Por la senda del Duque Blanco Música, libros y exposiciones en la Agenda cultural del fin de semana ALFREDO GÓMEZ Viernes, 8 junio 2018

ZIGGY'S PROJECT es un proyecto musical en el que se interpretan algunas de las canciones de David Bowie, basándose concretamente en el concierto de 1973 que tuvo lugar en el teatro Hammersmith de Londres, con el que se despidió de la gira Ziggy Stardust. En el concierto de ZIGGY'S PROJECT, se interpretan todas las canciones del disco Ziggy Stardust, con algunas de las canciones más conocidas de David Bowie, como Space Oddity, Rebel Rebel o Heroes, por decir algunas. Todo un espectáculo que no defraudará, con un sonido potente, cuidando iluminación y puesta en escena y mostrando durante el concierto algunos de los trajes como los que utilizó Bowie durante la gira.

Couple Coffee. Patio Corsario

Couple Coffee en Patio Corsario. Viernes 8 de junio, 20:30 horas. Couple Coffee es un dúo originario de Río de Janeiro con cinco discos alabados por la crítica. Su repertorio incluye clásicos de la música brasileña de todas las épocas, con arreglos sorprendentes. Luanda Cozzetti hace lo que quiere con la voz. El bajo de Norton Daiello, más que acompañar, canta. De esa alquimia resulta una música asombrosa, original y sofisticada. Nadie queda indiferente a su virtuosismo. ¿Es jazz? ¿Es pop? ¿Es música popular? Couple Coffee es todo eso y mucho más. Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975.

Tributo a la Movida

Valle de Aguas, grupo vocal femenino, presenta el domingo en el Auditorio Miguel Delibes el espectáculo 'A QUIÉN LE IMPORTA', la Movida a capella. Valle de Aguas nació en Valladolid, a finales del año 2015, con el deseo de iniciar un proyecto innovador en esta ciudad dotándola de un 'plus cultural' con el nacimiento de un grupo vocal femenino intérprete de música actual a capella. Interpretaciones en las que la voz luce, sin la ayuda de instrumentos musicales, y es la encargada de generar la melodía, armonía y ritmos.

American Rock Punk

American Rock Punk es un festival donde podrás revivir las canciones de las grandes bandas del punk-rock americano, de la mano de sus mejores bandas tributo: NIRVANA (Neverminders), GREEN DAY (Suburbia y THE OFFSPRING (Smash). ¿Que no vas a poder volver a ver a Nirvana en directo? ¿Que las entradas de Green Day son muy caras? ¿Que a saber cuando vuelve The Offspring a España? Problemas resueltos con estas más de tres horas de espectáculo, donde el precio no es una excusa. Y donde no hay cabida a no cantar o bailar los temas de nuestros set list, ya que están repletos de éxitos.

Mirarock. Santovenia de Pisuerga

Música en directo, talleres infantiles, juegos, foodtrucks, concierto didáctico......TODO PARA TODA LA FAMILIA Vuelve el Mirarock, vuelve la música y la diversión a Santovenia de Pisuerga. ¿Preparados para el MiraRock de este año? Tenemos por delante una edición para disfrutar como nunca en plena naturaleza y con el mejor ambiente en Santovenia De Pisuerga gracias al Ayuntamiento Santovenia de Pisuerga y a RED HOT Producciones Actividades y entretenimiento para toda la familia desde las 17h a manos de Animaciones Divertidas. Y una estupenda zona gastronómica y Food Trucks a manos de Tierra de Sueños Bodas & Eventos donde podrás degustar los mejores cocktails, mojitos, cervezas alemanas, etc ... mientras saboreas una buena burguer 100% carne gallega, Hot Dog o una deliciosa tarta de queso de nuestros amigos de Carniceros Viajeros. En directo: The HOT TUBES, Juanita Banana, Juan Aguilar y los Influencers Vagabluseando. ¡ENTRADA GRATUITA!

