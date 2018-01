Los socialistas pedirán el amparo del Constitucional si no se convoca la comisión de la eólica Los procuradores del PSOE José Francisco Martín y Javier Izquierdo presentan la solicitud en el registro de las Cortes. . / EFE El portavoz popular en el órgano de investigación de las Cortes, Juan José Sanz Vitorio, acusa a los socialistas de mentir «porque saben que ya está convocada» EL NORTE Valladolid Jueves, 4 enero 2018, 20:52

El PSOE pedirá el amparo del Tribunal Constitucional si el Partido Popular no reactiva la comisión de investigación creada en las Cortes de Castilla y León sobre los casos Perla Negra y trama eólica –ambos, con diligencias judiciales abiertas– que fue constituida en octubre de 2015 y sin avances desde marzo de 2016.

El portavoz socialista en esta comisión, Javier Izquierdo, y el secretario general del Grupo Socialista, José Francisco Martín, han registado este jueves en el Parlamento autonómico esta solicitud de reconsideración dirigida a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, para que tome las medidas que frenen la «inactividad» que el PSOE considera ejerce el presidente de la comisión, Julián Ramos (PP), informa Efe.

Hace dos semanas, el pasado 20 de diciembre, la presidenta contestó a los socialistas que no se aprecia «inactividad flagrante» en esta comisión, algo que los socialistas rechazan al afirmar que «la paralización de los trabajos es algo evidente y palmario», en referencia a que no se ha avanzado en las comparecencias, solicitadas desde hace casi dos años.

Si la presidenta mantiene el criterio y no toma medidas que reactiven de forma inmediata la comisión, los socialistas presentarán el mencionado recurso de amparo ante el Constitucional, aunque apelan al papel institucional de Clemente para que no se incorpore al «dúo» del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que en su opinión actúan del mismo modo ante la corrupción. «No nos gustaría nada que el dúo se convierta en trío», planteó el portavoz socialista, convencido de que la presidenta del Parlamento autonómico debe «jugar un papel distinto» y «preocuparse por el buen nombre de la institución». Izquierdo avisa de que al PSOE no le vale «cualquier convocatoria», sino una con avances en el calendario de comparecencias.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la comisión, Juan José Sanz Vitorio, acusó a Javier Izquierdo, de mentir ya que, aseguró, el socialista sabe desde antes de Navidad que la comisión se convocará en la segunda quincena de enero.

En declaraciones a la agencia Europa Press, Sanz Vitorio lamentó la falta de diálogo en el seno del Grupo Socialista ya que, según reafirmó, habló personalmente con Javier Izquierdo antes del parón navideño sobre la convocatoria de una reunión de la comisión de investigación a finales de enero.

El ‘popular’ no ahorró descalificaciones contra Javier Izquierdo y José Francisco Martín, «dos trileros políticos baratos», lamentó.