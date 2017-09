El PSOE de León investiga los kilometrajes cobrados por su viceportavoz en las Cortes Álvaro Lora. Analiza si, desde el inicio de legislatura hasta su nombramiento, el leonés Álvaro Lora ha percibido remuneraciones por desplazamientos no realizados entre Sahagún y Valladolid JAVIER CALVO Lunes, 4 septiembre 2017, 13:33

El cobro de kilometrajes como procurador de las Cortes de Castilla y León ha puesto en 'jaque' al socialista Álvaro Lora.

El partido estudia si desde el inicio de la actual legislatura y hasta su nombramiento como viceportavoz del grupo socialista el procurador por Sahagún ha percibido numerosos ingresos por desplazamientos no realizados desde su localidad hasta las propias Cortes.

En la actualidad un procurador en las Cortes sin asignación por dedicación cuenta como ingresos las asistencias a comisiones y plenos. Mensualmente, y como media, cada procurador en esta situación realiza un total de seis comisiones y cuatro plenos. Por asistencia a cada uno de ellos percibe 180 euros (220 a partir del mes de septiembre) a los que se suma una asignación por kilometraje/desplazamiento (unos 42 euros en el caso del desplazamiento desde Sahagún hasta Valladolid).

Álvaro Lora habría percibido en innumerables ocasiones ese 'extra' por desplazamiento sin que el mismo se realizara realmente. La realidad, según las diferentes fuentes consultadas, es que el procurador socialista no reside en la localidad leonesa de forma habitual y sólo visita la misma los fines de semanas o en fechas puntuales.

«Me consta que Álvaro Lora no vive en Sahagún»

Así lo han corroborado diferentes representantes políticos de la localidad de Sahagún, entre ellos el propio alcalde Sandro de la Viuda (PSOE). Éste ha asegurado a leonoticias que «ante esa pregunta (si su compañero de partido Álvaro Lora reside o no en ese municipio)» y contestando «la verdad» lo «que puedo decir es que él no vive aquí habitualmente». «Viene a ver a la familia los fines de semana».

No es el único cargo político que ha refutado el hecho de que Álvaro Lora no reside en Sahagún, localidad desde la que oficialmente y sobre el papel se desplaza (ida y vuelta a Valladolid) siempre que existe comisión y pleno (percibiendo un ingreso de 42 euros en cada ocasión).

Desde el PP se mantiene la misma afirmación. «No vive aquí», así de contundentes han sido sus representantes. Una afirmación que coincide con una conocida 'anécdota' en el propio pasillo de las Cortes de Castilla y León cuando, tras un acalorado debate, una procuradora popular espetó a Álvaro Lora que evitara hablar de corrupción cuando él 'hacía lo que hacía' con los desplazamientos.

Que Álvaro Lora no reside en Sahagún (partida y destino para la percepción de ingresos por desplazamientos) es refrendado igualmente por Rosa María Quintanilla, representa a la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el municipio

«Yo vivo en una pedanía pero trabajo en Sahagún y paso más tiempo en Sahagún que mucha gente que es del pueblo. A mí me consta que Álvaro (Lora) no vive en Sahagún. Sí que es verdad que los fines de semana visita a sus padres aquí, pero nada más», ha sentenciado a leonoticias.

Para añadir: «En alguna ocasión que he acudido con el alcalde de Sahagún a Valladolid a hacer gestiones en la Junta él nos ha esperado allí y está claro que si él estuviera aquí (en Sahagún) habríamos ido juntos».

El procurador lo niega

La evidencia de que el procurador Álvaro Lora no reside en Sahagún pero sí cobra los desplazamientos desde esa localidad hasta Valladolid, y los coincidentes testimonios en este sentido, han sido negados por el propio interesado.

«En ocasiones me quedo (en Valladolid) solo en los plenos y dos días contados si tengo que hacer algún trabajo. Mi vida no es solo dormir en Sahagún. Soy un procurador que está por toda la Comunidad. Si se ve la hemeroteca me vas a ver en Zamora o Burgos con Tudanca».

Lora ha asegurado de forma taxativa que «no ha habido ningún cobro irregular» y que sus percepciones se corresponden con desplazamientos «reales» entre Sahagún y Valladolid.

El procurador ha achacado este caso a guerras intestinas en el seno del Partido Socialista en su provincia y ha remarcado que reside «de forma habitual en Sahagún».

La contundencia de su posición queda refrendada en esta pregunta y su respuesta.

- ¿Nunca ha cobrado un desplazamiento que no se haya hecho?

- «Evidentemente»

Álvaro Lora (PSOE) percibió desde el inicio de la legislatura aproximadamente 10.000 euros en concepto de kilometrajes. En todos ellos figura como destino y llegada la localidad leonesa de Sahagún. Sus propios compañeros de partido (PSOE) así como representantes del Partido Popular (PP) y de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en ese término municipal certifican que el procurador no reside allí.

Álvaro Lora en todo caso ha remarcado que sería necesario revisar «los desplazamientos de los procuradores del PP» y apunta a un necesario cambio «en el reglamento de las Cortes».