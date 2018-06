Reacciones en Castilla y León a la moción de censura Efe Estas son las declaraciones de los políticos de la comunidad EL NORTE Valladolid Viernes, 1 junio 2018, 14:11

Este viernes se ha producido una moción de censura en el Congreso de los Diputados que ha destituido al que era presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Como resultado, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se ha convertido en el nuevo líder del Ejecutivo. Los políticos de la comunidad de Castilla y León han expresado sus opiniones sobre este hecho histórico de la política española.

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta «Le deseo toda la suerte del mundo, porque de su suerte depende la de los españoles»

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ofreció hoy «lealtad y cooperación» al nuevo jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al que le deseó «toda la suerte del mundo, porque de su suerte depende la de los españoles». Sin embargo, Herrera mostró su preocupación por la «inquietante debilidad con la que nace» el nuevo Gobierno, dado que el programa se ceñía «a dos objetivos», llegar a la Moncloa y ejecutar un Presupuesto «en el que no ha creído hasta antes de ayer».

Igualmente, temió por el apoyo a la moción de censura de las fuerzas políticas «separatistas golpistas» y «radicales», en el que «hasta hace poco tiempo coincidieron en definir el PSOE y el PP». «Estos programas no nos tranquilizan», dijo.

Herrera agradeció su labor al ya expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, tanto desde el plano político como personal, y destacó el «orgullo» que el dirigente 'popular' había manifestado por «dejar un país en mejores condiciones de las que se encontró». «Es fundamentalmente mérito de los españoles, pero también del acierto, que en muchas ocasiones y en soledad, él adoptó».

Manuel Ángel Laya

Herrera basó su «sincero deseo de acierto» a Sánchez en dos puntos. Por un lado, dijo, porque de ser así será «beneficioso para todos los españoles». Y en segundo lugar, reiteró, «que no tenga duda el nuevo presidente, y si la tiene que hable con José Luis Rodríguez Zapatero, de que la Junta practica un autonomismo útil para las personas, en cuanto a la gestión de competencias y servicios, y en eso es leal y cooperativo, y no dejará de serlo». «En su suerte está nuestra suerte», resumió.

En este sentido, avanzó que sobre ese escenario «trabajará» su equipo, «lealmente y con normalidad», y añadió que uno de los aspectos de su «experiencia» como presidente de la Junta es que ha visto «varios cambios de signo de Gobierno»: «Desde Castilla y León no habrá ninguna limitación en trabajar con el Gobierno democrático de España. Otra cosa es que seamos muy conscientes de la inquietante debilidad con la que nace el nuevo Gobierno», insistió.

También justificó que el cambio de Gobierno a causa de la moción de censura «no determina ninguna parálisis» en relación a temas como la PAC, dado que Herrera participó hoy en Valladolid en el VIII Congreso de UCCL. Tampoco, dijo, tras los acuerdos de la última Conferencia de Presidentes en materia de reforma de la financiación autonómica y la Estrategia de Lucha contra los Retos Demográficos. Al respecto, también habló de «lealtad» en estos asuntos, tanto en la «defensa en Europa de la PAC» y en los componentes demográficos, previstos en la ejecución del Presupuesto General del Estado para 2018, «que ayer asumió Sánchez», y en el que la Junta siempre vio «claros y oscuros». «Que los claros se ejecuten por el bien de la comunidad», concluyó.

Óscar Puente, alcalde de Valladolid «Es el principio de algo diferente en este país, esperanzador»

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró que la elección de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno tras la moción de censura que ha acabado con Mariano Rajoy fuera de la presidencia «es el principio de algo diferente en este país, esperanzador». «Tenemos que intentar resolver muchos de los problemas que tiene España, y hacerlo de otra manera, diferente a lo que hemos conocido hasta ahora», apuntó.

«Hacía mucho tiempo que no lloraba y hoy he llorado mucho. En 29 años que llevo en el PSOE este partido me ha dado muchísimos disgustos, y en muy poquito tiempo me ha resarcido de muchos de los sinsabores que he pasado: soy alcalde de mi ciudad, lo que era mi sueño; portavoz de la ejecutiva federal, algo que no hubiera soñado en mi vida; y parte de un equipo que, en un año y medio ha sacado a alguien que algunos decían que era un cadáver político y lo ha llevado a la Moncloa», argumentó.

Puente, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, recalcó que tiene depositada «mucha confianza» en Pedro Sánchez, y se mostró «convencido de que va a ser un gran presidente y de que va a hacer mucho por este país, en contra de lo que algunos pronostican».

