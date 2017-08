El teatro como alternativa El Norte No te puedes perder las citas teatrales, la música y las exposiciones en Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 10 agosto 2017, 14:25

Valladolid Patio Corsario

Buen teatro en Patio Corsario. ZANGUANGO nos trae una hilarante visión de la sociedad del cansancio. 'Calquiera que nos viera', Premio Makma al Mejor Espectáculo Nacional de Teatro.Dos hombres desahuciados de su propia vida se refugian en un gimnasio abandonado... pero algo inquietante los observa. Sábado 12 de agosto, 22:00 h. Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975.

Valladolid El color y la luz

El color y la luz. Los contemporáneos de Esteban Vicente. Obras de la Asociación Colección Arte Contemporáneo. Sala 7 del 29 de junio al 17 de septiembre. El Museo Patio Herreriano inaugura el viernes 29 de junio una exposición que nos adentra en el contexto artístico en el que se desarrolló la obra del artista segoviano Esteban Vicente a través de las influencias que recibió en Europa antes de trasladarse a Estados Unidos en 1936.

Valladolid El arte de la fotografía

El arte de la fotografía. Obras de la Asociación Colección Arte Contemporáneo. Sala 8 del 9 de junio al 27 de agosto. La fotografía se incorpora como disciplina artística en el arte en las primeras décadas del s. XX, y podríamos decir que en el siglo XXI ya es un medio de expresión totalmente consolidado, quizás por sus amplias posibilidades para crear imágenes con el máximo realismo posible y que a su vez ofrece un amplio abanico de posibilidades de manipulación.

Valladolid Homenaje a Elvis

El próximo 16 de agosto se cumplen 40 años de la desaparición de Elvis Presley. Para conmemorar dicha efeméride, el Club Elvis España ha preparado en diversos puntos de la geografía española diferentes actividades durante el año 2017. En Valladolid tendrá lugar un gran homenaje en su honor los días 11, 12, 16 y 17 de agosto. Podremos disfrutar de varias audiciones y conciertos y, además, el sábado 12 disfrutaremos de una comida de hermandad junto al Rock & Roll Club Valladolid, amigos y colaboradores habituales. Este homenaje está auspiciado por el Ayuntamiento de Valladolid y la colaboración del Rock & Roll Club Valladolid, Bar Casi que Sí, Discos Charly Blues, Café Berlín y Bar Kafka. Toda la programación es de acceso libre y gratuito y todas las actuaciones serán AL AIRE LIBRE y se puede consultar en www.clubelvis.org

Urones (Valladolid) Fetal

Fetal es un organismo maduro y palpitante, preñado de muchas vidas, porque nace y muere cada agosto, en el seno de nuestra amada Tierra de Campos, el escenario de excepción sobre el que se levanta la pequeña localidad de Urones de Castroponce. Renacer está en la esencia de Fetal. Resurgir, reactivar, reinventar, recrear.

Piedrahíta (Ávila) Feria del Caballo

María Fernández destaca que la Feria del Caballo de Piedrahíta celebra su 30 aniversario con concursos y exhibiciones de caballos pura raza española. Del 10 al 15 de agosto en la localidad de Piedrahíta, en el Valle del Corneja.

Ávila Artesanía

Más de 40 expositores se dan cita en Ávila durante dos semanas para ofrecer todo tipo de artículos artesanos y talleres en directo. En Paseo del Rastro, Ávila, hasta el 16 de agosto, en horario de 11,00 a 14,30 y de 17,30 a 22,00 horas. Evento gratuito.

Ávila Fabulando

‘Navarrevisca Farandulera’ presenta la representación de ‘Fabulando’. El sábado 12 de agosto en La Nave, Navarrevisca. Se realizarán dos pases: el primero a las 20,30 horas y el segundo a las 22,30 horas.

