«Hay que saber llegar a un cargo, estar en ese cargo y salir del cargo con responsabilidad» Ramón Gómez Tomás Villanueva Rodríguez anuncia en esta entrevista que deja la primera línea de la política autonómica J. I. FOCES Miércoles, 8 abril 2015, 09:34

Hace un mes y medio escaso, el consejero de Economía y Empleo y procurador desde 1995, Tomás Villanueva Rodríguez (Valladolid, 1953), habló con los presidentes regional y provincial de su partido, Juan Vicente Herrera y Ramiro Ruiz Medrano, respectivamente, para expresarles su opinión, reflexionada durante meses, de si no sería oportuno dejar su puesto en la lista vallisoletana del PP a las Cortes, como primer paso para cerrar una etapa de dos decenios en la política regional. Seis semanas después, en esta entrevista anuncia que echa el cierre a ese periodo político autonómico para regresar a la actividad profesional (su despacho de abogados en la capital del Pisuerga). Pero no deja la política. "Nunca se sabe qué hará uno", afirma no sin cierto tono enigmático cuando se le pregunta si cuelga los trastos definitivamente. "En política nunca se sabe qué hará uno", recalca. Por de pronto, la lista popular a las Cortes por Valladolid no incluirá su nombre por primera vez en 20 años y el próximo Gobierno regional, si revalida la Presidencia Herrera, no le tendrá al frente de ningún departamento.

-Después de 20 años habrá quien diga que lo podría haber dejado usted mucho antes.

-Y es verdad. En algunos momentos a lo largo de este tiempo pensé en haberlo dejado, pero también el sentido de la responsabilidad, sobre todo a partir de 2007, cuando entramos en una profunda crisis económica en España, se complicaron mucho las cosas y se generó mucho paro, estando al frente de un departamento con el nombre de Economía y Empleo, las dos preocupaciones más importantes de la sociedad, sinceramente lo que me pareció fue que tenía que permanecer, dar la cara y seguir trabajando.

-Y con la virulencia con la que ha actuado esta crisis económica, que se sigue notando en muchos ámbitos, ¿se ha arrepentido en algún momento de haber decidido continuar hasta ahora?

-Los que tenemos un poco de experiencia valoramos que lo que hay que hacer con este tipo de políticas es darles continuidad para que tengan efecto. En ese sentido, creo que hice bien permaneciendo. Hoy, Castilla y León y España se encuentran en un escenario distinto. Hemos dejado atrás lo peor de lo que hemos vivido y estamos empezando a tener recuperación económica, con crecimientos consolidados trimestre a trimestre. Y ese crecimiento de la economía se va trasladando de forma inequívoca al ámbito de la creación de empleo y de la reducción de las tasas tan altas de desempleo que teníamos. En este escenario, que Castilla y León enfoca un momento con niveles altos de esperanza de cara al futuro, creo que el presidente Herrera en las relaciones que tiene, en los equipos que tiene, en el entorno que está con él, va a encontrarme fácilmente relevo. Lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones y después volver a gobernar. Yo voy a estar aquí hasta que termine la legislatura y voy a seguir en el entorno del presidente y del PP colaborando en situaciones distintas.

-¿Deja entonces la política o solo la política regional?

-Nunca se puede decir que deja uno la política. Yo no la voy a dejar. He cubierto una etapa en la que mi dedicación principal ha estado en la política regional y es momento de que pase a otro nivel. Hay que saber llegar a un cargo, estar en ese cargo y salir del cargo con responsabilidad. Hombre, también cuentan las razones personales y familiares. Pero la política no se abandona; no iré en la lista a las Cortes, pero nunca se sabe qué hará uno. Tengo experiencia y conocimiento como para seguir colaborando y así lo haré. Seré uno de los que trabaje para que Juan Vicente Herrera gane las elecciones el 24 de mayo y pueda formar gobierno.

Balances

-Por tanto, es época para usted de análisis y balances, de ver luces y sombras en la gestión...

-En todos estos años seguro que he tenido muchos fallos y algunos aciertos. Pero, sinceramente, creo que inicio una nueva etapa en la que tengo la satisfacción, aunque no sea plena porque hay 219.000 desempleados en la región, de ver que el momento es esperanzador, que se va reduciendo el desempleo y que crece la afiliación a la Seguridad Social. Para mí, lo que está claro es que con fallos y aciertos estoy contento porque he intentado siempre aportar aquí, haber sacado siempre lo mejor de mí mismo y haberlo entregado al servicio público. He tenido la oportunidad de dirigir departamentos que han sido el centro de las políticas que han contribuido a modernizar la región en estos últimos 20 años y que han tenido un impacto muy importante en las personas.

-Usted tuvo una etapa de cuatro años como máximo responsable de las políticas educativa y cultural de Castilla y León. Muchos ni lo recordarán...

-Mi trabajo en lo que fue dirigir la política educativa y cultural de Castilla y León, en un momento tan significativo como el del año 2000, cuando recibimos las transferencias de la enseñanza no universitaria, fue una gran experiencia. Allí sentamos el diseño y la planificación, en diálogo con la comunidad educativa, de lo que tenía que ser el modelo de enseñanza de Castilla y León. Se fijó un marco que, luego, con la continuidad de las personas que han seguido dirigiendo las políticas educativas, han hecho que desde el año 2000 en esta región el modelo educativo se haya ido perfeccionando. Ahí están los resultados.

-¿Todo viene de hace quince años?

