Otro fin de semana de primavera atípica en Castilla y León
La comunidad no se libra de momento de los chubascos intermitentes, tormentas puntuales y temperaturas por debajo de lo normal en esta época
REBECA ALONSO
Jueves, 7 junio 2018, 14:06

La entrada oficial del verano está a la vuelta de la esquina (21 de junio) y aún tenemos la sensación de que la primavera no ha acabado de asentarse. Aunque es propio de esta estación la inestabilidad, es cierto que este año las tormentas y las temperaturas por debajo de lo habitual producen que no parezca que estemos en el mes de junio. Esta tendencia se va a manter de cara a este fin de semana y principios de la semana que viene. Incluso la AEMET avanzó hace poco que podría alargarse hasta mediado de mes. No se sabe con exactitud cuándo llegará el buen tiempo pero, de momento, está claro que se va a hacer esperar.

Jueves: En el tercio oeste nuboso con precipitaciones. En el resto intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles por la tarde. Temperaturas mínimas en aumento y máximas similares al día anterior.: 9-12 y 19-22.

Viernes: Nuboso o cubierto con precipitaciones. Serán más intensas en zonas de montaña, y podrán ir acompañadas de tormenta en el norte. Temperaturas similares al jueves. Las máximas rondarán los 20 grados.

Sábado: Cielos nubosos en toda la comunidad con probabilidad de con lluvias que podrían ser localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables en el norte, en zonas como León, Valladolid y Palencia. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas, que no llegará a los 20 grados. Las mínimas rondarán los diez.

Domingo: De nuevo probabilidad generalizada de chubascos que serán localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas, algo más probable en el norte. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas similares: 7-9 y 14-20.