La resurrección de El Cid El Cid volverá a pasear por la capital burgalesa, que como el resto de provincias de la región disfrutará de conciertos, exposiciones y otras actividades culturales durante el fin de semana. ÁLVARO GÓMEZ Valladolid Jueves, 28 septiembre 2017, 13:26

Valladolid – Homenaje a Sabina

Uno de los artistas con más recorrido de la música española será homenajeado por el grupo que lleva su mismo nombre. La banda Sabina actuará en el teatro Carrión, mezclando las canciones de Joaquín Sabina con la presencia de literatura y poesía de Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y César Vallejo. El sábado a las 21:00 horas. Entradas a 18 euros en venta anticipada y 22 en taquilla.

Valladolid – Ciencia del futuro

Los temas más recurrentes sobre la ciencia en el futuro se tratarán este sábado en Valladolid. En concreto, el Teatro Calderón acogerá durante todo el día a doce investigadores que debatirán sobre diferentes aspectos científicos y de otros ámbitos. Astrobiología, arquitectura, agricultura o divulgación, siempre centrado en cómo será su evolución en los próximos años. Comenzará a las 10:00 horas y terminará a las 20:00, participando en el cierre el humorista Ángel Martín, presentador de Órbita Laika. Naukas estará presentado por el periodista Antonio Martínez. Entrada gratuita.

Valladolid – Beatleweek

Los fans de los Beatles no pueden perderse el atractivo programa de la Beatleweek que este fin de semana llenará Valladolid de actos relacionados con la mítica banda de pop. Ya el jueves podrá disfrutarse de la exposición ‘Beatle 6-7 Route en el LAVA, que permanecerá abierta hasta el domingo. También el jueves tendrá lugar a las 23:00 horas laFiesta Beatles en la sala Kafka. El viernes, desde las 21:30 horas, los más animados podrán acudir a un concierto con varios artistas en la Sala Blanca del LAVA por 10 euros. Igualmente, el sábado la música será la protagonista en un concierto al que acudirán Los Brincos. Ya el domingo, a las 18:00 horas, cuentacuentos para cerrar esta jornada.

Valladolid – Usted es Ortiz

El Grupo de teatro 'Tirinto & CO' de Madrid, presenta la obra '¡Usted es Ortiz' el próximo domingo 1 de octubre en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un clásico del dramaturgo Don Pedro Muñoz Seca en el que se caricaturiza la forma de vida y la hipocresía de las familias adineradas. Entradas por 20 euros.

Mucientes (Valladolid) – Las 10 y Una Noches

El XI Ciclo de Las 10 y Una Noches del Aula Museo Paco Díez comenzará con el Rock-Celta de los vallisoletanos Triquel. La entrada costará 14 euros para el público general y 11 para los abonados e ncluirá visita a dos colecciones de instrumentos musicales entre las 17:30 y las 18:30 horas. Uno de instrumentos tradicionales de España y Portugal y otra de cornamusas de Europa. El concierto será el sábado a las 19:00 horas.

Melgar de Abajo (Valladolid) – Fiesta de la Vendimia

Jornada de puertas abiertas en la viña donde habrá actividades para los más pequeños, paseos en carro y comida tradicional además de la degustación del primer mosto. De esta manera, esta fiesta de la localidad de Melgar de Abajo celebrará su décima edición este fin de semana. Durante esta jornada podrán visualizarse exposiciones, acudir a charlas o disfrutar en la Verbena Popular a cargo de ‘Amanecer del Cea’.

Peñafiel (Valladolid) – Riberajoven

Una fiesta más de la Vendimia se dará en Peñafiel. Riberajoven ha cambiado el formato y cuenta con más actuaciones musicales que acompañarán a los vinos jóvenes de la Ribera de Duero. Además, los actos tradicionales reinarán en estos días, como son el pisado de la uva o el concurso de pintura rápida. Tendrá lugar el viernes, el sábado y el domingo.

Tordesillas (Valladolid) – Mercado de la Edad Media

Este fin de semana la localidad de Tordesillas se llenará de elementos característicos de la Edad Media. Estandartes y pendones acompañaran a la música y a los malabaristas. Las calles estarán ocupadas por príncipes y princesas y muchos más personajes propios del medievo con sus trajes particulares.

