«Emprendedor es todo aquel que está día a día al pie de su negocio»

Antonio Mateos, director gerente de Am-Tel&Tics y de Azul Teleco, empresas de telecomunicaciones, seguridad, informática y electricidad, ubicadas en Salamanca, ha compartido con los alumnos del programa STARTinnova las vicisitudes que rodean al emprendedor. Durante más de una hora, respondió a las preguntas que le plantearon los más de 500 alumnos que participan en el programa educativo, organizado por El Norte de Castilla con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y la colaboración de los Ayuntamientos de Valladolid y Palencia, Ibermaq y la Diputación de Segovia, además de Michelin como empresa mentora.

Una de las preocupaciones que más inquieta a los alumnos es el momento de arrancar un proyecto empresarial. Aunque no hay un momento idílico, Mateos apuntó que, si no se logra la financiación tan deseada, se puede acudir a otras empresas para atraer su interés. «Si crees en ello, con fuerza y tesón, seguro que sale», afirmó el empresario, quien también lamentó que hoy en día es difícil que una entidad bancaria crea en ti.

Sectores en evolución

Su dedicación al mundo de las telecomunicaciones le llegó por casualidad, cuando este estudiante de Derecho se encontró con la posibilidad de lograr un negocio relacionado con el mundo tecnológico. Se formó en FP y creyó en este sector. El empresario recomendó a los alumnos emprender en un sector en el que se vea que hay evolución o perspectivas de cambios. «Nos garantiza que en el futuro podremos seguir ofreciendo nuestros servicios o productos. Un sector poco dinámico no parece, a priori, un buen lugar donde iniciar nuestro negocio», agregó. También recomendó estudiar el marco jurídico y legal de cada sector, y no lanzarse a la aventura sin conocer los tipos de empresas, los servicios que se pueden prestar o los condicionantes de cada actividad.

Para comenzar a emprender, primero hay que observar alrededor y adaptarse a las necesidades del mercado. Mateos recomendó tener cierta experiencia profesional, ya que considera que los alumnos salen del sistema educativo sin un conocimiento práctico. Contar con un bagaje profesional ayuda al éxito como emprendedor. Respecto a ir acompañado o no en la senda del emprendimiento, Mateos cree que es mejor ir acompañado. «Tener un socio o varios es muy enriquecedor y permite compartir las responsabilidades, pero hay que sentar unas bases muy claras desde el principio para que, cuando lleguen los malos tiempos, que llegarán, cada uno de los socios pueda asumir su responsabilidad. Hacer un protocolo previo, ante notario, es muy interesante para superar los desacuerdos que, antes o después, se producirán», aconsejó.

Otro de los aspectos en los que incidió este veterano empresario fue en la componente personal. «La personalización del servicio o producto que ofrezcas y el trato personal son lo que te permite añadir un plus frente a tu competencia y diferenciarte. No es muy costoso y en sociedades pequeñas es fundamental. Tampoco hay que tener miedo al fracaso, a tropezar. Hay que levantarse y seguir. Emprender no se acaba nunca, cada día eres un emprendedor y es más una actitud con la que hay que saber convivir», concluyó.