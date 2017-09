A ritmo de Swing Un fin de semana más cargado de música, teatro, literatura y de nuevo con la magia como protagonista, esta vez con los mejores profesionales en la capital vallisoletana ÁLVARO GÓMEZ Valladolid Jueves, 21 septiembre 2017, 18:02

Valladolid – Oráculo de Oro

Una vez más, los Premios Mundiales de la Magia Oráculo de Oro dan cita en Valladolid a los mejores magos del planeta. El galardón reconocerá a los cuatro ilusionistas más impresionantes llegados de los cinco continentes. Estos finalistas compartirán escenario con el ganador de campeonato internacional ‘La Almena Mágica’. El jurado estará presidido por Eric Eswin, presidente de Honor de la Federación Internacional de Sociedad Mágicas. Tendrá lugar el sábado a las 18:00 y las 20:30 horas y el domingo a las 12:00, 17:00 y 19:30 horas. Precios entre los 10 y los 22 euros.

Ricardo Otazo

Valladolid – Un tonto en una caja

El teatro Carrión acoge la obra ‘Un tonto en una caja’ dirigida por Carlos Santos, una obra basada en una sociedad dividida por notables, grandes y pequeños en la que los primeros son los mejores tanto intelectual como económicamente. El transcurso de la pieza sigue a un personaje de cada tipo en una noche en el que sobrevivirá el más astuto. El sábado a las 20:30 horas. Entradas desde 15 euros.

Carlos Santos durante la Semana del Cine de Medina del Campo. / Fran Jiménez

Valladolid – Bala

El grupo de rock formado por Anxela y Violeta tocará en la sala Porta Caeli este jueves. Los que los conocen los definen como una mezcla de influencias, destacando el grunge, stoner, hardcore o punk. Presentarán el Veladuo Festival, a partir de las 21:30 horas. Entradas a la venta en el Kafka y Faroles Taberna Rock por 5 euros en venta anticipada y 7 euros precio de taquilla.

Valladolid – Summer is Music

Llega la gran final del Summer is Music con Javi Arroyo y Los de Antes. Comparten cartel con Quinto Elemento, Sez y Buffalo Jack. El viernes desde las 21:30 podrá disfrutarse del mejor rock and roll en la sala Porta Caeli. Entradas por 3 euros, a la venta en Kafka y Deltoya.

Valladolid – Molly Burch

La cantautora Molly Burch actuará en Valladolid este fin de semana. Se define con un estilo ensoñador y de gran rango. Criada por un padre escritor y productor y una madre ligada a Hollywood, Bruch creció rodeada de música. Junto a su grupo, grabó su primer disco, ‘Please be Mine’, que este domingo sonará desde las20:00 horas en el salón de actos del Colegio Mayor Peñafiel. Entradas por 10 euros en venta anticipada y por 12 en taquilla.

Valladolid – Swing

La terraza de GatroLAVA acogerá el mejor Swing de principios del siglo pasado. Estilos de los años 30 y 40 en Estados Unidos u otros como Bossa Nova, Latin y Funk de la mano de Modulando Big Band, grupo compuesto por 20 músicos, que animarán la noche en la capital vallisoletana. El jueves a las 21:00 horas.

Valladolid – Adam Bomb

Un buen lugar para tomar el vermut del domingo es el Backstage. Esta vez estará amenizado por Adam Bomb en acústico, rockero que ha colaborado con estrellas como Chuck Berry, Johnny Thunders o Steve Stevens. EL domingo desde las 13:00 horas. Entrada gratuita.

Cigales (Valladolid) – Fiesta de la Vendimia

La localidad de Cigales celebra la trigésimo octava edición de la Fiesta de la Vendimia, donde los vecinos y visitantes podrán disfrutar de actividades durante todo el fin de semana. Música, gastronomía y la mejor tradición del mundo del vino en una festividad declarada de Interés Turístico Nacional.

Traspinedo (Valladolid) – El sabor de la tierra

La Feria de Artesanía y Gastronomía contará con los mejores pinchos de lechazo típicos de la localidad de Traspinedo. Menús de degustación, concursos de las mejores tapas, música y teatro llenarán el programa de esta feria, que tendrá lugar el sábado y el domingo.