Trasnoche Flamenca

Trasnoche Flamenca, actividad programada dentro de las 15 Jornadas Flamencas Ciudad de Valladolid prevista para el 9 de junio, se traslada al viernes día 8 de junio a las 23:30 horas en el Laboratorio de las Artes de Valladolid. Trasnoche flamenca con Israel Fernández al cante y Rubén Lara a la guitarra. En Israel Fernández se encierran dos mundos, el antiguo y el contemporáneo, que hacen de su cante una evolución natural del flamenco. Se cuentan entre sus artistas de cabecera algunos nombres como El Garrido de Jerez, El Cojo de Málaga, Corruco de Algeciras, Carbonerillo, Manuel Escacena, Antonio Chacón, Juanito Mojama, Porrinas de Badajoz y, especialmente, la Niña de los Peines, de los que bebe profundamente.

Helena Bianco. Tributo a Mari Trini

Después del éxito obtenido en Madrid, en el Teatro Infanta Isabel ,Helena Bianco continua su gira , ya son varios los teatros que ha ido recorriendo desde su estreno y en todos ellos con gran éxito , como no podía ser menos. 'ESTOY PENSANDO EN TI', un tributo a una de las grandes cantautoras de nuestro país: Mari Trini. Una obra teatral-musical, donde la cantante, bajo la dirección de Alberto Vázquez, rompe todos los moldes vistos hasta ahora en los tributos a grandes figuras. Helena Bianco habita la piel de Mari Trini, recorriendo sus tres etapas artísticas, destacando sus inquietudes personales, humanas, así como las dificultades de una compositora, moderna, transgresora, atípica. Teatro Carrión. Sábado. 20:30 horas.

Ópera. Cines Manhattan

En directo la ópera de Musorgski 'Borís Godunov', desde la Opera National de París. Se basa en el drama homónimo de Aleksandr Pushkin, y considerada su obra maestra. Fue estrenada el 27 de enero de 1874, en Teatro Mariinski de San Petersburgo. La ópera narra algunos pasajes de la historia del zar Borís Godunov y la lucha entre el pueblo ruso y el polaco. Jueves 7 de Junio, 19:15h. Cines Manhattan (calle Cervantes).

El domingo se proyectará en directo el ballet de Leo Delibes 'Coppelia', desdel el Bolshoi de Moscú. Domingo 10 de Junio, 17:00h. Cines Broadway.

Feria del Libro

Este fin de semana se clausura la 51ª Feria del Libro de Valladolid, que ha reunido a un centenar de escritores dentro de una variada programación que aborda todos los géneros literarios. Esta edición rindió homenaje a Tomás Hoyas, Juan Goytisolo, 'Forges' y la Poesía. Los portugueses Nuno Júdice, José Luis Peixoto, Isabela Figueiredo y Gonçalo Tavares, entre ortos, participararon en esta 51 Feria del Libro de Valladolid. Hasta el domingo 10 de junio.

Léeme Mucho

Rosa Eva, directora de la editorial Léeme Mucho, especializada en escritores independientes, acompañará a los autores durante toda la semana en la firma de ejemplares en la caseta de la Librería Maxtor, dentro de la Feria del Libro, en la Plaza Mayor. El jueves 7 todavía podrás disfrutar y conocer en persona a Marisa Garcés, que nos presentará su maravillosa novela romántica 'UN CUENTO EN LOS ÁNGELES'. Y el viernes 8 la astrología nos traerá la mejor energía a esta feria, de la mano de Raúl Prieto, que firmará ejemplares de obra 'JESÚS ES LEO'. ¡Si tú sueñas con escribir, nosotros soñamos con leerte!

David Acebes

A partir de las 11:30 h. del próximo domingo día 10, el escritor David Acebes Sampedro y la ilustradora Sonsoles Yáñez firmarán en la Caseta nº 33 de la Feria del Libro de Valladolid ejemplares de los libros 'Víctor, el centauro y otros cuentos para niños con sueño/s' y 'Somos diferentes', publicados ambos por MAR Editor. Según ha informado la editorial madrileña, 'Víctor, el centauro' es 'un imaginario de aventuras para niños en las que lo clásico y moderno convergen a la manera de ensoñaciones o fábulas', mientras que 'Somos diferentes' es 'una antología infantil escrita por diez autores, entre los que destacan, entre otros, autores como Asier Aparicio o Javier Casado, y que narran historias de diez niños diferentes que sobresalen por distintos aspectos del grupo de los considerados normales'.