Además, estableció paralelismos entre el desarrollo de la moción de censura que comenzó ayer y culminó hoy, y su propia toma de posesión como alcalde de la ciudad en 2015, tras pactar con Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede Valladolid. «Aunque aquí no hay separatistas ni independentistas, escuchamos palabras muy similares a las de hoy: íbamos a romper todo, a acabar con todo, y llevamos tres años gobernando razonablemente bien, hemos sacado nuestros presupuestos adelante, la ciudad avanza, tiene mucho más turismo, más empleo... Creo que no hemos roto nada sino al revés, hemos construido una alianza nueva que está respondiendo al interés y a los deseos de la gente, y eso es lo que espero que suceda en España, que Pedro Sánchez sea capaz de gobernar con inteligencia».

Cuestionado sobre las dificultades que encontrará Sánchez durante su mandato, Puente se preguntó si el líder de los socialistas lo tuvo fácil al frente de la oposición. «La vida es así. El momento político es muy complejo, pero es precisamente en estas situaciones cuando hay que sacar lo mejor que uno tiene y dárselo al país, a España, y eso es lo que yo creo que va a hacer Pedro Sánchez y el equipo que conforme. Estoy convencido de que va a ser un buen Gobierno y de que va a sorprender a mucho gente para bien», apuntó.

Rodrigo Jiménez

Sobre la posibilidad de que él mismo forme parte del Gobierno de Sánchez, lo rechazó taxativamente y repitió su «compromiso absoluto con la ciudad de Valladolid». «Mi sitio está en Valladolid. No sé cómo lo tengo que decir. Me anticipo a lo que pueda pasar pero lo tengo muy claro: yo soy alcalde de Valladolid, es lo que he querido ser toda mi vida y seré candidato del PSOE en 2019 y si los ciudadanos me apoyan lo seré en 2023. Hay quien ha pensado que mi objetivo era hacer carrera en Madrid, y una de las cosas que me gusta es cerrar bocas. Eso no impide que ayudaré, apoyaré, estaré en la cocina de las cosas como he estado en este tiempo, pero desde Valladolid, desde mi ayuntamiento y desde mi casa, que es lo que yo quiero. Es el compromiso que tengo y lo voy a cumplir hasta las últimas consecuencias», sentenció.

Al respecto, señaló que «hay mucha gente en el partido que lo puede hacer fenomenal» mientras él intentará «ayudar desde otra posición». «El partido también necesita alcaldes que consoliden su posición. Valladolid es una ciudad importantísima, es la cabecera de una comunidad muy importante en la que también llevamos mucho tiempo sin gobernar, y el PSOE tiene que hacerse fuerte aquí y eso no lo puede hacer desmantelando los proyectos que están no a medias, porque este está empezando», afirmó.

Por otra parte, señaló que ahora «hay que esperar a que se conforme el nuevo Gobierno», pero adelantó que «hay muchas cosas pendientes» que reclamará a la Ejecutiva del Gobierno central. En ese sentido, se refirió al traslado de los talleres de Renfe que hay que impulsar, el establecimiento de mejores horarios en los trenes que unen Valladolid a Madrid, o la reclamación en los presupuestos de 2019 de una partida para la Ciudad de la Justicia, que «se tiene que quedar en el centro y eso lo tiene que entender el Gobierno de España». «Hay que aprovechar y vamos a intentar sacar todos esos proyectos adelante y que la ciudad se beneficie», señaló.

Iratxe García, presidenta de los europarlamentarios socialistas «Es un día histórico para España y la democracia»

La presidenta de los europarlamentarios socialistas, la vallisoletana Iratxe García, se ha mostrado convencida de que la «tenacidad y firmeza» de Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy, le va a permitir «enderezar el rumbo de España».

Así lo ha manifestado García, en declaraciones a Europa Press, tras reconocer que este viernes, «es un día histórico para España y la democracia» ya que la elección de Sánchez como nuevo presidente del Gobierno va a permitir dar al país «un nuevo rumbo».

Alberto Mingueza

Asimismo, la europarlametaria socialista ha manifestado que Pedro Sánchez tiene por delante «una tarea importante» para lograr recuperar la dignidad de las instituciones y afianzar la situación económica y social.

«Son muchos los retos que hay que afrontar con ilusión» ha aseverado García, quien cree que hay que definir el país y el horizonte que se quiere «y trabajar con humildad, con responsabilidad, con mucho diálogo y con acuerdos».