Cardeñosa (Ávila) Triquel

El grupo de rock celta TRIQUEL actúa el viernes, 11 de agosto a las 22 horas en el Patio de las Escuelas de Cardeñosa (Ávila), con motivo de la IV Fiesta Vettona de Cardeñosa. Triquel es un grupo de rock celta superviviente, tras más de 25 años de trayectoria. Tiene un repertorio forjado en la exigente fragua de los directos y aceptado por todo tipo de público; un cajón donde caben la diversión, el buen rollo, las ganas de bailar y cantar junto con las de reflexionar y sentir.

Toro (Zamora) Visita nocturna a la Colegiata

Alicia Pérez informa de que Toro celebra el sábado 12 de agosto una visita nocturna a la Colegiata de Santa María la Mayor, en un recorrido guiado por el monumento más emblemático de la localidad zamorana, que el año pasado fue la sede principal de la exposición ‘Aqva’ de Las Edades del Hombre. La visita comenzará a las 22:00 horas y es para un máximo de 30 personas. Es imprescindible la reserva previa por teléfono y las entradas se adquieren en la recepción de la Colegiata a un precio de 12 euros los adultos y de 8 euros los menores de 12 años, que tienen que ir acompañados.

Toro (Zamora) Próspero y Perseidas

Pagos del Rey Museo del Vino de Morales de Toro celebra los días 11 y 12 de agosto el evento ‘Próspero y las Perseidas’. De esta forma, se suma a la Semana de Perseidas que organiza el Centro Astronómico de Tiedra con una experiencia con el vino espumoso Próspero Brut y las instalaciones del Museo. La actividad consiste en una visita guiada por el centro, una cena buffet con catering del Restaurante La Panera y vinos de Pagos del Rey, además de una charla astronómica y observación guiada de constelaciones y estrellas fugaces. El aforo está limitado a 40 personas por día y tiene un precio de 35 euros por persona. El Museo recomienda la reserva previa y llevar algo de ropa de abrigo.

Segovia Actividades taurinas

César Blanco indica que Segovia y la provincia bucean estos días en las celebraciones patronales que tienen a los vecinos entre verbenas, comidas populares y gymkhanas de lo más variopintas. Pero si hay unas fiestas populares en estas fechas, esas son las del barrio de San Lorenzo, en la capital. Hasta el domingo, se acumulan las citas con el jolgorio. Destaca la afición taurina que atrae a mucha gente de la provincia e incluso de fuera de las fronteras segovianas. El jueves 10, por ejemplo, a las 18:30, tendrá lugar la tradicional becerrada de las peñas; más tarde, a las 22 horas, se celebrará uno de los encierros nocturnos del ciclo. El viernes, a la misma hora, el concurso de recortes reunirá a algunas de las figuras de este arte. Al día siguiente, esta vez a las 22:30 horas, encierro doble, para acabar el domingo, a la misma hora, con otras carreras ante los astados a la luz de la luna.

Segovia Música

La música no para prácticamente durante todas las jornadas de solaz en San Lorenzo. Destaca este año el minifestival Made In Segovia, que reparte sus actuaciones a lo largo del sábado 12. Los primeros en subirse al escenario en la Alamedilla de Mariano Contreras serán A Mamarla y su repertorio de temas clásicos del rock español de los años 90. Ya por la tarde, hacia 19 horas, más rock and roll a cargo de JuanmaRock. Y el ciclo culminará con la noche del rock y el doble concierto de Pollitos Recordings, con versiones de La Polla Records, y Stone Rock, que descerrajará canciones del rock internacional de los 90.

Segovia Recitales

Ya fuera de la vorágine festiva, la agenda cultural de Segovia se reencuentra con las Veladas del Torreón. Vuelve este pequeño ciclo de recitales deliciosos en el jardín de la fortaleza situada en la plaza de San Martín de la ciudad. Empiezan los conciertos a ritmo de tango con el homenaje que hace Tanguedia Ensemble al maestro de este género, Astor Piazzolla. Será el viernes 11, a las 22 horas, en el patio de árboles del Torreón.