Deletreando Valladolid

Léeme mucho te presenta 'DELETREANDO VALLADOLID' una actividad exclusiva, para que te enamores de los libros. ¿Cuánto tiempo hace que creciste tanto, como para perder el privilegio de que te lean en voz alta? Si te dejas sorprender por Rosa Eva, recuperarás el placer de los deletreos y de las pupilas encontradas, eso mismo, que parece solo reservado a los niños. Y es que si tú le regalas tu tiempo, ella leerá para ti fabricándote minutos que te sabrán a minuto y medio. De sus labios conocerás joyas escritas por autores independientes y también libros, durante años paseados por pestañeos inquietos. Te contará la historia que envuelve a cada título. Cómo se escribió, dónde, de qué manera y conocerás de curiosidades, detalles y anécdotas de esas vidas apasionadamente cotidianas, que un día se disfrazaron de libro. Si tienes la valentía de buscarla o la suerte de encontrarla... Te leerá tanto...

RUTA:

10h - Cafetería 'El Minuto' (C/ Macías Picavea, 15).

12h - Aledaños de la Biblioteca de Castilla y León (Plaza Trinidad, 2) y si llueve en la Cafetería Book.

Más información en www.leememucho.com

Mercedes Pastor

De nuevo, la artista y poeta Mercedes Pastor Segovia vuelve a sorprendernos con otra de sus originales exposiciones. En una percha, como en un poema, puede colgarse todo. Una percha es cualquier cosa que sirva para colgar algo o a alguien o para colgarse de ella o en ella. Un poema es la música de las letras que se (des)cuelga en cualquier parte. Poemas pertrechados de perchas y/o perchas pertrechadas con poemas. No es necesario que vayáis pertrechad@s de nada, ni siquiera que llevéis percha, pero no dejéis de colgaros de esta curiosa e insólita exposición. Bar Trocadero (Juan Mambrilla, 2). Hasta el 30 de junio.

Sonia Sierra

El bar Manjarrés (Plaza de Santa Cruz), acoge la exposición de dibujos y pintura de la artista vallisoletana Sonia Sierra. Durante todo el mes de junio pueden verse estas obras, desde las 18:00 hasta la hora de cierre del citado local.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que junio comienza con muy buen pie trayendo actuaciones tan sonadas como las de Joaquín Sabina (Salamanca), Operación Triunfo (Valladolid) o el festival Palencia Sonora (Palencia).

Jueves

LEÓN – SILOÉ (El Gran Café, 22:00h, 10€)

PALENCIA – PALENCIA SONORA, LORI MEYERS + MORGAN (Paque del Sotillo, 21:00h, 25€)

SALAMANCA – JOAQUIN SABINA (Sánchez Paraiso, 22:00h, 40€)

Viernes

BEJAR (SALAMANCA) – CAPTAIN IVORY (La Alquitara, 00:00h)

PALENCIA – PALENCIA SONORA, LA M.O.D.A. + ÁNGEL STANICH + CYCLE + PERRO + RURAL ZOMBIES + NUDOZURDO + BRIGITTE LAVERNE + LOS VOLCANES (Paque del Sotillo, 30€)

SALAMANCA – TEETHING + DISTRAUMA + BATAÄLLA (Nave Bunker, 21:00h, 6€)

VALLADOLID – TRIBUTO OFFSPRING + GREEN DAY + NIRVANA (Porta Caeli, 21:30h, 10€-13€)

VALLADOLID – LOS MUTAGÉNICOS (Backstage, 8€)

Sábado

BEJAR (SALAMANCA) – JOHN NEMETH & THE BLUE DREAMERS (La Alquitara, 22:30h, 15€-20€)

PALENCIA – PALENCIA SONORA, XOEL LÓPEZ + DORIAN + RUFUS T. FIREFLY + JOE CREPÚSCULO + MELANGE + PAPAYA + JULIETA 21 + THE GROOVES + MEDALLA (Paque del Sotillo, 30€)