Ávila – Semana de la cultura judía

María Fernández recuerda la celebración de la semana en homenaje a la cultura judía, que influyó como parte de las tres culturas, en la vida y costumbres de Ávila. El viernes se celebra un concierto pro parte de Terpsicore, el sábado una visita a la Judería de Ávila y el domingo otra visita, también a una judería, esta vez en Segovia. Del 22 al 24 de septiembre en Ávila.

Ávila – La Fanfarria Zíngara

Pasacalles por el centro de Ávila a cargo de la Fanfarria Zíngara, Comparsa de Zíngaros de Elda. Interpretarán temas medievales, temas de películas, de bandas o grupos musicales. Recorrerán el Mercado Grande, Mercado Chico y zonas aledañas. El domingo, día 24 de septiembre, en el centro histórico de Ávila.

Ávila - Vivaldi

Concierto de solistas, coro y orquesta de la Sociedad Lírica Complutense, que rendirá homenaje a Vivaldi con una de las obras con orígenes más inciertos. En el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, el sábado, 23 de septiembre a las 21:00 horas. El precio de entrada serán 10 euros.

Ávila – El primer paso

Espectáculo musical que, por medio de canciones, bailes y dramatizaciones, refleja el siglo XVII de San Vicente de Paúl, cuando decidió aliarse crear las Cofradías de la Caridad, La Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de la Caridad. En el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, el domingo día 24 de septiembre, a las 19:00 horas. El precio de entrada será de 7 euros.

Ávila – Joyas abulenses

Recorrido por el interior de la Basílica de San Vicente, la Catedral y la Muralla. El sábado 23 de septiembre a las 11:00 horas. Tendrá una duración aproximada de 3 horas y saldrá del Centro de Recepción de Visitantes. La tarifa general es de 8 euros.

Ávila – Visita al patrimonio

Se trata de un recorrido que, partiendo del Centro de Recepción de Visitantes, dirige a los participantes hacia San Vicente, el Mercado Grande, la Catedral, el Mercado Chico, Rastro y Plaza de Santa Ana compaginando ruta e interacciones. El sábado 23 de septiembre a las 19:00 horas. La duración aproximada es de dos horas. El precio de la tarifa general es de 6 euros; la reducida, 4 euros.

Ávila – Tren con Santa Teresa

Experiencia que parte de la estación Madrid Chamartín a las 9:00 horas del sábado, 23 de septiembre. La llegada a Ávila, a las 10:37, parece ser cuestión de minutos gracias a la actuación de la actriz que encarna a Santa Teresa y ameniza el viaje. Debido a posibles modificaciones, consultar la tarifa y horarios en la página oficial de la operadora.

Segovia – Winter Indie City

Miguel Ángel López indica que este fin de semana comienza en Segovia la octava edición de Winter Indie City. El viernes 22 de septiembre, la sesión inaugural contará con Alice Wonder tocando casi entre las nubes, en la azotea del Hotel Real para unos pocos privilegiados. Y ya el domingo, día 24, llegará el plato fuerte del primer trimestre delWIC Segovia con la actuación de The Buttshakers en la sala Beat Club, una descarga de soul, R&B, funk , groove y todos los ritmos adrenalíticos posibles que giran en torno al rock and roll; pura energía, de la mano de Clara Thompson y su virtuosa banda, que ya les ha hecho triunfar en España. Entre las 20:00 y 23:00, entradas a 10 euros.

Segovia – Hay Festival

Hay Festival de Segovia presenta este fin de semana toda la actividad del programa centrado en la literatura y las artes. Este viernes, 22 de septiembre, a las 11:00 en la Sala Capitular de IE University, la escritora británica Jenny Valentine, que ha ganado varios premios importantes por su literatura infantil y ha sido galardonada con una Beca Internacional Hay Festival en 2017, dialogará con Peter Florence, director del Festival. A la misma hora, en la Plaza Mayor de Segovia se inaugurará la exposición ‘Demasiado bueno para desperdiciarlo’ (‘Too good to waste’), que cuestiona la relación existente entre el consumo de madera y la moda. Es un proyecto del American Hardwood Export Council, una instalación interactiva diseñada por la arquitecta Benedetta Tagliabue y realizada por la firma Benchmark. A las 11:30, Juan Cambiaso, Guillermo de Osma y Marina Chinchilla hablarán en la Capilla-Auditorio del Museo Esteban Vicente sobre ‘Arte y Derecho: hipótesis de un conflicto. De liderazgo y deporte dialogarán a las 12:15 de nuevo en IE University Michael Robinson, Andrew Hill y Martin Boehm. Después seguirá la conferencia a cargo del filósofo A.C. Grayling –basada en su último libro, ‘La democracia y sus crisis’–, que trata de la forma en que se ha hecho fracasar a la democracia y de cómo repararla; presenta y modera el evento Manuel Muñiz, decano de la Escuela Universitaria de Relaciones Internacionales de la IE. Por la tarde, a las 18:15, el escritor Antonio Muñoz Molina y el filósofo A.C. Grayling vuelven a reunirse en Segovia, tras dos años y múltiples cambios, en una conversación con Peter Florence, fundador y director de Hay Festival, sobre la ética y la filosofía en el mundo actual con motivo del 500 aniversario de uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, la rebelión de Martín Lutero.

