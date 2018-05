Rojitas las orejas La Agenda de Castilla y León propone actividades para disfrutar durante todo el fin de semana ALFREDO GÓMEZ Jueves, 17 mayo 2018, 11:19

Fito y los Fitipaldis vuelven a Valladolid con motivo de la gira del 20 aniversario de su banda para ofrecer un repertorio con las canciones más emblemáticas de la banda (y de Platero y Tú), que estarán acompañados por Muchachito, pero que también contarán con la colaboración de otros músicos dependiendo del lugar en el que actúan. El tour estará acompañado del lanzamiento de 'Fitografías', una caja especial con cds, DVDs y un libro que recuerdan los mejores momentos de la formación vasca. Viernes, en la Feria de Valladolid. ENTRADAS AGOTADAS.

Revólver

Con más de 1.500.00 copias vendidas en sus tres décadas como artista, el mítico Carlos Goñi devuelve a Revólver a los escenarios con su gira '25 Años de Básico Tour', que levantará el telón del Teatro Zorrilla el próximo 19 de mayo. Esta serie de conciertos se presentan en formato acústico, reviviendo los mejores momentos de la banda de rock española y los 25 años que han pasado desde aquel 'Básico Tour', que consagró al grupo en el panorama musical de los 90. Sobre el escenario estará Goñi a la voz y a la guitarra, junto a un bajista y un percusionista, en un acústico íntimo, dejando que el público sea el protagonista de la cita.

Flamenco. Luis Moneo

Luis Moneo, hermano menor de Manuel y Juan Moneo Lara, es una de las más gratas sorpresas que ha deparado el flamenco jerezano de los últimos tiempos. En él se aprecian sus extraordinarias condiciones, ese metal inconfundible de su familia y su flamenquismo lleno de posibilidades expresivas. Viernes, en la Sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla. Artista invitada: Silvia Verdugo.

Poesía y flamenco

Fernando Pastor informa de que el jueves día 17, a las 20:00, hay una nueva edición de las tertulias flamencas que se están desarrollando en el Teatro Cervantes, esta vez dedicadas a la poesía y a la mujer en el flamenco. En poesía estarán Anabel Cáceres y Edgar Masa, y en el cante Conchita Milán acompañada por Óscar Vecino a la guitarra.

Rita Clara

A esa misma hora, la bailaora Rita Clara lleva al Teatro Auditorio de Íscar su espectáculo 'Flamenco sin más', un gran espectáculo de baile, cante, guitarra y percusión, para el que cuenta con Marcos Rodríguez acompañando a Rita en el baile, Carlos Garnacho al cante, Jesús Rodríguez a la guitarra y Alberto Farto al cajón. Un gran espectáculo que crea una atmósfera flamenca envolvente.

Lecturas necesarias. Poe

El Salón de Actos del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, presentará el próximo jueves dia 17, de mayo a las 19:00, y con estrada gratuita, una nueva lectura dentro del ciclo de 'LECTURAS NECESARIAS. Textos dramáticos leídos que coordina, Eduardo Fernández Gijón. En esta ocasión será Edgar Allan Poe, y 'La Caida de la Casa Usher' la protagonista de la lectura.

Holi Life

La carrera de colores 'Holi Life' se celebrará en Valladolid el domingo 20 de mayo con un recorrido por la ribera del río Pisuerga. Este evento lúdico-deportivo, antes conocido como Holi Run, es la actividad de polvo de colores más grande de Europa. La salida de la carrera será a las 11 de la mañana en las Pistas Deportivas Las Moreras y tras completar los cinco kilómetros del recorrido, la llegada se situará en el mismo punto que el inicio del trazado. Los 'runners' tendrán la oportunidad de disfrutar de una marcha en la que se les lanzará polvo de colores desde las cinco estaciones Holi Blitz señaladas por arcos.