Segovia – Vamos al teatro

Miguel Ángel López indica que el 30 de septiembre comienza ‘Vamos al teatro’, la campaña de teatro infantil que desde 2011, y como prolongación de Titirimundi durante varios fines de semana de otoño ha creado el Festival de Títeres junto con el Ayuntamiento de Segovia y la colaboración de Caja Rural con el fin de ofrecer pellizcos del Festival, pequeñas huellas que mantener durante el año y caminar sobre ellas para no olvidar aquello importante. Este sábado, 30 de septiembre, y el domingo 1 de octubre, la compañía La Canica presenta, a las 18:00, en la Sala Ex.Presa 1 de La Cárcel_Segovia Centro de Creación ‘La Sirenita’, una obra para niños de más de 3 años. Entradas a 7 euros. Sinopsis: Martina es una sirena que no quiere enamorarse y Martín un vaquero de Lugo al que no le gusta el olor a pescado. Pero juntos, inmersos en un ambiente cristalino, canciones, poesía, humor, peces de colores y criaturas marinas, descubrirán el amor, con un final feliz mientras, aún con un sabor a sal y a mar en los labios, aprendemos a cuidar y conservar nuestros océanos.

Segovia – Romanorum Vita

La exposición ‘Romanorum Vita’, organizada por la Obra Social la Caixa en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, invita a los visitantes a pasear por una ciudad romana reconstruida a partir de descripciones literarias y testimonios arqueológicos de hace 2.000 años para descubrir que los romanos no están tan lejos de nosotros. ‘Romanorum Vita’ está instalada en la plaza de Día Sanz, junto al Acueducto romano de Segovia, y pretende constituir un nuevo concepto de exposición de divulgación histórica pensada para todos los públicos. Traslada a los visitantes a un paseo por una ciudad romana poco antes de la destrucción de Pompeya, en el año 79 d.C., en plena época imperial. Entrada libre, con pases cada 15 minutos. Hasta el 7 de noviembre.

Revenga (Segovia) – Gabarrería

La entidad local menor de Revenga, asociada al Ayuntamiento de Segovia, recuerda este sábado, 30 de septiembre, el viejo oficio de la Gabarrería entre las 11:30 y las 19:00 en las Eras de Rodrigo. A las 11:30, precedidos por los dulzaineros, llegarán a Revenga las caballerías cargadas en reata , y una hora después comenzarán las demostraciones de carga y descarga de las caballerías a lazo y de tocones o teos. A las 13:30 horas la propuesta es una demostración de recachado de troncos con cuñas de madera. Y a las 14:00 horas habrá otra exhibición de corta de troncos con la participación de vecinos noveles de Revenga. A continuación tendrá lugar la paella popular, con un precio de 7 euros. Ya por la tarde, a las 16:30 horas, actuará el Grupo de Danzas Instituto Andrés Laguna, seguido de la gran corta de troncos por parejas con participantes del norte y del sur de la Sierra de Guadarrama (El Espinar, Valsaín, Cercedilla, Navacerrada y Revenga), la Sierra de Urbión (Covaleda), Asturias y País Vasco. La fiesta llegará a su fin a las 19:00 horas con la entrega de premios.

Segovia – Ocho apellidos andaluces

Este viernes 29 de septiembre, a partir de las 21:30, la Sala Beat de Segovia ofrece el espectáculo de monólogos ‘Ocho apellidos andaluces’, cien por cien humor andaluz con Abraham Martín, Txapela Cádiz, Quique de la Fuente y Jesús Piña. Apertura de puertas media hora antes, entradas a 10 euros.

Segovia – Pedro Pastor

El sábado, 30 de septiembre, la Sala Beat presenta a partir de las 22:00 a Pedro Pastor con Los Locos Descalzos, que presentarán ‘SoloLuna’, y como artista invitado Guillermo Alegre. Entradas a 10 euros en venta anticipada, 12 euros en la puerta.

Zamora – Luis Piedrahita

Alicia Pérez indica que el humorista, mago y director de cine Luis Piedrahita actúa el viernes 29 de septiembre en el Teatro Ramos Carrión de Zamora con el espectáculo ‘Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas’. Es una ‘stand up comedy’ que pretende demostrar que el humor es un arma de construcción masiva. El espectáculo enseña que la vida es como un hotel, un sitio en el que estarás poco tiempo y del que tienes que llevarte todo lo que puedas. Comenzará a las 21:00 horas y las entradas tienen un precio de 19 y 23 euros.

Zamora – Cuentas tú, cuento yo

El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge el sábado 30 de septiembre dos nuevas sesiones de ‘Cuentas tú, cuento yo’, con diferentes propuestas de narración oral para niños a partir de cuatro años, familias y personas interesadas en el mundo de los cuentos. Las sesiones tendrán lugar en las salas de exposición permanente del Museo a las 12:00 y a las 13:00 horas. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. La narradora invitada es Ana Cristina Lluch, con su espectáculo ‘Ti Ti Ri’. Tiene una duración de 35 minutos.