Segovia Exposiciones

Precisamente en las salas de exposiciones de este histórico edificio cuelgan las obras que rinden homenaje a los cincuenta años del álbum 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' de Los Beatles. La exposición, que lleva por título 'Good morning Lucy', se podrá visitar hasta finales de este mes de agosto. Otra buena razón para recorrer estos días la ciudad del Acueducto es la que ofrece el Museo Esteban Vicente de Arte Contemporáneo. La muestra que podrá admirar el espectador que se acerque al centro reúne las obras de Eugenio Granell y del propio Esteban Vicente bajo el nombre de 'Construcciones y toys', en las que las esculturas del gallego y del segoviano entra en un diálogo entre sí y con el espectador.

Segovia Arquitectura

Además, desde el sábado hasta el lunes, en el habitual punto de celebración del patio del Colegio de Arquitectos, tendrá lugar el Mercado del Marquesado, un espacio singular, en el centro de la capital, donde se puede disfrutar descubriendo a creadores, diseñadores, artistas, objetos de decoración, vintage, moda o gastronomía, por citar solo algunos ejemplos de que lo que alberga esta especie de bazar.

Segovia Canto gregoriano

Si le llama la atención el canto gregoriano, puede asistir a una misa cantada en el monasterio del Parral. Todos los domingos y festivos del año, a las 12 horas, los religiosos cantan la eucaristía en una liturgia que suele durar unos 75 minutos ahora en verano.

Segovia Cine israelí

El sábado, dentro de la novena edición del ciclo de Cine Israelí, que tiene su punto de encuentro en la Casa de Abraham Seneor, se proyectará a las 22 horas la premiada película 'El balcón de las mujeres', largometraje dirigido por Emil Ben-Shimon en 2016.

Segovia Festival Vete al Fresco

Lo que no baja la guardia por vacaciones, sino más bien todo lo contrario, es el festival Vete al Fresco, que cumple diez años de alianza entre la música en directo a pie de calle y la hostelería segoviana. El menú para estos días cita a los aficionados en el restaurante La Concepción y el bar Negresco, entre cuyas puertas actuará Salva Núñez con un repertorio de músicas del mundo. El viernes 11, doble ración. Por un lado, en la terraza el restaurante Casares, concierto de rock con Guss Martín; y en el Rincón de Raúl, pop y rock ochenteros con Dandy y Lupas. Ya entrados en la harina de los directos del sábado, cinco citas. La primera, en las piscinas de La Albuera, El Sombrero de la Memoria. Esta actuación pensada para el público más familiar será a las 19 horas. En el Bon Appetit, a las 21:30 horas, pop español a cargo de No Va Más. Y ya en el horario habitual de las 22 horas, los conciertos de Ricardo (cantautores nacionales e internacionales) en Los Soportales; el rock de State Atento, en el Monty, y las versiones para flauta y violín de Grandel, en el bar Vogue. El domingo, el Vete al Fresco ofrece en El Secreto de San Clemente, a las 14 y a las 22 horas, el recital de Indigo Jazz.

Castilla y León Música

Antonio Valseca destaca que agosto continúa cargado de conciertos al aire libre de artistas en solitario como Mago de Oz (Noceda del Bierzo), Burning (Toral de Vados), La Fuga (Quntana Redonda), EL Arrebato (Velilla de Carrión) o Los Porretas (Coca) o reunidos junto a más de cien grupos en el multitudinario Sonorama de Aranda de Duero.

Jueves

BURGOS (ARANDA DE DUERO) – Sonorama Ribera, Loquillo + Amaral + Dinero + Polock+ Annie B. Sweet +Miguel Campello + Dorian + EL Langui + Was +Molina Molina + A Por Ella Ray + Tortel + Suya + Sloé + Full + Enric Montefusco + Los Coronas + Bearoid + Eva & Xavi B + Morgan + Kuvé + Vurro + Antes + Supertennis + Canario + Hugo le Loup + Strange Kids + Tintafina + Guatiné + Rafa Ariño + Angel Lillo + Man Pop + Dani Molino + Shiva + EL Rincón de los Sueños + Destino 48 + El Sótanos de Babel + Yoyo Banana + Cerdiloop + Julio Marina + Josephine + Vincent Valera + Don FLuor + Maadrassoo + Electrogenuinas + La Linga + Los Vengadores + Meta (35€)

