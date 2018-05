Poesía de la negritud La Agenda cultural de Castilla y León se mantiene repleta de actividades para todos los públicos ALFREDO GÓMEZ Jueves, 10 mayo 2018, 11:06

Valladolid Actividades

El Café del Teatro Zorrilla presenta un selección de textos y música realizada por Mario Benso. Lectura y audición musical. Textos de: Agostinho Neto, Aimé Cesaire, Maya Angelou, Amiri Baraka, Nina Silva, Nicolás Guillén, Wole Soyinka, Lucrecia Pachano, Langston Hughues, Leopold Sedar-Senghor, Derek Walcott. Música de: Robert Johnson, Duke Ellington, Aby Ndour, Albert Ayler, Charles Mingus, Randy Weston, Leadbelly y formaciones tradicionales de Angola, Martinica, Santa Lucía, San Salvador de Bahía y Colombia. El jueves, a partir de las 21:00 horas. Entrada gratuita.

Eloy Moreno

La editorial Léeme Mucho, que dirige Rosa Eva, presenta por primera vez en Valladolid a Eloy Moreno y su novela 'Invisible'. Eloy es un escritor nacido en Castellón conocido porque comenzó autoeditando su primera novela 'El bolígrafo de gel verde' y distribuyéndola él mismo por su ciudad. Tras varios meses y más de 3.000 ejemplares vendidos por su propia cuenta, Espasa adquirió los derechos de la novela y se convirtió en un fenómeno editorial al vender más de 200.000 ejemplares a nivel nacional. El próximo sábado 12 de mayo estará en Valladolid y podrás conocerle y escucharle, a las 18:00 en El Desierto Rojo (C/ De las doncellas, 5). Será una tarde inolvidable donde nos presentará 'Invisible' y firmará ejemplares de todas sus novelas. Allí, los asistentes también podrán adquirir cualquiera de sus libros.

Feria del Disco

Los aficionados a la música tiene una cita imprescindible este fin de semana en la Plaza de Portugalete. Casi 300.000 referencias musicales en diversos formatos se podrán adquirir en la Feria del Disco de Valladolid-Castilla y León, que celebrará su 33ª edición del 11 al 14 de mayo con expositores nacionales e internacionales y formatos que van desde el disco en vinilo hasta el libro musical. La música en directo acompañará a los doce expositores presentes en esta edición con los grupos De Kanteo, Bluedays y Destrangis.

Musical de Los Nadie

El espectáculo se estrena el viernes 11 de mayo a las 22:00 horas en la Plaza Mayor dentro del programa de actividades de San Pedro Regalado el Musical de Los Nadie es una comedia musical de rock-pop con trama teatral que se combina con música, diálogo y baile y que está dirigido a un público diverso, y con un argumento fantástico y realista con la intención de entretener a todos los ciudadanos.

Ópera. Madama Butterfly

La producción operística del Teatro Real Madama Butterfly se estrenará en los cines Broadway de Valladolid el jueves, 10 de mayo, a partir de las 20:00 horas, donde se proyectará la obra de Giocomo Puccini, basada en una trágica historia de una geisha que emociona a cualquier tipo de público.

Manolo Royo

Tras el Éxito obtenido el año pasado, Manolo Royo Vuelve al Teatro Zorrilla de Valladolid con un nuevo espectáculo: ALUCINANTE. Si el público no podía parar de reir con el anterior show, prepárense para su nueva propuesta. Una experiencia no apta para los que no aguanten la risa. El domingo 13 de Mayo. El show contará con la música en directo del saxofonista Santi Sax.

Alfredo Guillamón

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle Núñez de Arce) acoge la exposición 'Equilibrios' de Alfredo Guillamón, que puede verse hasta el 20 de mayo. Horarios de visitas: Viernes de 19:30 a 21:30 horas, sábados de 12 a 14 y 19:30 a 21:30 horas y los domingos, 12 a 14 horas.

Dioni Arroyo

El jueves 10 de mayo 20:00h en Casa-Museo José Zorrilla, Conferencia: el Transhumanismo y la I.A. en la Literatura, con el escritor y antropólogo Dioni Arroyo (vicepresidente de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror), presentado por el crítico y escritor Jorge David Alonso Curiel.