Zamora – Namor, el niño pez

‘Namor, el niño pez’ es la obra que acogerá el Teatro Principal de Zamora el domingo 1 de octubre a las 12:00 horas. La representación de la obra infantil correrá a cargo de la compañía granadina The Nose Theater y la recaudación se destinará a las campañas internacionales de Cruz Roja, concretamente para ayuda alimentaria en Etiopía. Las entradas pueden adquirirse en los Ceas de la ciudad y en la sede de Cruz Roja Zamora al precio de 3 euros.

Burgos – El Cid

El Cid volverá a cabalgar este fin de semana por las calles de Burgos. Lo hará con Doña Jimena, sus caballeros y una comitiva formada por cientos de personas, que harán que la ciudad retroceda un milenio en el tiempo con motivo del Fin de Semana Cidiano, una cita que en esta ocasión cuenta con amplio programa que se llevará a cabo durante los tres días. Más de un centenar de actividades, entre las que se incluyen diez torneos, 18 espectáculos musicales y de magia, 30 actividades infantiles, 13 visitas guiadas a puntos de interés, un mercado medieval con más de 100 puestos repartidos por diferentes puntos del centro, un campamento a orillas del río Arlanzón y hasta 20 recreaciones históricas harán las delicias de todo aquel que quiera visitar la ciudad. Una cita indispensable.

Burgos - Ciencia

Pero no todo serán caballeros y armas. Burgos también ofrecerá ciencia. Durante el fin de semana, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) se sumará a la Noche Europea de los Investigadores. Así, el viernes por la noche, el centro, uno de los más reconocidos en el ámbito científico, abrirá sus puertas con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad. Para ello, la jornada cuenta con un amplio programa de actividades, como conferencias o estudios sobre la reacción del cuerpo ante la música, en los que los participantes serán los protagonistas. Desde las 18 horas y hasta la media noche.

Burgos – Ara Malikian

También la música tendrá su hueco en la agenda del fin de semana. En este caso, de la mano del violinista Ara Malikian, que volverá a Burgos para ofrecer un doble concierto en el auditorio del Fórum Evolución. Las citas serán el sábado a partir de las 20:30 horas y el domingo a partir de las 19:30.

Burgos – Música folclórica

Siguiendo con la música, el Museo de la Evolución Humana (MEH) ha querido sumarse a la programación del fin de semana con el concierto de Altable & Chuchi, un dúo especializado en la fusión de las músicas folclóricas con instrumentos poco habituales. El sábado a las 19 horas. Entrada gratuita.

Ávila – Gala Pronisa

María Fernández recuerda que una de las asociaciones de personas con capacidades diferentes más antigua de Ávila celebra su 50 aniversario con actuaciones de expresión corporal y el dúo Fetén Fetén. El viernes, 29 de septiembre, a las 19,00 horas en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. Entrada con invitación.

Ávila – Unidades de Música

Cinco unidades de música de carácter militar se unirán en Ávila para proseguir la iniciativa del año anterior. Participarán las unidades de música de la Guardia Real, del Regimiento de Infantería Intermemorial del Rey nº1, de la Agrupación de Infantería Marina de Madrid, el Mando Aéreo General y de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército. El sábado 30 de septiembre, a las 19,00 horas en la Plaza de Santa Teresa. El concierto se celebrará en el Centro de Congresos Lienzo Norte a partir de las 21, horas.

Gotarrendura (Ávila) – Carrera de obstáculos

Gotarrendura celebra la segunda edición de su Carrera de Obstáculos de carácter solidario: todos los beneficios irán destinados a la asociación abulense AFÁVILA, de afectados y familiares de personas con Alzheimer. El recorrido serán dos kilómetros y se concederá un premio al mejor disfraz. La carrera tendrá lugar el día 30 de septiembre a las 11,30. La inscripción tendrá un coste de 5 euros.

Muñogalindo (Ávila) – Canicross

El municipio de Muñogalindo celebra la primera edición de su prueba de Canicross, una carrera en la que el mejor amigo del hombre cobra protagonismo, compitiendo junto a su dueño. La carrera tendrá lugar el 1 de octubre a partir de las 10,30 en Muñogalindo.

Ávila – Joyas abulenses

Recorrido por el interior de la Basílica de San Vicente, la Catedral y la Muralla. El sábado 30 de septiembre a las 11,00 horas. Tendrá una duración aproximada de 3 horas y saldrá del Centro de Recepción de Visitantes. La tarifa general es de 8 euros.