Segovia – Política y literatura

El sábado, 23 de septiembre, entre las sesiones del Hay Festival destaca la conversación sobre la actualidad europea e internacional de los últimos meses, bajo la lupa de dos grandes expertos: Joaquín Almunia, uno de los políticos españoles con mayor experiencia internacional, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Competencias entre 2010 y 2014, conversa con Guillermo de la Dehesa, economista, empresario y Presidente del CEPR (Centre for Economic Policy Research) de Londres. Y a las 11:00, Jenny Valentine, Carlos Aganzo, José Félix Valdivieso, Dionisio Uría, Ben Okri y Christina Ward, en esta nueva edición del Ciclo de Lecturas de Jardín, un evento que llega a su octavo año, leerán su propia obra o la de un autor favorito durante un paseo por el Jardín del Romeral de San Marcos. En caso de lluvia, el evento será trasladado al Museo Esteban Vicente al mismo tiempo.

Zamora – Festival de la Máscara

Alicia Pérez informa que el IX Festival de la Máscara de Zamora se celebra el sábado 23 de septiembre con la participación de 26 grupos de España y Portugal. El desfile comenzará a las 18:00 horas en la plaza de la Marina y recorrerá las calles Santa Clara, Sagasta, Plaza Mayor y plaza de Viriato, donde las mascaradas harán una breve presentación de cada una de ellas. La provincia de Zamora estará representada por doce mascaradas y habrá otros ocho grupos del resto de España y seis procedentes de Portugal.

Zamora – Virgen de los Herreros

Zamora celebra el domingo 24 de septiembre la popular fiesta del homenaje a la Virgen en la calle de los Herreros. Los actos comenzarán a las 12:15 horas con la concentración de los participantes en la plaza de la Marina. Desde allí saldrá la comitiva hasta la calle de los Herreros, donde a las 13:00 horas será el pregón y la ofrenda floral frente a la Virgen en su hornacina. Después, los asistentes podrán disfrutar del ambiente festivo de la calle.

Zamora – Pop indie

The New Raemon y McEnroe actuarán el viernes 22 de septiembre en La Cueva del Jazz en Zamora. Los músicos, dos de los referentes del pop indie actual, se han unido en el disco ‘Lluvia y truenos’, que presentarán en el concierto en Zamora. Se compone de doce canciones, seis de Ramón Rodríguez y seis de Ricardo Lezón, grabadas en los estudios La Mina de Sevilla en la primavera de 2016 con Raúl Pérez en las labores de producción. La entrada anticipada tiene un precio de 12 euros y en taquilla de 15 euros. El concierto comenzará a las 23:30 horas.

Salamanca – Vanesa Martín

Vanesa Martín presentará su Gira Munay en el Multiusos Sánchez Paraíso. Sus fans podrán escuchar el que es ya su quinto álbum. Un momento importante para la artista que cuenta con un disco de platino conseguido con «Crónica de un baile». El nombre de la gira y también del nuevo disco, ‘Munay’, es una palabra quechua que significa amar. Entradas de 35 a 55 euros.

Palencia

Fernando Caballero enumera los eventos culturales de este fin de semana en la provincia palentina.

Viernes

Palencia: Música. Este viernes tendrá lugar la actuación del grupo salmantino consagrado al mejor blues, swing, y rock and roll.

Palencia: Teatro. Este viernes tendrá lugar el XXXVIII Festival de Teatro Ciudad de Palencia, con la obra 'He nacido para verte sonreír'. Teatro Principal a las 20:30 horas.

