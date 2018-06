Los senadores del PP no enmendarán las grandes inversiones para la comunidad El portavoz del grupo popular en el Senado, José Manuel Barreiro (c), en la rueda de prensa, acompañado de varios senadores, entre ellos, los castellanos y leoneses Mar Angulo y Luis Aznar (d). / Efe Las autovías, la conexión con Portugal y las sedes judiciales encabezan las obras pendientes M. J. PASCUAL Valladolid Martes, 5 junio 2018, 13:46

La «filosofía», comentó el coordinador de los senadores castellanos y leoneses, Gonzalo Robles, es la de volver a los presupuestos originales del Partido Popular, «los de antes del PNV», por eso insistió en que «las grandes inversiones en infraestructuras, como el Ave, no van a cambiar, no vamos a plantear enmiendas». Entrarán en el debate sobre ellas «en la semana del 12 de junio», aseguró ayer.

Según Robles, el PP no quiere «territorializar» las inversiones que podrían venir «a mayores» a la comunidad de Castilla y León si las partidas de los Presupuestos Generales del Estado que fueron concedidas al PNV por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy se redistribuyeran al resto de autonomías. Insistía una y otra vez ayer Gonzalo Robles, que en la reunión que mantuvieron «no hemos entrado en temas territoriales sino en la esencia macroeconómica del Presupuesto, como si hubiéramos tenido mayoría absoluta y no hubiéramos tenido que pactar». Es a partir de hoy cuando en el Partido Popular, explicó, se pondrán a pensar en las enmiendas que plantearán a unos presupuestos que, subraya, ya no son suyos. De momento, han pedido su retirada y esta semana no habrá debate en el Senado. La ampliación del plazo de enmiendas es una de las decisiones tomadas en la reunión de ayer y otra es la «respetar el rito democrático» de que sea el ministro (ahora del PSOE) quien defienda los PGE ante la Cámara Alta. «Hay que esperar a que Pedro Sánchez nombre a su ministro. Y que se retrate, porque hasta ahora habían defenestrado los presupuestos y ahora los asumen», indicó el senador salmantino.

El desdoblamiento de la N-601 a León y la N-122 a Soria están en espera desde Felipe González

Vuelta a los clásicos

En la Ley de Presupuestos aprobada en el Congreso se recogen proyectos en Castilla y León que son un clásico de las ¬reivindicaciones al Gobierno central. Ahí están la N-122 o la N-601, aún soñando con convertirse en la ¬Autovía del Duero o la Valladolid-León. Demandas históricas que no ha solventado Rajoy ni tampoco Zapatero, Aznar o González. Son dos infraestructuras para las que los actuales dirigentes del PSOE han reclamado impulso desde la oposición. También para las conexiones con Portugal o la reunificación de sedes judiciales. Ahora llega el tiempo de Pedro Sánchez y los presupuestos estatales, en teoría el último logro del Gobierno saliente, en la práctica están sin aprobar. Se encuentran en el Senado y deberán volver a pasar por el Congreso de los Diputados.

A continuación se hace un repaso de esos proyectos, por provincias:

Ávila El plan industrial y la duplicación de la N-110

Para la provincia de Ávila, como inversión principal presupuestada por el Gobierno de Rajoy, destaca el millón de euros anunciado hace escasamente quince días, destinado al Plan Industrial 'Ávila 2020'. Esta partida se suma a los cuatro millones previstos para el Plan de Reindustrialización y al millón para el Polígono de las Hervencias, que revitalizarían el tejido industrial en la ciudad.

Destaca la inversión en la N-110 para su duplicación, entre Ávila y el polígono de La Colilla, con un presupuesto de cerca de 2,5 millones. Con esta obra se pretende dar a este tramo de 3,4 kilómetros la categoría de autovía, además de reordenar los accesos mediante la construcción de dos vías de servicio en ambas márgenes de la calzada. Se solventaría la peligrosidad del actual cruce de la N-110 con la N-502 (la carretera que enlaza Ávila con Arenas de San Pedro) mediante un enlace entre las dos vías.

Burgos El fin del peaje de la AP-1 y la salida al cierre de Garoña

El nuevo Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez tiene sobre la mesa numerosos proyectos que la hasta ahora oposición socialista ha exigido con insistencia. La liberalización de la AP-1 o la reapertura del tren directo a Madrid son algunos de los que más críticas han despertado. A estas infraestructuras se suman el desbloqueo de las obras de la A-12 entre Burgos y el límite con la Rioja, el desarrollo de la A-11 (la eterna Autovía del Duero) y la reactivación de las obras de la A-73, entre la capital y Aguilar de Campoo hacia Cantabria. Todo lo anterior, sin olvidar que sobre la mesa está la reindustrialización de la zona de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña.