Viernes

BURGOS (ARANDA DE DUERO) – Sonorama Ribera, Las Odio + Ivan Ferréiro + Sidonie + Leiva + Fangoria + La Casa Azul + Siedcars + Coque Malla + Niños Mutantes + Xoel López + Novedades Carminha + Modesty Blaise + Nora Norman + Jimmy Barnatán + Flamingo Tours + Paranoid Android + Mostaza Gálvez + Cápsula + Generación X + Rock NIghts + The Milkway Express + Pol + Cronometrobudú + Gimnastica+ Apartamentos Acapulco + Aberto y García + Willis Drummond + Tardeo + Jeiter + Vacanciones + Corrientes Circulares + Pop de Aquí + Woman Beat + Don Gonzalo + Fernando Maés + Sokolov + The Nifyts + Yo Estratosférico + Cuervos + The Royal Flash + Dada 2 + Oscar Mina + Me & The Reptiles + Jota Pop + David Kano + Veneno Gimme Veneno + Candeleros + Moreno Veloso + Dengue Dengue Dengue + The Wild Onion + Little Indian Rabbits + Maldito Reloj + El Meyster (35€)

LEÓN (NOCEDA DEL BIERZO) – Mago de Oz (00:00h, gratis)

LEÓN (TOTAL DE VADOS) – Villarock, Obús + Costas + Mad Marin (21:00h, gratis)

SEGOVIA (COCA) + Los Porretas + Banda Olivetti (22:30h, gratis)

VALLADOLID (BECILLA DE VALDERADUEY) Becilla Rock, Ovejamodorra + Mudadal (00:00h, gratis)

Sábado

ÁVILA (MUÑANA) – Festival Rock Valle Amblés, Mago de Oz + Ars Amandi + Harden + Crystal Fiction + Kilowatios (Campo de Fútbol, 20:30h, 12€-15€)

BURGOS (ARANDA DE DUERO) – Sonorama Ribera, EL Drogas + Berri Txarrak+ Ilegales + La Habitación Roja + Viva Suecia + Santiago Auserón Lori Meyers + Tarta de Cumpleaños + Shinova + Delafé+ Second + Paco Clavel + Vaya Cuadro + EL Lado Oscuro de la Broca + Hiuno + Octubre Polar + Diego Vasallo + Lichis + Letilurton + Cheese & Bacon + Los Perlas + Oscar Mina + La Movida Madrilona + The Wyest + Echo + Mamaba Beat + Jump To The Moon + Tierra Vertical + Los Niños Terribles + Ángel Pop + Intronauta + Digital 21 + Gaizka Mendieta + Todos Tus Muertos + Él Mató A Un Policía motorizado+ Iseo&dodosound + El Remolón +Planet + Ramón Mirabet + Embusteros + Cosmic Birds + Mechanismo + Alpargata + Pájaro + Super Frame + SCR + Aurora & THe Betrayers + Kokoshca + Julieta 21 + Eladio y Los Seres Queridos + La Granja + Kitai + Grises (35€)

LEÓN (TORAL DE VADOS) – Villarock, Burning + Trogloditas + Limones (21:00h, gratis)

SALAMANCA (LAGUNILLA) – Festival Lagurock, La Naranja Blosson + Manolillo Chinato + Inconscientes + Cafe Freeman + Endeudados + Alfre camarote (18:00h, 16€-20€)

SORIA (QUINTANA REDONDA) – La Fuga + Bulldog (23:00h, gratis)

VALLADOLID – Bluedays (Plaza Federico Watenberg, 22:00h, gratis)

Domingo

ÁVILA (MINGORRA) – Bluedays (Entrebares, 23:00h, gratis)

