicado Tejerina.

La titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha asegurado que su departamento ha triplicado la capacidad de descarga de los aviones y ha alabado el dispositivo español. «España tiene un gran dispositivo pero el 95% de los incendios se deben al hombre y la mitad han sido provocados, por eso es muy importante disponer de medios materiales, pero el problema se produce cuando alguien decide poner fuego".

Tejerina ha aludido también a la ayuda que se ha prestado desde España a Portugal en la extinción de incendios este año y que ha supuesto el 12% de las descargas efectuadas, lo que supone más de las realizadas en el país vecino en los últimos diez años.

En cuanto a posibles detenciones, Tejerina ha reconocido las dificultades para identificar a los autores de los incendios pero ha incidido en la importancia de buscarlos y ha apelado a que la «sociedad se vuelva intolerante contra la incendiarios y ayude a detener a estas personas que generan daño contra vidas y contra la naturaleza».

La ministra ha confiado en que las condiciones climatológicas puedan ayudar mucho en la extinción del fuego ya que durante la jornada del lunes fue imposible que los aviones pudiesen volar por las condiciones. «Los medios materiales no sirven si las condiciones no acompañan». En el caso de Asturias, ha explicado que se reclamaron brigadistas pero no medios aéreos y en Castilla y León «se enviaron un par de aviones y helicópteros».