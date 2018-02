Silván eleva el suspense para repetir como candidato a alcalde: «No toca»

Por si había poca incertidumbre en León sobre quién encabezará la candidatura del PP a la Alcaldía en 2019, fomentada en buena medida por el propio protagonista, este, Antonio Silván, ha añadido aún más suspense al asunto. En el coloquio que ha seguido a su intervención en el Fórum Nueva Economía, en el Hotel Ritz de Madrid, esta mañana, cuando ha sido preguntado «si está dispuesto a repetir como candidato a la Alcaldía en 2019», Antonio Silván ha contestado: «No tengo tiempo para pensar en eso. No toca. No obstante, siempre he dicho que estoy a disposición del partido. Yo trabajo en y por León y no me compete a mi decidir eso». El moderador le ha insistido en que la pregunta le decía que «si está dispuesto a repetir como candidato», no que si será el candidato, lo que Silván ha aprovechado para enrocarse aún más en su posición: «Aquí está el presidente regional del partido (Alfonso Fernández Mañueco) y depende de la dirección regional y de la nacional esa materia. Cuando se produzcan las conversaciones que se tienen que producir, ya hablaremos».

Sobre lo que sí ha respondido es sobre la candidatura del Alfonso Fernández Mañueco a la Junta de Castilla y León por el PP en 2019: «Alfonso va a ser el candidato y, es más, estoy seguro de que va a ser el próximo presidente de Castilla y León».