Ampudia: Música. El grupo folk palentino "Patas de Peces llega a la localidad de Ampudia el viernes a partir de las 20:30 horas en la Sala de Cultura municipal.

Ampudia: Fiesta. Este viernes se celebra la fiesta barroca con varias actividades.

Carrión de los Condes: Música. El ciclo 'Música y arte en el Camino' es un proyecto internacional en el que participan artistas profesionales de todo el mundo que participan como voluntarios y del que disfrutan audiencias procedentes de numerosos destinos. Este viernes tendrá lugar la actuación de guitarra, de Enno Voorhost y Laura Young. En la Iglesia de Santa María a las 19:00 horas.

Sábado

Palencia: Teatro-Musical. Este sábado llega a Palencia 'Kimba: La leyenda, El León.' El pequeño Kimba aspira a ser Rey de la Sabana. Pero debido a distintos sucesos ha de huir y con ello emprenderá un viaje lleno de aventuras. Teatro Ortega a las 17:00/19:00 horas

Carrión de los Condes: Música. El ciclo 'Música y arte en el Camino' es un proyecto internacional en el que participan artistas profesionales de todo el mundo que participan como voluntarios y del que disfrutan audiencias procedentes de numerosos destinos. Este sábado se llevará a cabo la actuación de Dúo Exuadi Y David Russel, con la guitarra. En la Iglesia de Santa María a las 19:00 horas.

Domingo

Carrión de los Condes: Música. El ciclo 'Música y arte en el Camino' es un proyecto internacional en el que participan artistas profesionales de todo el mundo que participan como voluntarios y del que disfrutan audiencias procedentes de numerosos destinos.Este domingo actuará con el órgano Manuel Obregón. En la Iglesia de Santa María a las 19:00 horas.

Becerril de Campos: Romería

Música

Antonio Valseca informa sobre los mejores espectáculos musicales que se darán en la región este fin de semana:

Jueves

BURGOS – Tribu Festival, The New Raemon & McEnroe (Museo de la Evolución Humana, 20:15h)

VALLADOLID – Bala (Porta Caeli, 21:30h, 5€-7€)

Viernes

BURGOS – Tribu Festival, Sioqué (Plaza San Juan, 21:00h)

BURGOS – Tribu Festival, Coque Malla (Cultural Cordón, 21:15h)

BURGOS (ARANDA DE DUERO) – Tequila + Maldita Nerea (Recinto Ferail, 21:00h, 10€)

VALLADOLID – Final Summer is Music, Buffalo Jack + Sez + Quinto Elemento + Javi Arroyo y los de Antes (Porta Caeli, 21:30h, 3€)

VALLADOLID – Blaze The Trial + Montañeros de Kentucky (Backstage, 20:30h, 6€)

ZAMORA - The New Raemon & McEnroe (La Cueva del Jazz, 23:30h, 12€-15€)

Sábado

BURGOS – Tribu Festival, Bigott (Plaza San Juan, 14:30h)

BURGOS – Tribu Festival, Soleá Morente (Plaza San Juan, 21:00h)

BURGOS (ARANDA DE DUERO) – Celtas Cortos (Plaza Mayor)

LEÓN – Love Of Lesbian (Pabellón Multiusos, 21:00h, 25€)

PALENCIA – Montañeros de Kentucky + Ikuori + Blaze The trial (Sala Dreamers, 20:00h, 6€)

SALAMANCA – Vabesa Martin (Pabellón Multiusos, 22:00h)

SALAMANCA – Adam Bomb (La Sociedad, 20:00h, 8€-10€)

VALLADOLID – Festival Veladuo, Arin + Señor y Señora + Duo Invisible (Porta Caeli, 21:30h, 8€-10€)

VALLADOLID – Carpe Noctem (Backstage, 20:30h, 3€)

Domingo

BURGOS – Tribu Festival, Swing Argument (Plaza San Juan, 14:30h)

BURGOS – Tribu Festival, MFC Chicken (Plaza San Juan, 19.00h)

LEÓN – Robert Jon & The Wreck (El Gran Café, 21:00h)

SEGOVIA – The Buttshakers (Beat Club, 20:00h)

VALLADOLID – Adam Bomb (Backstage, 13:00h)

VALLADOLID – Love Of Lesbian (Lava, 21:00h, 25€)