Fernández Mañueco, presidente del PP de Castilla y León «Rajoy sacó a España y a los españoles de una crisis gravísima y evitó una intervención económica»

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recordó hoy que Rajoy «sacó a España y a los españoles de una crisis gravísima y evitó una intervención económica», por lo que consideró «un orgullo» estar a su lado, poco después de que saliese adelante en el Congreso de los Diputados la moción de censura que provoca su relevo como presidente del Gobierno por Pedro Sánchez.

Juan Vicente Herrera (I) y Fernández Mañueco (D). / Gabriel Villamil

A través de un mensaje escrito en la red social Facebook pasadas las 11.00 horas, acompañado con una fotografía de Fernández Mañueco y Rajoy en el balcón del Ayuntamiento de Salamanca, el presidente del PPCyL y alcalde de Salamanca aseguró que «Mariano Rajoy es una persona honrada y ha demostrado ser un hombre de Estado, anteponiendo siempre el interés general de España a los intereses partidistas».

Señaló asimismo que «su gestión ha sido eficaz y eficiente», y recordó además que la actuación del ya presidente en funciones del Gobierno «frenó un golpe al Estado por parte de los separatistas». «Siempre ha ayudado a las mujeres y hombres de Salamanca y Castilla y León», concluyó Fernández Mañueco, quien cerró su mensaje con un: «¡Gracias Presidente!».

José Luis Rivas, alcalde de Ávila «La llegada de Pedro Sánchez será un retraso para todos»

El alcalde de Ávila, José Luis Rivas, auguró hoy que la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno es una mala noticia para los abulenses. «A Ávila le irá mal», dijo, para recordar que en «los Presupuestos Generales hay promesas y cosas buenas aprobadas», pero la llegada de Sánchez «será un retraso para todos».

José Luis Rivas reconoció estar viviendo «con mucha pena y preocupación» la llegada a la Presidencia del Gobierno del líder socialista Pedro Sánchez y se mostró «muy pesimista» sobre los resultados de su gestión. «Desde el punto de vista político es una muy mala noticia que seguro que lo pagaremos», lamentó el alcalde.

En su opinión, Mariano Rajoy «no se merecía esto ni mucho menos» y dijo no comprender cómo Pedro Sánchez ha aceptado gobernar «con independentistas y antisistemas». «Para este país es la peor noticia», subrayó Rivas.

Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos en Castilla y León «Es un Gobierno inviable formado por 26 diputados que tienen más peso político en la Cámara que en el propio PSOE»

El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León (Cs), Luis Fuentes, adelantó hoy que su partido ejercerá su papel en la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez «de forma dura y fuerte», ya que es lo que sociedad demanda y en vista de que el PP «ni está ni se le espera».

Luis Fuentes, que visitó este viernes el espacio de emprendimiento social El Hueco, lamentó que Mariano Rajoy renunciara a la posibilidad de acabar con la moción de censura y se negara a terminar con el «desastre» que se avecina en España con un futuro «Gobierno Frankenstein», que estará compuesto por más de una veintena de partidos.«Es un Gobierno inviable formado por 26 partidos que, entre todos, tienen más peso político en la Cámara que el propio PSOE».

En este aspecto, vaticinó que el Gobierno de Pedro Sánchez supondrá un desastre para la economía de España y por ende de Castilla y León, y aseguró que el presidente del Gobierno ha querido llegar a la Moncloa a cualquier precio para lo cual no ha dudado en aliarse con «separatistas, populistas y políticos que ya han dicho por las redes sociales que su única intención era desconectarse de España y que sus instituciones fueran lo peor posible».

Gabriel Villamil

«Pedro Sánchez le dijo ayer: Dimita usted que yo me voy y no soluciono el problema», indicó para asegurar, además, que el PP es un partido corrupto y los ciudadanos valorarán a la hora de emitir su voto si apoyan a esta formación o al PSOE que «le vale cualquier cosa para llegar al poder».

Por último, señaló que serán el Parlamento español quien tome la decisión de sacar o no adelante los Presupuestos Generales del Estado que aprobó el Gobierno de Rajoy.

Luis Fuentes significó, durante su visita al centro de emprendimiento social El Hueco, la labor que realiza para crear empleo social y combatir la despoblación en Soria.

Jesús Manuel Sánchez, presidente de la Diputación de Ávila «El PSOE también tiene su casos de corrupción como ERE o Filesa»

El presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, mostró hoy su «preocupación» por la llegada a la Presidencia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez y aseguraó que «vamos a estar ante un Gobierno sustentado en 85 diputados y por el partido que perdió las elecciones y que tienen minoría».