PONFERRADA (LEÓN) – LOS VÓLIDOS (Tararí, 23:30h, gratuito)

SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) – FESTIVAL MIRAROCK, THE HOT TUBES + JUANITA BANANA + JUAN AGUILAR & THE INFLUENCERS (Parque Remuel, 19:00h, gratuito)

VALLADOLID – TRIBUTO DAVID BOWIE (Porta Caeli, 20:30h, 8€-10€)

VALLADOLID – HELENA BIANCO (Teatro Carrión, 20:30h, 15€-20€)

VALLADOLID – OPERACIÓN TRIUNFO (Antigua Hípica, 21:30h, 45€-140€)

Domingo

PALENCIA – PALENCIA SONORA, CARMEN BOZA + CLUB DEL RÍO (Paque del Sotillo)

VALLADOLID – TRIBUTO A LA MOVIDA (Miguel Delibes, 20:00h, 10€)

ZAMORA – ZULU MEN (La Cueva del Jazz, 12:30h, gratuito)

Segovia Actividades

Miguel Ángel López destaca que el teatro auditorio municipal de El Espinar 'Gonzalo Menéndez Pidal' presenta esta sábado, 9 de junio, a las 20:30 horas, la actuación de Faemino y Cansado. El humor iconoclasta llega a El Espinar con Carlos Faemino y Javier Cansado, que después de más de tres décadas haciendo reír a generaciones de españoles vuelven a los escenarios con un espectáculo caótico en su estructura y una puesta en escena austera. Faemino y Cansado vuelven a la carga con una nueva vuelta de tuerca a lo que han hecho en toda su carrera, aunque el resultado no varía mucho, con el público al borde del llanto (de risa), casi ahogándose en la carcajada con una elevada dosis de ingenio surrealista e inteligente. Faemino y Cansado demostrarán en el auditorio Menéndez Pidal de El Espinar que se mantienen afilados y feroces, sabios e incontestables.

Conferencia

El próximo sábado 9 de junio, a las 19:00, el Centro Didáctico de la Judería, en la calle Judería Vieja número 12, acogerá la conferencia de Carlos Palencia Herrero que ha titulado 'Hannah Arendt: La vida del espíritu', organizada por el Área de Turismo dentro de la programación Actividades en la Judería de Segovia. La figura histórica de Hannah Arendt es hoy inseparable de los filósofos alemanes Martin Hedegger y Karl Jaspers, por muchos motivos. El destino quiso que los tres se encontraran en un rincón del camino y ya no pudieron separarse. Esta conferencia abordará los encuentros y desencuentros de este triángulo filosófico que transformó la filosofía del siglo XX; también la influencia de los dos maridos de Hannah Arendt en su vida, Günther Anders y Heinrich Blücher, y la de diversos amigos como Anne Mendelssohn, Hilde Frankel, Mary McCarthy o Hans Jonas. Carlos Palencia Herrero es Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid. Estudió Ciencias Políticas y Sociología. Durante más de 34 años trabajó en Radio Televisión Española en diversas áreas.

Circo

El sábado 9 de junio se celebra en el Parque El Peñascal del barrio de La Albuera de Segovia (Plaza de los Deportes), una nueva actividad puesta en marcha por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia con el objetivo de ofrecer al público una oferta de circo que hasta ahora no tenía una cita fija en el calendario. Se trata de Circo Peñascal, una jornada destinada a los niños y los adultos que comenzará a las 20:00. Abre la programación la Compagnie Lady Cocktail Cirque (Bélgica), con 'Les filles du 2ème', un espectáculo burlesco y popular de acrobacias aéreas sobre un trapecio sostenido de una estructura de 7,50 metros de altura en el que las tres acróbatas de la compañía representan a tres mujeres que se reinventan tras ser despedidas de la fábrica en la que trabajaban. Tras este espectáculo Circo Peñascal continúa con el clown Niño Costrini (Argentina) y su espectáculo homónimo.

