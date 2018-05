El PSOE pide a la mesa de las Cortes que cite a Herrera para explicar en el pleno «el dispendio» de las sedes en el exterior Javier Izquierdo, durante la rueda de prensa en las Cortes. / N. Gallego-Efe Javier Izquierdo cifra en más de 20 millones de euros el gasto en alquileres de las 'embajadas' de Castilla y León M. J. PASCUAL Valladolid Lunes, 30 abril 2018, 18:40

El Grupo Socialista ha pedido este lunes a la Mesa de las Cortes que cite al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para que comparezca en un pleno «urgente» y explique el «dispendio» de las sedes y oficinas de la Junta en el exterior, que el portavoz en la comisión de investigación de la Perla Negra, Javier Izquierdo, cifra en más de 20 millones de euros «en los años más duros de la crisis». En total, son 24 oficinas y una sede reconocida como tal por la Junta, la de Bruselas, cuyo contrato este último, está desde hace meses en manos del juez que instruye el caso Perla Negra. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid investiga desde 2012 supuesta malversación de fondos públicos y otros delitos de corrupción en relación a los contratos de arrendamiento y compra del edifico de Ade en e la Encomienda, las parcelas de Portillo donde iba a levantarse un parque empresarial y los contratos de las sedes de la Junta en el exterior. Las acusaciones sostienen que hubo malversación y tráfico de influencias en torno a estos contratos y que existió connivencia entre cargos y excargos de la Junta y empresarios de la comunidad. El PSOE, que está personado como acusación en las diligencias, también vincula a algunos de estos excargos y empresarios investigados, como el exviceconsejero Rafael Delgado y el exdelegado de Excal y empresario, Alberto Esgueva, en la trama eólica, que se investiga en el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid, para esclarecer si también hubo delitos de corrupción en el reparto de los parques eólicos de la comunidad.

Más noticias Excal pagó 476.000 euros a Arranz Acinas por utilizar su sede en Panamá

«Aquí se ha sacado dinero público al exterior a paladas en los años más duros de la crisis, sin transparencia ni concrección, lo que requiere explicaciones por parte del presidente de la Junta», ha apostillado Izquierdo, que ha comparecido en rueda de prensa tras estudiar más de 500 documentos facilitados la semana pasada por la Consejería de Economía y Hacienda al PSOE y que fueron adelantados por El Norte de Castilla.

Izquierdo ha hecho hincapié en las oficinas «que se nos habían negado reiteradamente que existieran», las de Miami y Panamá que, ha subrayado, «nos han costado a los castellanos y leoneses unos 3 millones de euros». En concreto, se ha referido al contrato suscrito por Alberto Esgueva y Rafael Delgado para la sede de Miami en 2006. Con las sucesivas prórrogas suman, en total, 2,3 millones de euros, según calculan desde el Grupo Socialista. Este contrato fue firmado con la sociedad The Best of Spain, «al frente de la cual está José Luis Esteve, un amigo de José María Aznar y presidente de la Cámara de Comercio de Florida», ha subrayado Izquierdo.

Los contratos de arrendamiento de las sedes exteriores de la Junta suscritos por Excal Ade Internacional -la sociedad coparticipada por la Junta para la internacionalización de empresas y promoción de productos de la comunidad en el exterior- con empresas y cámaras de comercio, les han llegado al PSOE, ha dicho el procurador socialista, «después de muchas batallas y dos peticiones de amparo a la presidenta de las Cortes, porque la Junta no quería que supiéramos nada de lo que ocurría en relación a su política de embajadas».

La respuesta del PP no se ha hecho esperar. El portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la comisión de la trama eólica, Juan José Sanz Vitorio, en declaraciones a Europa Press, achaca la petición de Javier Izquierdo para que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, explique en un pleno lo ocurrido con las denominadas embajadas en el exterior, a la «vocación de inquisidor, sin juicio previo», del político socialista. San Vitorio se refería así al caso del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo, al fallido polígono industrial de Portillo, al de las ITV e incluso respecto de la denuncia contra el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, por el caso de las guarderías.

En el caso concreto de las denominadas embajadas, el secretario general del Grupo Parlamentario del PP le recuerda que hay constituida ya una comisión al respecto, a petición del propio socialista, y que por tanto cualquier petición de comparecencia tiene que estudiarse en el seno de la misma, «respetando así los procedimientos democráticos establecidos por las propias Cortes».