-La política educativa no se puede cambiar cada 4 años. Viví el cambio en los contenidos curriculares en Matemáticas, Lengua, Historia y Geografía para que los niños de Castilla y León estudiaran de forma completa los conocimientos en esas materias y disciplinas; fue uno de los trabajos que más satisfacción me produce por haber contribuido a dar forma al contendido del modelo que los jóvenes de Castilla y León iban a estudiar. Ahí están los buenos resultados, avalados por informes tan prestigiosos como Pisa: son las generaciones que han estudiado aquello que hace quince años reformamos.

-Y de su paso por Cultura, ¿con qué se queda?

-Con el sector de la Cultura tuve una excelente relación y comprendí lo que son los grandes recursos no deslocalizables para la actividad económica que tiene nuestra región: el patrimonio histórico y artístico, los recursos naturales y la lengua. Algo que en el entorno de lo que denominamos turismo conforma, con el medio rural, una de las más ricas ofertas que ha tenido una evolución extraordinaria y genera mucho empleo y riqueza en el medio rural.

-De sus 20 años como consejero, 16 ha estado dirigiendo los departamentos industrial y económico. Si tuviera que resumirlos en una frase, ¿cuál pronunciaría?

-¿Modestamente? Creo que he contribuido a la modernización económica de Castilla y León.

-¿Por qué hay voces que no acaban de reconocer la importante aportación industrial de la comunidad autónoma al PIB y al empleo nacional?

-Nuestra apuesta más clara desde hace muchos años fue por el desarrollo industrial, siendo conscientes de que el verdadero empleo de calidad y estable, y concebir el desarrollo de otros sectores, estaba en el desarrollo industrial. Hemos trabajado por hacer competitiva nuestra economía, con claves hoy importantes pero que nosotros las impulsamos desde comienzos del 2000, como fue el ir trabajando con sectores maduros como la industria agroalimentaria y la automoción, que han seguido creciendo y siendo muy competitivos en el entorno mundial, que están en crecimiento y están permitiendo a la gran industria seguir haciendo cosas nuevas y más competitivas. En esa diversificación de nuestra estructura productiva y de su modernización, hemos visto nacer y crecer otros sectores que están dando muchas oportunidades a nuestros jóvenes: el del desarrollo de las tecnologías de la comunicación, el sector químico-farmacéutico, la aeronáutica y todo el desarrollo industrial en torno a las energías renovables.

Jóvenes y emigración

-Habla de los jóvenes y de sus oportunidades aquí. Pero desde todas las demás fuerzas políticas que no son el PP se insiste en que son precisamente los jóvenes quienes más han tenido que irse a buscar oportunidades fuera...

-A las pymes, a los autónomos y a los jóvenes les hemos dedicado mucho tiempo. Han sido una de mis obsesiones para facilitar el emprendimiento, facilitar las vocaciones empresariales desde el ámbito universitario y de la FP y para impulsar y apoyar a los autónomas desde todos los sectores de la economía. Me ha enseñado la política que el trabajo, al menos en los departamentos en los que he estado (educación, cultura, economía, empleo), tiene que ser a muy largo plazo; en estos ámbitos no puedes encontrar resultados a corto plazo. Los buenos indicadores económicos de ahora no son fruto de la casualidad: son fruto de mucho trabajo, de muchas personas, de mucho diálogo, de mucha relación con los sectores que, si se tiene paciencia, dan resultados. Eso me hace sentir mi aportación personal a la política de Castilla y León de todos estos años.

-Habla de política industrial, pero esta comunidad también es eminentemente agraria...

-La política del campo se ha hecho muy bien. Hoy los agricultores son empresarios que desarrollan estrategias como cualquier otra empresa pequeña, mediana o grande. El sector agroalimentario ha tenido un desarrollo excelente y los recursos endógenos del campo van a dar un gran contenido económico, actividad y empleo en el medio rural. Recursos como la madera, las resinas, la micología, los minerales, que van a dar cientos y cientos de empleos en el medio rural. Y pusimos en marcha ADE Rural como servicio público que estamos impulsando, de tal manera que con la nueva ordenación territorial se establecerán claves que permitirán multiplicar el desarrollo del medio rural.

-¿Se identifica usted con esa imagen de Castilla y León, comunidad de diálogo social?

-Castilla y León tiene cultura de diálogo. El presidente Herrera vio desde 2001 que, aun teniendo mayoría absoluta, debíamos compartir determinadas decisiones con sus protagonistas. Me dio una instrucción clara: tener paciencia, diálogo y responsabilidad para alcanzar consensos con todas las partes. Aquel proceso iniciado con los agentes sociales y económicos dura hasta hoy. He tenido la responsabilidad de coor dinarlo, pero se ha compartido con todo el Gobierno y con todos los agentes económicos y sociales. Empezamos con el empleo, pasamos a las negociaciones sectoriales, ha derivado en la economía y ha llegado a la política social. Ha habido seriedad y generosidad por parte de todas las organizaciones sindicales y empresariales, con independencia de los interlocutores en cada momento.

-Y en la despedida, ¿qué pasa por su cabeza?

-La palabra agradecimiento: A Herrera, que me ha dado oportunidades y confianza, y hemos fraguado una estrecha amistad y relación personal. También he de agradecer a los grupos parlamentarios de las Cortes la relación que han mantenido conmigo, con independencia de las posturas políticas de cada uno. Y agradezco a todos los profesionales de la Administración de Castilla y León el trabajo que han desarrollado en los departamentos que he dirigido. Me he encontrado con funcionarios muy preparados, muy competentes, muy serios. Y he de agradecer a mis equipos de colaboradores a lo largo de todos estos años; me han aportado mucho y siempre se han dedicado a trabajar conmigo por Castilla y León.