«Una buena idea y un plan para ejecutarla ayudan a emprender»

Juan Luis Elorduy, socio y director de proyectos de 1A Consultores, profesor asociado del Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Valladolid y profesor en la Escuela de Negocios San Pablo CEU Castilla y León, ha protagonizado la segunda charla digital del proyecto STARTinnova de El Norte de Castilla. Este proyecto educativo tiene como finalidad fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes de Bachillerato y FP de Castilla y León y cuenta con la Junta como patrocinador, con la colaboración de Ibermaq, la Diputación de Segovia y los ayuntamientos de Valladolid y Palencia y con la Fundación Michelin como empresa mentora.

El encuentro se centró en resolver las dudas que los alumnos plantearon a Elorduy sobre el modelo Canvas. Lo más difícil del modelo Canvas está en la primera caja: la propuesta de valor. Juan Luis Elorduy recomendó centrarse mucho en la propuesta de valor observando, viendo las necesidades que tiene la gente, preguntando...

Canales y clientes

Otra dificultad habitual es confundir los canales y los clientes. Los canales de distribución se refieren a los medios por los que se llega a los clientes, ya sea una página web, una tienda física, por teléfono... «La relación se centra en las acciones que realizamos para enganchar a nuestros clientes. Desde tarjetas de fidelización, una campaña de comunicación o redes sociales y sorteos, por ejemplo. A los clientes hay que escucharles y entenderles», señaló Elorduy, quien recomendó combinar el mundo digital y el real, sin perder de vista la competencia.

Respecto a la financiación, existen dos vías principales: la autofinanciación o la financiación externa. El experto aconsejó la autofinanciación siempre y cuando ese dinero no se necesite a corto plazo. Los inicios son duros y no hay que arriesgarse con todo lo que se tiene. «Por otro lado, existe la financiación externa, con dos opciones: la primera, familias, amigos y locos (o, en inglés, «family, friends and fools») que te presten dinero, siempre y cuando entendamos que hay que devolverlo. Y luego está la financiación ajena, como bancos, que te prestarán según el volumen que les pidas y el plan de empresa. Hay que incluir siempre en el modelo Canvas el coste de financiación», agregó Elorduy.

El ponente acabó la charla con una serie de consejos para aquel que desee emprender. Aconsejó ser realista en las previsiones de ventas, siempre pensando a la baja, así como hacer una previsión de gasto ajustada, y esta, al contrario, al alza. Otro de los consejos que esgrimió es la necesidad de tener una actitud emprendedora y formarse, pero no solo académicamente, sino en gestión, y rodearse de la gente que sabe. Ser realista a la hora de trabajar los números es el último ingrediente para hacer de tu plan de negocio un éxito. La suerte ayuda, pero siempre como toque final. Una buena idea de negocio y un buen plan auguran un emprendimiento triunfante.

Estas charlas son exclusivas para los alumnos de STARTinnova, una iniciativa que cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, la colaboración de los Ayuntamientos de Valladolid y Palencia, la Diputación de Segovia e Ibermaq. La Fundación Michelin participa como empresa mentora.