Además también puso en duda la promesa de Pedro Sánchez de mantener los presupuestos generales del Estado, «los mismos que no quiso apoyar y que después ha decidido mantener para sacar adelante su moción de censura contra Mariano Rajoy».

Por otro lado, no pasó por alto la corrupción que tanto se le ha achacado al Partido Popular y recordó que el PSOE también tiene su casos de corrupción como ERE o Filesa.

Además, y «como ciudadano», Sánchez Cabrera considera que hay que reflexionar sobre el coste que este cambio va a provocar en la ciudadanía. Así, afirmó que en el «llegar al poder por llegar» de Pedro Sánchez, el PSOE han negociado con el PDCAT, incluida la libertad de Junqueras, y se preguntó sobre el precio para conseguir el voto de Bildu o de Podemos.

Héctor Palencia, vicesecretario de Política Municipal del PP de Castilla y León: «Cuándo va a convocar elecciones, que es lo que se ha comprometido o es que solo quiere ocupar el Estado»

El vicesecretario de Política Municipal del PP de Castilla y León, Héctor Palencia, mostró este viernes «extrañeza» e «incertidumbre» ante el cambio de Gobierno materializado por la moción de censura y preguntó al nuevo presidente, Pedro Sánchez, «cuándo va a convocar elecciones, que es a lo que se ha comprometido, o es que solo quiere ocupar el Estado para repartir puestos de su grupo político».

A preguntas de los medios, y tras dejar claro que «en el juego democrático estas cosas pueden ocurrir y es una cuestión de mayorías», Palencia dijo que le «extraña» que partidos «como Bildu o Esquerra Republicana, que son secesionistas, sean la base de una moción de censura de un Gobierno de España al que se quieren cargar como Estado». «A uno le extraña que el que se quiere cargar el Estado ayude a generar más estabilidad en el Gobierno de España», señaló.

Por otro lado, el vicesecretario de Política Municipal del PP mostró su «incertidumbre» por «si estamos ante intereses electorales de un grupo político o si de verdad lo que busca es que los ciudadanos podamos tomar la palabra».

Miriam Andrés, secretaria general del PSOE de Palencia «Comienza un cambio en el que desmostraremos la forma de gobernar que tiene el PSOE»

La secretaria general del PSOE de Palencia y única precandidata del partido a la Alcaldía de la ciudad, Miriam Andrés, aseguró hoy que confía en que el nuevo Gobierno socialista, resultante de la victoria en la moción contra Mariano Rajoy, contribuirá a marcar un cambio de ciclo en la ciudad.

«Comienza un cambio en el que demostraremos la forma de gobernar que tiene el PSOE», apostilló la actual portavoz socialista en el Consistorio capitalino, quien también dijo que al ser la primera candidata de todos los partidos tiene tiempo por delante para trabajar en el proyecto del partido para la ciudad.

Al mismo tiempo, afirmó que afronta este nuevo proceso como candidata «con ilusión» y volcándose en conocer las demandas de los palentinos para las próximas elecciones municipales, a las que concurrirá como candidata, tras el proceso de recogida de avales del que confía en tener un amplio apoyo de la militancia.

José Sarrión, portavoz de IU en las Cortes de Castilla y León «Celebro la caída de un Gobierno corrupto»

El portavoz de IU en las Cortes, José Sarrión, celebró hoy la «caída de un Gobierno corrupto», en relación a la moción de censura promovida por el nuevo presidente, Pedro Sánchez, y que ha desalojado a Mariano Rajoy de la Moncloa, pero remarcó que también es una jornada para las «exigencias de construir una alternativa para España».

Gabriel Villamil

Sarrión, que realizó esta valoración durante el VIII Congreso de UCCL, que tuvo lugar en Valladolid, se mostró «contento» por que IU «ha sido decisiva para esta moción de censura».

No obstante, reconoció ser «realista» sobre su postura acerca del PSOE y avanzó que desde hoy Izquierda Unida «asume el papel para que, después de echar a Rajoy, se puedan echar también sus políticas de paro, precariedad, austericidio y de plegarse a los poderes financieros».

César Rico, presidente de la Diputación de Burgos «Se trata de una moción que solo sirve a los intereses de Pedro Sánchez que quería ser presidente a toda costa»

El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, consideró que la moción de censura aprobada hoy contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es «un fraude a todos los españoles» porque, según consideró, «no tiene ningún sentido en un momento en el que la recuperación y la estabilidad económica es evidente» y lamentó que «lo único que ha producido es inestabilidad».