BURGOS (ARANDA DE DUERO) – Sonorama Ribera, Camela + Sexy Zebras + Tachenko + nunatak + Quadrophilia + The Grooves + El Imperio del Perro + Loud + Niose Box + Olivia + Villanueva + Casual Groupies + Rosk + Mateo Kingman + Arco + Villa Diamante + Depedro + Jesús Ordovás + Filo + Nixon + Correos + Rick Brendan + Chatarra + Teleclub (gratis)

LEÓN (TOTAL DE VADOS) – Mekánika + Interés Variable gratis)

PALENCIA (VELILLA DE CARRIÓN) – El Arrebato

Lunes

BURGOS (ARANDA DE DUERO) – Sonorama Ribera, Nocturnos + Garaje Florida + Rusos Blancos + The Girondines (gratis)

Palencia Cine, música y cultura

Viernes

Palencia: Cine Este viernes tendrá lugar la proyección del 'El libro de la Selva' para celebrar cine en familia. Biblioteca pública. 12:00 horas

Palencia: Música. Rumba de siempre y flamenco, Festival 'Vete al freco' con la actuación del grupo 'Las chicas'. Terrazas Plaza Mayor. 21:30 horas

Villamuriel de Cerrato: Prefiestas- Semana cultural. Dentro del programa de fiestas de 'La virgen y San Roque', este viernes acaba la semana cultural de Villamuriel co el Homenaje a nuestros mayores. 21:00 horas

San Salvador de Cantamuda: Música. Este viernes tendrá lugar el concierto 'lo eclesiástico y lo solemne en el flamenco' a cargo del guitarrista palentino Álvaro Reja. Con motivo del Festival de Música Provincia de Palencia. Ermita. 20:30 horas

Hornillos de Cerrato: Música. Este viernes se inaugura la XX Edición de Almuerza Folk, con el grupo Carrión Folk. 20:30 horas.

Becerril de Campos: Música. Dentro del programa de San Pedro Cultural, este viernes tendrá lugar el concierto de la banda Almagama (folk). 20:30 horas

Astudillo: Danza. Dentro del programa de actividades de agosto, este viernes tendrá lugar Ballet antología tras la rosquillada solidaria a favor de cáritas. Plaza. 22:30 horas.

Frómista:Teatro. Este viernes actuarán el grupo Producciones Zarabanda en teatro en Frómista. Plaza San Martín. 21:30 horas

Ampudia: Feria. Dentro del programa agosto cultural en Ampudia, este viernes tendrá lugar la merienda organizada por la asociación Cultural Amigos de la Virgen. Moradillo. 18:00 horas.

Mozón de Campos: Cine. Este viernes se proyectará la película 'Mascotas' (2016) en noches de cine en la Plaza Mayor. 22:30 horas

Cevico de la Torre: Feria II Feria de la cerveza artesana de Cevico de la Torre. 19:00 horas

Sábado

Palencia: Teatro. Ya en agosto, y a los pies del Otero, el viernes 4, Carlos Herrero propone al público su espectáculo 'Hombre Orquesta' (21.00 horas) y, como colofón, el sábado 12 los cuentacuentos de la compañía Alkimia (21.00 horas) cerrarán este ciclo.

Palencia: Música. Versiones pop y rock con el Festival 'Vete al fresco'.El festival de música en las terrazas ya se viene celebrando desde hace varios años en otras capitales de Castilla y León. En Segovia cumple este año 9 ediciones celebradas con notable éxito de participación. El objetivo es convertirlo en un referente en la región que en un futuro sirva de nexo de unión entre ciudades y un canal de comunicación y de intercambio de artistas de toda Castilla y León. Este sábadp actuará El coleccionista. Casa Cantabria. 21:30

Becerril de Campos: Animación. En el marco del V centenario de la llegada de Carlos V a España, Becerril de Campos ha organizado un fin de semana con actividades dedicadas al Renacimiento y recreaciones históricas. Las actividades comenzarán este sábado a las 11:30 con un vistoso pasacalles y la apertura del Campamento Renacentista. Se leerán cuentos y leyendas del siglo XVI y, a las 13:00 horas, el emperador llegará a Becerril acompañado de su séquito.

