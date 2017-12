C's presume de «arrastrar» al PP con sus propuestas pero afirma que su reto es sustituirle en el gobierno El secretario de Comunicación de Ciudadanos Castilla y León, Pablo Yáñez, realiza un análisis político del año 2017 / ICAL Pablo Yañez asegura que el acuerdo con los populares en 2018 será «fácil si cede a las peticiones» de la formación naranja EL NORTE Valladolid Viernes, 29 diciembre 2017, 13:46

Ciudadanos Castilla y León presumió hoy de «arrastrar y mover» a la Junta y al Partido Popular con sus propuestas y los acuerdos a los que han llegado, entre ellos para la aprobación de las cuentas de 2017 y de 2018, pero afirmó que su reto para el próximo año es trabajar en un proyecto y en unos equipos para sustituirle en el Gobierno de la Comunidad.

El secretario de Comunicación de Ciudadanos Castilla y León, Pablo Yañez, realizó un resumen en una rueda de prensa de la actividad política de estos doce meses y avanzó algunos de los retos para el próximo año, para el que mantuvo la mano tendida a llegar a acuerdos con el PP, siempre que «ceda a sus peticiones». «Ciudadanos no pasará 2018 mirando al PP, sino a Castilla y León», aseveró.

En su repaso político, valoró los dos acuerdos que han permitido la aprobación de los presupuestos de 2017 en junio -ya que fueron prorrogados los del 2016- y los de 2018 en este mes, de los que destacó que permitirán la bajada de impuestos en el tramo autonómico del IRPF y en el de Sucesiones y Donaciones al elevar el mínimo exento, contar con más ayudas a los libros de texto, reducir las tasas universitarias o mayores inversiones en sanidad y educación.

«Ciudadanos arrastró a un gigante con 42 procuradores que no quería que se moviera nada y al otro lado está la nada», sentenció Yañez en su análisis del año en relación a la acción del PP y de los otros dos partidos mayoritarios de la oposición, el PSOE, al que acusó de no conseguir nada en todos estos años, y a Podemos. «Ciudadanos no ha venido a arrastrar al PP, sino a sustituirle», apostilló.

En una valoración de los acuerdos firmados, manifestó que las medidas recogidas en los presupuestos, las 50 que mueven casi 500 millones en las cuentas de 2018, se tienen que cumplir, «sin ningún margen de vida», si bien en su repaso se arrogó el cumplimiento de algunas iniciativas parlamentarias que no han iniciado aun su tramitación, como la proposición de ley para el nombramiento y el control de los senadores por la Comunidad.

Propuestas sin avanzar en las Cortes

Yañez afirmó, en dos ocasiones, que la propuesta ha pasado el filtro de su toma en consideración por el pleno de las Cortes, cuando no se ha incluido aun en el orden del día de ninguna sesión, si bien después de la rueda de prensa señaló que ese paso está garantizado por el Grupo Popular. La agilización de esa iniciativa fue uno de los puntos del acuerdo previo con el portavoz popular, Raúl de la Hoz, que abrió el camino a los presupuestos.

En los mismos acuerdos previos, suscritos entre ambos portavoces, Luis Fuentes y Raúl de la Hoz, se condicionó el respaldo de Ciudadanos a las cuentas al avance en medidas de regeneración, como la reforma de la Ley Electoral, la eliminación de los aforamientos y el nombramiento y control de los senadores elegidos por Castilla y León.

El periodo de sesiones en las Cortes se cierra sin el avance en la tramitación de la reforma de la Ley Electoral, cuya propuesta presentó Ciudadanos en febrero de 2016 y se tomó en consideración en noviembre de ese año -proceso en el que se encuentra- y de la revisión de la ley de nombramiento y control de los senadores por la Comunidad, registrada el pasado mes de septiembre. En el caso de los aforamientos, no se ha presentado la iniciativa ya que el PP y Ciudadanos quedaron en preparar un texto para iniciar un diálogo con el resto de los grupos.

Resultado en Cataluña

El dirigente naranja no condicionó un cambio de estrategia de su grupo por el resultado electoral de su formación en Cataluña, donde fue la fuerza más votada y con más escaños, sino que afirmó que el «acuerdo será fácil con el PP si cede a las peticiones de Ciudadanos». Yañez sí lamentó que los populares se hayan dado un «batacazo» en las urnas y los constitucionalistas no tengan una mayoría para formar gobierno en esa comunidad.

No obstante, destacó que es la primera vez que un partido constitucionalista, sin complejos, que «ha plantado cara» a los nacionalistas gana en Cataluña y subrayó que es un «punto de inflexión» de que un proyecto de convivencia, unión y solidaridad puede ganar también en España y en Castilla y León. Concluyó con el mensaje de que el próximo año será de trabajo por un «cambio de ciclo» en la Comunidad porque «Ciudadanos no pasará 2018 mirando al PP, sino a Castilla y León».