El viernes 11 de mayo 20:00, en el Auditorio de la Biblioteca Pública de Castilla y León en Valladolid, presentación del libro transhumanista, 'Fracasamos al Soñar', con Dioni Arroyo, autor, y presentado por la poeta Rebecca P. Lützer y el escritor y crítico Jorge David Alonso Curiel.

Juan Santamaría

El cantante de fado más importante del país, Juan Santamaría, dará la luz de la Sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla con su 'Homenaje a Carlos Cano', el próximo domingo 13 de mayo. Su voz evocará al desaparecido trovador de Andalucía, versionando entre otras, las coplas más celebres inmortalizadas por el cantante granadino, como 'María la portuguesa', 'Luna de abril' o 'Sin ti no puedo vivir'. Sobre el escenario, la voz de Juan Santamaría, la guitarra clásica flamenca, la guitarra portuguesa y el laúd.

Happening

Con motivo de las Fiestas de La Moya de Serrada, Happening llevará su espectáculo familiar 'El Rock Suena... en Familia' al Auditorio Ismael Alonso de dicha localidad vallisoletana el próximo jueves 10 de mayo a las 20,30h. Se trata de una actuación correspondiente a la programación de Circuitos Escénicos de Castilla y León.

El Mago Scott

El Mago Scott. En ocasiones oigo voces 2.0. Las mejores ilusiones y efectos, imitaciones, canciones, sketchs en directo se reúnen en el espectáculo todo ello complementado con efectos audiovisuales. El Mago Scott es capaz de sorprender e ilusionar, hacer sonreir y brillar! Estás preparado? Desde sus intervenciones en sálvame de tele5 a este escenario con un toque de magia y humor. Sábado, 20:30. Teatro Cervantes.

Títeres

Crónica de una Plutoniano en la Antigua Grecia. Títeres y desternillantes situaciones entre el despistado Plutoniano y su mascota Bluepy al aterrizar por error en la Antigua Grecia. Porque también nuestros peques tienen fiesta y pueden disfrutar con sus papis un espectáculo para todas las edades. Domingo, 12:00. Teatro Cervantes.

Los viajes de Bufon

Ars Divina, el proyecto que integran la pianista-compositora Olaya Hernando y el artista multidisciplinar José Ignacio Delgado, presenta en Valladolid su CD 'Los viajes del Bufón', una fusión única de lenguajes escénicos y estilos musicales. 'Los viajes del Bufón' narra la imaginada historia de amor de uno de aquellos hombres de placer que servían de entretenimiento en la fastuosa corte española de la Casa Austria, y que dejó inmortalizados Velázquez en su inquietante galería de personajes. Viernes y sábado. 21:00. Teatro Cervantes.

Vinos Merino

El emblemático local vallisoletano Vinos Merino cumple un año en su nueva ubicación en la calle Conde de Ribadeo, 2, bajo la dirección de José Antonio Merino y María Escudero. Especializado en comidas caseras (mejor por encargo), en las que sobresale el arroz con bogavante, el rabo estofado, el cocido castellano o el pollo de corral, en la barra del bar puedes encontrar, además, sus propuestas culinarias para disfrutar del mejor sabor, buena atención y agradable compañía.

Castilla y León Música

Antonio Valseca destaca que artistas como Riot Propaganda, Bluedays o Willy Nile se darán cita en Valladolid durante la semana en la que se celebra la festividad del patrón de la urbe.

Jueves

LEÓN - WILLY NILE (El Gran Café, 22:00h, 12€-15€)

VALLADOLID - POSEIDONIANS + LA JERGA + HELLS BREATS + REGGAELIZ DE PALO + SIXTY NINE SOULS (Plaza Portugalete, 20:00h,Gratuito)

ZAMORA - ANDY CHANGO (La Cueva del Jazz, 22:00h, 10€)

Viernes

BENAVENTE (ZAMORA) - MARYLAND (Buda, 23:00h, gratuito)

BURGOS - TRIBUTO MIKE OLDFIELD (Hangar, 22:00h, 16€)

BURGOS - MOONSHINE WAGON (La Casa de las Musas, 21:30h, 8€-10€)

PALENCIA - TRIBUTO RADIO FUTURA (Universonoro, 22:00h, 8€-10€)

SEGOVIA - 7 ALMAS + KYLOWATIOS (Beat Club, 21:00h, 7€-9€)

VALLADOLID - TRIBUTO EXTREMODURO + PLATERO Y TU + MAREA (Porta Caeli, 21:30h, 12€-15€)