Niño Costrini es un niño grande, travieso, habilidoso. Un saltimbaqui loco y espontáneo. Humor, circo y gran técnica con una fuerte participación del público. Y cierra la compañía de circo contemporáneo Bot Project con su increíble catálogo de saltos sobre cama elástica 'Collage': Ángel de Miguel, Lucas Ruiz y Amaya Mínguez realizan acrobacias, equilibrios y saltos desde un trampolín que desafían la gravedad mientras manipulan objetos y hacen reír al público con su ingenio y humor. Dos hombres suspendidos en el aire se disponen a tirarse a la piscina con la seriedad y la rigidez que señala el guión impuesto por el personaje femenino. La animación musical de Puntillo Canalla Brass Band contribuirá a hacer el ambiente aún más festivo. También los cochinillos de La piara fantasma, personalizados por artistas de Segovia y con un nuevo miembro, el decorado con su color azul característico por Lucía Bosé.

Muñosound

El décimo Muñosound lleva las últimas tendencias musicales a Muñoveros. El pueblo segoviano de Muñoveros acoge este sábado, 9 de junio, a partir de las 21:00 horas la décima edición de su festival de música gratuito MuñoSound, con entrada libre, que contará con las actuaciones de Smile, Perro, Yakolev, Branquias Johnson y Say Yes Dj, además de contar con el artista de Street Art, Taquen. Las calles del municipio segoviano volverán a llenarse de música de todos los estilos gracias a la iniciativa que puso en marcha en 2009 la asociación juvenil 'La Fragua de Muñoveros' para grupos revelación del panorama musical y revitalizar la vida rural de la región, informa Europa Press. En esta edición, el Festival MuñoSound cuenta con Smile como uno de los cabezas de cartel; con una década de trayectoria, esta banda de Getxo presentará 'Happy accidents', su último trabajo, desplegando su 'lifestyle' playero y su apuesta por la positividad que caracteriza sus temas. Perro será otro de los platos fuertes del Muñosound 2018: los cuatro amigos murcianos llegan a Muñoveros tras su exitoso debut 'Tiene bacalao, tiene melodía' y su inflamable 'Estudias, navajas', y presentarán su 'Trópico lumpen'. Por su parte, Branquias Johnson, con un sonido crudo, sucio, a veces garajero, otras más rocanrolero e incluso punk, intentará a gañote pelado volar seseras; así define su música este 'One Man Band' con la aspiración de tocar como una banda o por lo menos hacer el mismo ruido. Desde Sevilla llegan Yakolev para presentar en primicia su segundo disco 'Volumen II'. En este trabajo se siguen manteniendo las claras influencias del Post-Punk de principios de los 80', pero abarcando otros sonidos más propios del pop de esa misma época. Say Yes DJ será el encargado de cerrar el décimo aniversario del festival.

Zamora Actividades

La Denominación de Origen Toro celebra el fin de semana su Feria del Vino en la emblemática Plaza de Toros del municipio zamorano. Participarán bodegas amparadas bajo la DO y el sábado tendrá lugar la calificación de la añada de 2017. El horario de la Feria del Vino de Toro durante todo el fin de semana será de 11:30 a 14:30 horas y de 18:30 a 21:30 horas, con un precio de 5 euros por entrada y día. Los niños contarán con una zona de ludoteca y juegos en los aledaños del coso y para los mayores habrá actividades como el concurso de pintura sobre barricas o clases magistrales con degustación de cocktelería con vino de Toro en el Teatro Latorre.

Jorge Blass

Jorge Blass actuará el sábado 9 de junio en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, con su espectáculo para toda la familia 'Palabra de mago'. Es una reflexión sobre el apasionante mundo de los magos con preguntas como ¿Son personas honestas o unos tramposos? Durante hora y media, el mago pretende ilusionar al público con lo que considera que es el mejor engaño que pueden experimentar, la magia. Será a las 20:00 horas y las entradas tienen un precio de 26 euros.

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades más importantes de Palencia en este fin de semana.