Ávila – Visita al patrimonio

Se trata de un recorrido que, partiendo del Centro de Recepción de Visitantes, dirige a los participantes hacia San Vicente, el Mercado Grande, la Catedral, el Mercado Chico, Rastro y Plaza de Santa Ana compaginando ruta e interacciones. El sábado 30 de septiembre a las 19,00 horas. La duración aproximada es de dos horas. El precio de la tarifa general es de 6 euros; la reducida, 4 euros.

Ávila – Tren con Santa Teresa

Experiencia que parte de la estación Madrid Chamartín a las 9,00 horas del sábado, 30 de septiembre. La llegada a Ávila, a las 10,37, parece ser cuestión de minutos gracias a la actuación de la actriz que encarna a Santa Teresa y ameniza el viaje. Debido a posibles modificaciones, consultar la tarifa y horarios en la página oficial de la operadora.

Palencia – Día de la Provincia

El patrimonio que nos une, este año será la localidad de Astudillo la sede de todos los palentinos el 30 de septiembre. El viernes 29 se celebrará en Palencia, el acto institucional y homenaje a los alcaldes. La XXXIII edición del día de la Provincia mantendrá el modelo del pasado año en el que se conjuga el necesario acto institucional de homenaje a los alcaldes y a su labor al frente de los ayuntamientos que componen la provincia palentina y a las personas que sienten Palencia desde fuera de nuestras fronteras, y por otro, la no menos relevante consideración a los habitantes del medio rural y a todos los palentinos, que también se unen a esta fiesta de reconocimiento de los valores de Palencia, con la programación de actividades populares para poder disfrutar. Esta edición, además, la Diputación continuará con las celebraciones el 1 de octubre sumándose a los actos de la XVI Fiesta de la Vendimia de la DO Arlanza que este año tendrá lugar en Valdecañas de Cerrato. Recordar que una vez cada cuatro años una localidad palentina perteneciente a la DO acoge esta fiesta. En la actualidad se está trabajando en los pormenores de la puesta en marcha del programa de actos, horarios, etc., con el objetivo de que esté todo a punto.

Música

Antonio Valseca informa sobre los conciertos de este fin de semana en la región.

Jueves

LEÓN – Mr. Kilombo (El Gran Café, 22:00h, 7€-10€)

Viernes

LEÓN – Penny Necklace (El Gran Café, 22:00h, 8€-10€)

LEÓN – Festival F de Fest, No Konforme + Carroña + Paté de Pato (Espacio Vías, 20:00h, 8€-10€)

VALLADOLID – Festival Beetleweek, Tontxu + Paula Bilá + Rufus T Firely + Sharon bates + Naia (Lava, 21:30h)

VALLADOLID – The Boo Devils (Porta Caeli, 21:30h, 8€-10€)

VALLADOLID – Bad Corrals (Backstage, 20:30h, 5€)

VALLADOLID – Porfiria 666 + Rimruna + Nakkiga (Las Dagas, 20:00h, 4€)

ZAMORA – Pedro Pastor + Guillermo Alegre (La Cueva del jazz, 23:30h, 10€-12€)

Sábado

ÁVILA (ALDEASECA) – La Frontera (Pabellón, 22:30h, gratuito)

BURGOS – Arenna + Ballenosaurio (La Casa De Las Musas, 21:00h, 8€-10€)

LEÓN – 4º Feralla Fest, Posession + Mezcal + Kníbal + Old Skull (Espacio Vías, 19:00h, 6€-8€)

SALAMANCA – Tributo a Pantera (Nave Bunker, 21:30h, 6€)

SEGOVIA – Pedro Pastor + Guillermo Alegre (Beat Club, 22:00h, 10€-12€)

VALLADOLID – Festival Beetleweek, Los Brincos + Anaheim + Dinero & Mechanismo (Lava, 21:30h)

VALLADOLID – Tributo AC/DC (Porta Caeli, 21:00h, 5€)

VALLADOLID – Luz Negra (Black Pearl, 21:00h, 5€)

VALLADOLID – Tributo Sabina (Teatro Carrión, 21:00h, 18€-22€)

VALLADOLID (RUEDA) – Rueda Rock, Zenobia + Nocturnia + Ciclón + Kain (Plaza Mayor, 20:00h, gratis)

ZAMORA – Fernando Costa + Ira + Expediente G + Kalos y Chusterlield + Halez y Viti + Charlie (La Cueva del jazz, 19:0h, 10€-12€)