Los libros

La sala 9 del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, presenta desde el jueves día 10 de mayo, una nueva y original exposición que tiene como protagonista al libro, y que tomando como guion la hoja de ruta que es el proyecto gráfico del libro, traza un itinerario sobre piezas clave de la gráfica editorial argentina durante la llamada 'época dorada de la edición' a través del trabajo de los grafistas Attilio Rossi, Luís Seoane, Jakob Hermelin, Grete Stern, Horacio Coppola y del impresor Manuel López. Se trata de la exposición Cómo se imprime un libro. Grafistas e impresores en Buenos Aires 1936-1950.

Picasso. Miró. Dalí

Obras de PICASSO, MIRÓ Y DALÍ pueden contemplarse en la exposición 'PICASSO. MIRÓ. DALÍ. Grabados de un siglo' que a partir del próximo viernes dia día 18 de mayo puede contemplarse en la Sala Municipal de Exposiciones del Museo de Pasión de Valladolid. La exposición permite al visitante ampliar conocimientos sobre la obra de algunos de los tres maestros creadores del arte español del siglo XX, como fueron Salvador Dalí, Pablo Picasso y Joan Miró, con series de grabados de importancia trascendental en el arte del siglo XX.

Fundación S. Montes

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle Núñez de Arce) acoge la presentación de 'Poscontemporáneos', con su autor Ignacio Fernández Herrero, Eloísa Otero y Gonzalo Franco, que tendrá lugar el viernes 18 de mayo a las 20:00 horas.

Arcón de Olid

La Compañía vallisoletana Teatro Arcón de Olid pone en escena 'El Pelícano', de August Strindberg, el próximo domingo 20 de mayo. La obra descubre ante los ojos del espectador la mentira, la injusticia y la hipocresía social en el convulso inicio del siglo pasado.

Virginia Wolf

El Cine Broadway (Paseo del Hospital Militar) proyecta la última función de teatro de la temporada, la obra de Edward Albee '¿Quién teme a Virginia Woolf?', representada en el National Theatre de Londres. Jueves 17 de Mayo, 20:00 horas.

Zamora Actividades

Alicia Pérez indica que los museos de Zamora conmemoran el Día Internacional de los Museos con actividades el sábado 19 de mayo bajo el lema 'Estamos hiperconectados'. Es la conmemoración conjunta del Museo de Zamora, el de Baltasar Lobo, el Etnográfico de Castilla y León y el Museo de Semana Santa, que han programado una jornada de puertas abiertas y actividades gratuitas. En el Museo de Zamora, además de la visita temática 'Museo para todos los públicos', actuará la banda de country rock 'Ladri di Biciclette'. En el Museo de Baltasar Lobo, actuará la compañía Sísifo Teatro con 'Aleluïas de carne y piedra'; mientras que en el Museo Etnográfico, habrá una 'Art Session-Museo Hiperconectados', en la que se creará un mural interactivo de gran formato. En el Museo de la Semana Santa de Zamora, intervendrá el narrador Fernando Pérez Fernández con 'El Tragaldabas'.

Exposición

La exposición 'Y Zamora tomó el cuartel' permanecerá abierta hasta el 15 de junio en la sala de exposiciones de La Alhóndiga. La exposición fotográfica recoge una selección de imágenes de los fotógrafos Luis Calleja, Julia Domínguez y Carlos Hernández, y rememora la toma del cuartel por parte de colectivos zamoranos, un acontecimiento que fue el germen de la transformación del antiguo recinto militar en desuso en el actual Campus Universitario. La muestra cuenta la historia de la conversión de las instalaciones tras el abandono del recinto militar por el Ministerio de Defensa. Permanecerá abierta en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas de lunes a viernes.

Castilla y León Música

Antonio Valseca informa de los conciertos más interesantes en Castilla y León.