En este sentido, el también presidente provincial del PP de Burgos entendió que se trata de una moción que «solo sirve a los intereses de Pedro Sánchez que quería ser presidente a toda costa y desgraciadamente para España lo ha conseguido». «Los españoles tenemos que valorar qué personas han apoyado a Sánchez: los proetarras de Bildu, los independentistas de Cataluña y así ha sido presidente, enfatizó».

Además, Rico criticó el «cinismo espectacular» del nuevo presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, «manteniendo unos presupuestos que ha puesto a escurrir en los últimos días y ahora dice que los va a llevar a cabo». «Eso son cosas que la gente lo tiene que valorar», concluyó el responsable de la institución provincial.

Antonio Silván, alcalde de León «Es un día triste desde el punto de vista de la estabilidad de España»

El alcalde de León, Antonio Silván, aseguró hoy que se trata de «un día triste desde el punto de vista de la estabilidad de España», debido al resultado de la votación de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy aprobada hoy en el Congreso de los Diputados.

Antonio Silván recordó al Partido Socialista que «en política no todo vale» y les advirtió que «es muy peligroso ser presidente con el voto de Bildu, que no condena el terrorismo, y con el voto de los que quieren romper el país, los independentistas catalanes».

Por otro lado, en clave leonesa, el alcalde ese mostró a la espera de que «todo lo que se ha venido trabajando y todo lo que se está trabajando en muchos proyectos de la ciudad lanzados y que están en marcha no se paralicen ni se frenen».

Fernando Pablos, secretario general del PSOE de Salamanca «Considero el día de hoy un día de satisfacción porque la dignidad ha vuelto a la política española»

El secretario general del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, afirmó hoy que «hay que estabilizar el país» antes de convocar unas nuevas elecciones generales tras la moción de censura por la que se producirá el relevo de Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno en favor del socialista Pedro Sánchez.

«Eso es lo que reclamó algún partido pero se ha quedado en minoría y ha apoyado al señor Rajoy», señaló Pablos en referencia a Ciudadanos y su petición de convocatoria de elecciones, asegurando que cuando la formación naranja «venga a reivindicar la decencia en la vida pública, le recordaremos el voto de hoy».

Defendió en ese sentido Pablos el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados al ser «un mecanismo que establece la Constitución« y consideró el de hoy un día de «satisfacción» porque «la dignidad ha vuelto a la política española», tras «echar democráticamente» a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno tras la sentencia del caso Gürtel que «establecía una condena, la primera de muchas, a un partido que utilizó las instituciones para beneficiarse».

Criticó en ese sentido la «falta de asunción de responsabilidades» por el Partido Popular y el ya presidente en funciones, Mariano Rajoy, y alabó por el contrario al secretario general socialista y nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estar «a la altura de lo que España necesita». Defendió asimismo que su elección es «democrática en unas circunstancias excepcionales» así como su legitimidad: «Va a defender la Constitución y el Estado de Derecho».

En cuanto a las dificultades para la gobernanza que se puedan presentar a partir de ahora, Fernando Pablos se mostró «absolutamente seguro de que no habrá concesiones a los nacionalistas», aunque pidió «dejar al presidente electo que haga su Gobierno y elija sus mayorías» ante un panorama «sin duda complicado» en el que reconoció que «hay que llegar a acuerdos» pero siempre «dentro de los límites de la Constitución».

Recordó, en cualquier caso, que su partido «no ha pactado con nadie» para llevar a Sánchez a la Presidencia del Gobierno y que solo se ha pactado «mantener los presupuestos de Partido Popular, Ciudadanos y PNV» en una situación que «no es la deseada», pero en la que defendió que «solo había dos opciones: o se aprueban estos, siempre que al PP con la rabieta no le de por no aprobar los presupuestos, o prorrogar los anteriores, que son todavía peores».

Por último, pidió al PP que «deje de trasladar mensajes catastróficas, de ruptura del país y de venta a los terroristas», lo que consideró «vergonzoso», porque recordó que «cuando más tensiones territoriales ha habido es con el Partido Popular en el Gobierno y cuando acabó ETA fue con un Gobierno socialista en España y un presidente socialista en Euskadi». Por todo ello concluyó que los populares «deben tomar un par de tilas en un día como hoy», asegurando que «peor que el PP no lo va a hacer el presidente Sánchez».