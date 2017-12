El TSJ rechaza suspender cautelarmente que los enfermeros pongan la vacuna antigripal Administración de una vacuna contra la gripe. / Antonio Quintero El Juzgado rechaza la petición de Satse de anular temporalmente la administración por este personal porque no la prescriba un médico ANA SANTIAGO Valladolid Lunes, 18 diciembre 2017, 08:09

A la espera de una resolución definitiva, la Sala de lo Contencioso-Administrativo delTribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha denegado la medida cautelar solicitada por el sindicato de enfermería Satse para suspender la obligación de poner la vacuna antigripal a este personal y, por lo tanto, dispone que la campaña de vacunación contra la gripe continúe con normalidad y como hasta ahora, directamente administrada por los enfermeros. Los profesionales afectados defienden que estos productos antigripales son medicamentos y que la actual legislación, de 2015, prohíbe una administración sin la previa prescripción médica. Sin embargo, una Orden de la Consejería de Sanidad del pasado mes de octubre les impone la obligación de poner las vacunas sin tal decisión facultativa previa, lo que entienden que perjudica al colectivo y obliga a estos profesionales a ejecutar algo que no entra en sus funciones. Por detrás de todo esto está la polémica sobre la prescripción enfermera.

Sin embargo, el TSJ da por válidos los argumentos de la Junta y estima injustificada tal petición porque considera que suspender la Orden «puede provocar un riesgo y daño para la salud pública colectiva». Valora asimismo, que «no se establece nada distinto a lo que venía realizando el personal de enfermería en las distintas campañas de vacunación». Considera que el que un enfermero administre tal vacuna no puede poner en riesgo la salud del destinatario y destaca que el recurrente no justifica «que antes no se hiciera de la misma forma ni que no exista riesgo epidemiológico».

Asimismo valora que, aunque las antigripales fueran medicamentos sujetos a prescripción médica, «cabe su excepción en el marco de una acción preventiva sanitaria como es la vacunación» y destaca que es una determinación delConsejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, lo que le da cobertura suficiente.