PALENCIA SONORA

Este fin de semana se celebra el festival Palencia Sonora, una cita con la música 'indie' que cada año cobra más fuerza por la calidad de los grupos y músicos que actúan y por el numeroso público que asiste a las tres jornadas de conciertos. Este año se han ampliado los escenarios y las actividades, aunque el plato fuerte son los conciertos en la zona acotada del parque del Sotillo. Los conciertos comenzarán a las 13:00 horas el viernes; el sábado, a las 11:00 horas y el domingo, a las 13:00.

Viernes

Palencia. PallantiaPhoto

El programa del festival fotográfico PallantiaPhoto, que organizan la asociación Contraluz y Photo3, incluye para este viernes una sesión del ciclo 'Palentinos fotografiando el mundo', a cargo de Alfredo Matilla, que desarrolla su labor profesional en Madrid. Lecrác, 19:00 horas.

Palencia. PallantiaPhoto

La jornada del viernes de PallantiaPhoto se completa con un Photowalk nocturno, que se centrará en las estatuas de la ciudad iluminadas. Punto de encuentro: Photoprix (Calle Mayor), a las 22:00 horas.

Herrera de Pisuerga. Música

Concierto de guitarra acústica, voz y flauta travesera a cargo de Octavio Nievsky & Mary Angélic Heiress. Casa de Cultura, 19:00 horas.

Sábado

Fuentes de Valdepero. Arte

Fuentes de Valdepero acoge un nuevo museo. Tiene carácter monográfico dedicado a la obra de Narciso Maisterra, pintor palentino nacido en 1933 que asiste a la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal, para completar más tarde sus estudios en la Universidad de Madrid. Poco después se traslada a EE.UU., donde su pintura se forma, al tiempo que ejerce de profesor de dibujo y pintura en The Wheeler School of Providence. Este viernes tendrá la apertura e inauguración del Museo Narciso Maisterra y de las exposiciones temporales de escultura Inmaculada Amor y de fotografía de María Jesús Prieto,titulada 'Resiliencia', el sábado día 9 de junio de 12:00 a 14:00 horas en el jardín del museo y en la Sala El Lagar (calle Rica, números 27 y 8). Este acto se complementará con la Actuación Musical de Diana Samprón.

Palencia. PallantiaPhoto

El programa del festival fotográfico PallantiaPhoto para este sábado estará centrado en un taller de fotografía documental, que estará a cargo de Juan Manuel Díez-Burgos, que fue profesor de enseñanzas medias hasta su jubilación en 2011. Centro Cultural Lecrác, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Palencia. Actividades infantiles y juveniles

Los niños y los jóvenes tienen este sábado una cita en el Lecrác. De 17:00 a 19:00 horas se desarrollará la actividad Atrapasueños, y de 19:00 a 21:00, el programa Jóvenes Talentos. Centro Cultural Antigua Cárcel Lecrác.

Dueñas. Música

La Coral Castilla Vieja de Dueñas ofrece hoy en su localidad natal un concierto al aire libre. Atrio de la Iglesia, 20:45 horas.

Villamuriel de Cerrato. Monólogos

Espectáculo de monólogos con Roberto Chapu e Inés Acebes titulado 'Nunca digas palenciano'. Casa de Cultura Jesús Meneses, 19:30 horas.

Domingo

Palencia. PallantiaPhoto

El programa del festival fotográfico PallantiaPhoto tiene este domingo una intensa actividad, que se desarrollará en Villamuriel de Cerrato con el nombre de Photoquedada. Un rally fotográfico por el Cerrato, el V Encuentro Nacional de Fotógrafos Minuteros y un workshop sobre fotografía macro, a cargo de María José Terciado forman el programa previsto.

Palencia. Actividades infantiles y juveniles

Los niños y los jóvenes tienen este sábado una cita en el Lecrác. De 17:00 a 19:00 horas se desarrollará una gymkhana en Ribera Sur, y de 19:00 a 21:00, un taller de funda móvil. Centro Cultural Antigua Cárcel Lecrác.

Villamuriel de Cerrato. Música

El grupo de música tradicional Carrion Folk protagonizará este domingo un concierto en el que repasará su trayectoria discográfica e interpretará otros temas de la cultura popular castellana, con Neftis Paloma en la danza. Plaza de la Casa de la Cultura, 20:00 horas.