Jueves

LEÓN - THE NEATBEATS (El Gran Café, 22:00h, 10€-12€)

VALLADOLID – THE TAXI TALK + DE PERDIDOS AL TRÍO (Porta Caeli, 21:30h, 6€)

Viernes

ALDEA DE SAN MIGUEL (VALLADOLID) – ALDEAROCK, CHRIS O`LEARY BAND + 51 GRADOS + ECOS DE LA HYSTERIA (22:30h)

BEJAR (SALAMANCA) - MIKE ROSS (La Alquitara, 00:00h, gratis)

BENAVENTE (ZAMORA) – TIKI TATTOO (23:00h, gratis)

BURGOS - ESLABÓN (Hangar, 20:30h, 8€)

BURGOS - MARYLAND (La Casa de las Musas, 22:00h, 8€-10€)

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) – CHAOTIC COSMOS (Laguna Custom Fest, 21:00h)

LEÓN - LICHIS (El Gran Café, 22:30h, 12€-15€)

PALENCIA - EL TWANGUERO (Universonoro, 22:00h, 10€-14€)

PALENCIA - BRUTOLOGOS, RATO RARO + DISTURBANCE PROJECT + MANFERIOR + RABIDDOGS + ERNIA (Atmoshphera Zero)

SALAMANCA - OBÚS (Music Factory, 22:00h, 15€-18€)

SEGOVIA - PLANETA DEF + CAPITÁN HUMANO (Beat Club, 12€-15€)

VALLADOLID – FITO Y LOS FITIPALDIS (Feria de Muestras, 22:00h)

ZAMORA - NORA NORMAN (La Cueva del Jazz, 23:00h, 8€-10€)

Sábado

AMPUDIA (PALENCIA) - KATARSIS + THE MORNING REAVER + GALLOS (13:00h)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) - AVALANCH (La Colmena Musical, 21:00h, 20€-25€)

BENAVENTE (ZAMORA) – WIDOW MAKERS (23:00h, 5€-8€)

BURGOS - CAROLINA DURANTE (Hangar, 22:00h, 12€)

BURGOS - FRAN MARISCAL + FERRÁN EXCESO (La Casa de las Musas, 21:00h)

BURGOS - GONZALO DE COS (La Casa de las Musas, 22:30h)

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) – DESTINO SIBERIA + RNR CIRKUS + TRIBUTO FITO + TRIBUTO RED HOT CHILI PEPPERS (Laguna Custom Fest, 16:00h)

LEÓN - LENDAKARIS MUERTOS (Espacio Vías, 21:00h, 12€-15€)

LEÓN - LINDA GUILALA (Babylon, 21:30h, gratis)

PALENCIA - BRUTOLOGOS, RAS + GRUESOME + ENCABRONATION + SCUMWORM + (Atmoshphera Zero)

PONFERRADA (LEÓN) - EN BRUTO (Tararí, 23:30h)

SALAMANCA - SWEET CALIFORNIA (Sánchez Paraíso, 21:00h, 15€-25€)

SEGOVIA - MONÓXIDO + LOS WRAYAJOS + (Beat Club, 12€-15€)

VALLADOLID – EL NOI DEL SUCRE (Porta Caeli, 20:30h, 13€-16€)

VALLADOLID – REVOLVER (Teatro Zorrilla, 21:00h, 22€-26€)

ZAMORA – LITTLE BOCA (La Cueva del Jazz, 23:00h, gratis)

ZAMORA – RAPTOR QUEEN (Avalon, 20:00h, gratis)

Domingo

BURGOS - MOODY SAKE (La Casa de las Musas, 19:00h)

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades más importantes de Palencia en este fin de semana.

Viernes

Palencia. Museos

Este viernes se celebra el Día Internacional de los Museos, una oportunidad para conocer las magníficas colecciones artísticas de Palencia, como el Museo Arqueológico, el Diocesano, la catedral, la Fundación Juan Manuel Díaz-Caneja, el Museo de la Medicina y la Farmacia del hospital San Bernabé, las villas romanas de La Olmeda y la Tejada y los numerosos museos repartidos por la provincia.