Villamuriel de Cerrato: Ferias Inicio de las Fiestas de Virgen y San Roque 2017.

Torquemada: Ferias. Dentro del programa de fiestas de Torquemada, este sábado tendrá lugar el primer encierro tradicional al estilo de la villa. 19:00 horas.

Astudillo: Música. Dentro del programa cultural de agosto, se realizará en 3 sesiones la actuación de la charanga 'Los Duendes'. (13:00-19:30-00:00).

Herrera de Pisuerga: Música. Este sábado tendrá lugar la actuación del Grupo Azañas a las 20:00 horas.

Revilla de Santulán: Música. Dúo de Animación: Andrés Ortiz (violín) y Pablo Rioja (guitarra). Composiciones inspiradas en distintas regiones españolas. Festival de Música provincia de Palencia. Iglesia. 20:30 horas

Castromocho: Música. Este sábado se celebrará el Festival de Órgano con la actuación de Jesús Gonzalo. Iglesia de San Esteban. 20:30 horas.

Osorno: Música. Este sábado se celebrará una actuación de música cubana a cargo de Trío Shekere. Plaza Mayor. 20:30 horas

Abarca de Campos: Música. Este sábado el Ayuntamiento de Abarca realizará un concierto homenaje a F.Chapelet. Iglesia. 20:30 horas

Villanueva de la Peña. Javi Gibson y los Djs d Skull Club van a realizar la fiesta del cine, donde hay que ir disfrazado. 23:00 horas.

Domingo

Palencia: Música. La Banda Municipal de Música de Palencia es una de las formaciones más veteranas de la escena española, ya que fue creada en 1.879. Desde sus comienzos ha estado bajo la batuta de grandes directores como Guzmán Ricis o Moro Gallego. Desde entonces ha tenido un papel catalizador en la formación de los jóvenes músicos palentinos. Entre otras cosas propició la creación de la Academia Municipal de Música, auténtico conservatorio de la ciudad, y actuarán este domingo en la Plaza de San Francisco. 21:35 horas

Becerril de Campos: Animación. En el marco del V centenario de la llegada de Carlos V a España, Becerril de Campos ha organizado un fin de semana con actividades dedicadas al Renacimiento y recreaciones históricas. Todo el fin de semana habrá animación musical, mercado, talleres y demostraciones, en presencia, por supuesto, del emperador, al que se honrará incluso con una misa. Su despedida será este domingo a las 14:00 horas, aunque el mercado no cerrará hasta las 20:30.

San Cebrián de Campos: Música. Montaje músico-teatral de Athenea Musical, las 8 mejores arias de ópera. Festival de Música Provincia de Palencia. Este domingo se llevará acabo la obra 'Una velada en la ópera'. Iglesia. 20:30 horas

Autilla del Pino: Música. Este domingo actuará Patas de Peces (folk), que son grupo palentino de música folk con un diferente enfoque. Con el rabel como principal instrumento para interpretar un variado y aneno repertorio de una forma sorprendente. 20:30 horas

Villanueva de la Peña: Música. Javier Castrillo canta a los grandes poetas españoles a través de 'Poetas en Rutas'. 21:00 horas

Baltanás:Teatro. En la actualidad el Sistema de Circuitos Escénicos de Castilla y León está integrado por 86 entidades colaboradoras (Ayuntamientos y Diputaciones), de las cuales, en 2017, programan 78. Se puede consultar la relación de entidades en los anexos. Este domingo actuarán con la obra de Miguelillo: 'Ole'. 20:30 horas. Plaza España

Osorno: Teatro. Este domingo tendrá lugar el espectáculo circense ofrecido por 'Russian Circus Show Junior'.

Villoldo: Cine. Este domingo se proyectará la película 'Mascotas' (2016)a las 22:30 horas en la plaza Mayor.