León La despedida «ordenada» de una minería que agoniza

La minería clama desde El Bierzo una solución tras años de crisis mortal. El carbón autóctono está en las últimas. Del Gobierno de Sánchez se esperan soluciones para un cierre ordenado y alternativas económicas y sociales. A eso se suman retos que llegan a León en tren, con el avance del Ave hacia Asturias y la integración de la Alta Velocidad y del ferrocarril de vía estrecha (Feve) en la ciudad. A esas obras pendientes de resolución se suma el desarrollo del Palacio de Congresos de León, un proyecto que nació con el PSOE y que hoy no encuentra vía de solución y de la Ciudad del Mayor. En los últimos meses se había designado como centro de referencia para personas con autismo.

Palencia La Palencia-Benavente y una reforma del firme de la A-67

El nuevo Gobierno tendrá que hacer frente a proyectos que llevan años de retraso y que han sido calificados por los socialistas palentinos como «históricos», como el tramo de la A-65 (Palencia-Benavente) o la rehabilitación del edificio de la Tejera para centro de convenciones. También han demandado que la A-67, que une La Meseta con Cantabria, sea mejorada con un proyecto integral.

El tramo Ampudia-Palencia de la A-65; la conservación de los templos del Románico Palentino; la Línea de Alta Velocidad Venta de Baños-Palencia-León-Asturias o el proyecto del corredor ferroviario que conectaría Palencia con Medina del Campo han formado parte de las enmiendas presentadas por los socialistas a los Presupuestos del Estado. En Agricultura, las balsas de La Cueza para paliar la escasez en el sistema del Carrión.

Segovia El Teatro Cervantes y la variante de San Rafael

La nueva sintonía, interpretada en clave socialista, entre el Gobierno de la nación y el Ayuntamiento de Segovia puede contribuir a propulsar algunos proyectos. De ese portafolios sobresale la recuperación del Teatro Cervantes, que en los presupuestos de 2018 tiene una partida testimonial de 10.000 euros.

También está pendiente la construcción de una variante que desvíe la circulación de vehículos, pero sobre todo del tráfico pesado, en la localidad de San Rafael. La peligrosidad de la travesía, por la intensa circulación en un itinerario alternativo a los túneles de peaje de Guadarrama, ha sacado a la calle a vecinos y responsables públicos.

Soria Un centro penitenciario sin abrir

Largo listado el de los retos sorianos, entre los que se encuentra la línea ferroviaria Soria-Torralba, en la que Adif adjudicó la segunda fase de obras a Acciona en 2010 con un presupuesto de 20 millones de euros y continúa paralizada; el Centro de Referencial Estatal para personas Dependientes, que está terminado pero cerrado; el nuevo centro penitenciario, en el que se han invertido más de 100 millones de euros, tiene unos gastos de mantenimiento y vigilancia al año de un millón de euros. No tienen fecha de apertura.

Valladolid La Ciudad de la Justicia y las autovías

Hay un encargo claro que el alcalde pucelano, Óscar Puente, recordará al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuanto tenga oportunidad: hay que buscar una solución rápida para la Ciudad de la Justicia. Los presupuestos del PP reservaban 91,8 millones de euros para inversiones en Valladolid, de los que 18 serían para la variante ferroviaria de mercancías y 9,1 para las autovías. El desdoblamiento de las N-601 a León y de la N-122 a Soria, han sido los paganos de la inversión estatal desde Felipe González.

Otro de los asuntos que puede verse impulsado es la «integración» del trazado ferroviario en la ciudad. El PP ya ha anunciado que pedirá el soterramiento. Enviará próximamente una carta a La Moncloa.

Zamora Acercar el Ave a Sanabria

Entre los principales retos del nuevo Gobierno en la provincia de Zamora figura continuar con la ejecución de las obras de la línea del Ave entre Madrid y Galicia desde la capital zamorana a la comarca de Sanabria, cuya conclusión estaba prevista para finales de 2018, lo que permitiría acortar el viaje entre Madrid y Galicia en media hora. También está pendiente la autovía A-11 hasta la frontera con Portugal, de la que solo se han hecho 'papeles'.

Con informaciones de: Paula Velasco, Gabriel de la Iglesia, Javier Calvo, Josune Olano, Isidro Serrano, César Blanco, Isabel G. Villarroel, Víctor M. Vela y Alicia Pérez.