Palencia. Humor con Edu Soto

'Más vale solo que ciento volando' es el título del espectáculo que el conocido humorista Edu Soto ofrecerá este viernes en Palencia. Soto bailará una coreografía de danza contemporánea, se va a convertir en un bicho de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, va a averiguar si hay algún gilipollas en la sala, a otro le va a hipnotizar y va a cantar con una base musical hecha con sonidos, entre otros momentos. Teatro Ortega, 21:00 horas.

Palencia. Música

Diego García, El Twanguero, publica un nuevo disco este viernes 18 de mayo con el título de 'Electric Sunset', y este mismo día ofrece un concierto en Palencia. El regreso de El Twanguero es electrizante y cargado de sonidos fronterizos, referencias a Ennio Morricone, la cumbia de Los Ángeles, rumba y por supuesto twang por los poros. Bar Universonoro, 22:00 horas. 10 euros anticipado y 14 en taquilla.

Palencia. Conferencia

El Ateneo de Palencia ha organizado para este viernes una conferencia titulada 'Masculinidades en transformación social', que estará a cargo de C. Iván Sambade Vaquerín. Sede de Ateneo (calle Santa Teresa de Jesús, 4), 20:00 horas.

Palencia. Conferencia

Charlas sobre pensiones, por Yolanda Díaz. Biblioteca Pública (calle Eduardo Dato, 4), 19:00 horas.

Carrión de los Condes. Música

El ciclo Música y Arte en el Camino, organizado por la asociacón Camino Artes, continúa este viernes con un concierto de guitarra del artista canadiense Jeffrey McFadden, considerado por la crítica como uno de los mejores guitarristas de su generación. Iglesia de Santa María del Camino, 19:00 horas.

Sábado

Palencia. Música

Concierto de música contemporánea titulado 'Viaje infinito', con motivo del Día Internacional de los Museos y la Noche de loa Museos. Museo de Palencia, 18:00, 19:00 y 22:30 horas.

Palencia. Música cofrade

La Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Madre la Virgen de la Amargura celebrará este sábado el acto central de su cuadragésimo aniversario. Centro Cultural Provincial, 19:00 horas.

Palencia. Poesía

El poeta palentino Luis Javier Pinar presenta este sábado su nuevo libro, 'Manual para malos comensales'. Cafetería Salón 15, 13:30 horas.

Palencia. Curso del Ateneo de Palencia

El Ateneo de Palencia continúa su ciclo de cursos de corta duración (151 minutos). Este sábado, el ponente será el propio presidente de la entidad, el psicoanalista Fernando Martín Adúriz. El título del curso es 'Pareja. Elección, celos, separación'. 22 euros para socios y 28 para no socios. Sede del Ateneo (calle Santa Teresa de Jesús, 4), 10:30 horas.

Palencia. Teatro para bebés

El ciclo 'El Principal con chupete' finalizará este sábado con el espectáculo de danza y música '30 elefantes bajo un paraguas', de la compañía La Petita Malumaluga. El músico Albert Vilà y la bailarina y coreógrafa Eva Vilamitjana pondrán en escena esta propuesta para bebés y primera infancia que fue seleccionada por el circuito estatal 'Danza a Escena 2017', organizado por La Red Española de Teatros y el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música). Teatro Pricipal, 12:00 y 13:00 horas.

Paredes de Monte. Fiestas

La pedanía de la capital palentina, Paredes de Monte, celebra este sábado la fiesta de las letanías, con la participación de la Banda Municipal de Música. Paredes de Monte, 18:00 horas.

Ampudia. Música

El Ayuntamiento de Ampudia, en colaboración con el Festival Palencia Sonora, continúa la celebración de la III edición del Concurso Musical Nacional Ampudia Apoya la Música. Este sábado intervienen los siguientes grupos, según el programa. Plaza de Museo de Arte sacro.

13:00 Katarsis.

13:45 The Morning Reaver.

14:30 Trre House.

Carrión de los Condes. Música

El ciclo Música y Arte en el Camino, organizado por la asociacón Camino Artes, continúa este sábado con un concierto de guitarra del artista canadiense Jeffrey McFadden, considerado por la crítica como uno de los mejores guitarristas de su generación. Iglesia de Santa María, 19:00 horas.

Dueñas. Teatro

El grupo de teatro Producciones Zarabanda pondrá en escena este sábado en Dueñas la obra 'Lluvia de cuentos'. Tras el paso muy cerca del planeta Tierra del cometa X125 y días después de un enorme lluvia de estrellas, los meteorólogos anuncian una fenómeno muy poco común: una lluvia de cuentos. Cuentos de todos los lugares y temas cruzarán los cielos para ir a caer en los lugares más insospechados. Aula Fray Luis de León, 19:45 horas.

Dueñas. Ruta del vino

El Ayuntamiento de Dueñas ha organizado una ruta titulada 'Las doce miradas del vino', que pretende resaltar de forma dinámica y lúdica la rica variedad del paisaje del valle de Pisuerga con la zona vitivinícola de la denominación de origen de Cigales. La actividad comenzará a las 10:00 horas desde el área recreativa Navalcó y realizará la ruta de los chozos del pastor. A las 13:00 horas tendrá lugar una cata de vinos en el área recreativa del monte. Inscripciones, en la oficina de turismo de Dueñas.

Villalobón. Música

El dúo DaButti actuará este sábado en Villalabón en una actuación en la que interpretará en acústico versiones de clásicos del rock, con un toque no exento de cachondeo para que el público disfrute del concierto. Bar Ramos, 22:30 horas.

Venta de Baños Teatro infantil

El grupo municipal de teatro de Venta de Baños Punto de Salida pondrá este sábado en escena la obra 'Buen... día'. El acto se enmarca en la Muestra de Teatro. Centro de La Briquetera, 19:00 horas.

Osorno. Fiestas

Comienza las fiestas de Nuestra Señora de Ronte de Osorno, que se prolongarán hasta el lunes, 21, día en el que tendrá lugar los principales actos, con la procesión a la pradera de Ronte, que saldrá a las 10:00 horas. Allí ce celebrará una misa presidida por el obispo (12:00) y una concentración de peñas (17:00 horas).

Becerril de Campos. Día del Caballo

Desde las 10:30 horas se desarrollarán actos en torno al caballo. A las 11:30 se iniciará la romería a la ermita del Cristo de San Felices, donde se celebrará una misa rociera (12:30), el vermú flamenco (13:30) y un concurso de doma de trabajo en campo y carrera de cintas (18:30).

Domingo

Palencia. Humor

El conocido humorista Goyo Jiménez presenta en Palencia su nuevo monólogo 'By The Way'. El considerado por el público y la crítica como mejor monologuista cómico del país deleitará al público con los mejores momentos revisados de su vida. No se trata de un recopilatorio al uso, ya que nada en Goyo es usual, así que el espectador se verá inmerso en el porqué de los monólogos y podrá volver a recordar algunos de sus mejores momentos, pero desde una visión diferente y, como siempre, con momentos nuevos y desternillantes. Teatro Ortega, 19:00 horas.

Palencia. Cine

Nueva sesión de la proyección de los cortometrajes de la Muestra de Cine Internacional de Palencia que optan al premio Javier Santos a la mejor banda sonora, acto organizado en colaboración con el festival. Bar Universonoro (calle San Juan de Dios, 3). 21:00 horas. Entrada libre.

Grijota. Feria del Pan

Una docena de expositores participará en Gijota en la Feria del Pan en su décima edición. El objetivo de esta iniciativa es poner en valor la industria en la provincia. Venta de degustación de combinarán en la feria, que también tendrá hueco para talleres y música de dulzainas y danzas folclóricas.

Mazariegos. IV festival del Caracol

Los caracoles centran la fiesta que se celebra este domingo en Mazariegos. Carreras de caracores, degustaciones, juegos y concursos de recetas se sucederán en esta jornada.