VALLADOLID - DE KANTEO (Plaza Portugalete, 20:00h,Gratuito)

VALLADOLID - LOS NADIE (Plaza Mayor, 22:00h, gratuito)

ZAMORA - SOILENT (La Cueva del Jazz, 23:30h, gratuito)

Sábado

AMAYUELAS DE ABAJO (PALENCIA) - SEMILLA ROCK, GOLD KISS EXPERIENCE + LA CULEBRA + REPUESTOX + MUDADAL + EYAKULO EN TU CULO (20:30h, gratuito)

AMPUDIA (PALENCIA) - PAPAWANDA + LOS CULEBRA + THE SPECIAL CASE (13:00h, gratuito)

BENAVENTE (ZAMORA) - MAD MARTIN TRIO (Buda, 23:00h, 3€-5€)

BURGOS - TRIBUTO METALLICA + IRON MAIDEN + GUNS AND ROSES + AC/DC + LED ZEPPELIN (Hangar, 22:00h, 12€)

BURGOS - TRIBUTO THE ROLLING STONES (La Rua, 21:30h, 16€)

LEÓN - ANDY CHANGO (El Gran Café, 22:00h)

SEGOVIA - PRESOS DEL OVIDO (Beat Club, 21:00h, 6€)

SEGOVIA - DUFF HOOLIGANS + LOS TIRITA + LA CRUZ (Bunker, 21:00h, 5€)

VALLADOLID - HEAVEN OR HELL + WAKEE UP YOUR HOPES + MEMOCRACIA (Porta Caeli, 20:30h, 4€-6€)

VALLADOLID - RIOT PROPAGANDA + BLAZE THE TRAILS + STARR SCERNE + MCMEA (Las Moreras, 20:30h, gratuito)

ZAMORA - LUCIA GONZALO (La Cueva del Jazz, 23:30h, gratuito)

Domingo

VALLADOLID - TRIBUTO CARLOS CANO (Teatro Zorrilla, 19:30h, 15€)

VALLADOLID - BLUEDAYS (Plaza Portugalete, 21:00h, gratuito)

Zamora Actividades

Alicia Pérez destaca que Zamora celebra hasta el sábado 12 de mayo el XXIX Festival Internacional de Títeres y Marionetas. Un año más llega a la ciudad este festival, con compañías procedentes de diferentes países de Europa y también de España y de la provincia de Zamora. Hay tres ubicaciones en la capital zamorana para disfrutar de los espectáculos. Se trata de la plaza del Fresco, la Plaza Mayor y la calle Viriato. Pequeños y mayores pueden disfrutar hasta el sábado de forma gratuita del colorido de las marionetas de hilo o los títeres de guante. También hay actuaciones en el Teatro Principal a un precio de 3 euros.

Fiestas del Cristo

La localidad de Morales del Vino, próxima a la capital zamorana, celebra durante esta semana las Fiestas del Cristo. Las actividades festivas continuarán durante todo el fin de semana, con hinchables y juegos para niños, orquestas y discomóvil, la actuación del grupo flamenco Arte y Compás o un encierro popular, que tendrá lugar en la tarde del sábado a las 18:00 horas. El domingo, último día de las Fiestas del Cristo, habrá desfile de peñas en el municipio zamorano, que despedirá los festejos populares con fuegos artificiales.

Segovia Actividades

Miguel Ángel López destaca que Titirimundi, el Festival Internacional de Títeres de Segovia, regresa a las calles, plazas y patios de la ciudad con su oferta multicolor de todas las técnicas y artes de las marionetas; también llega al escenario del teatro Juan Bravo, donde este viernes, 11 de mayo, presenta a las 20:30 la actuación de la compañía francesa Tàbola Rassa con su espectáculo 'Fábulas'. Es un montaje para mayores de 12 años (entradas a 15 euros para adultos, 12 euros para adolescentes de 12 a 14) con el que Tàvola Rassa pretenden conseguir que los espectadores reflexionen sobre el maltrato a los animales y al medio ambiente, procurando que el público se dé cuenta, a través de su puesta en escena y de sus títeres, de que la naturaleza tiene el alma de un niño y que hacerle daño a ella es hacérselo también al ecosistema de nuestro futuro.

Al día siguiente, el sábado 12, y el domingo 13, La Chana Teatro presenta 'La osadía', también a las 20:30 y con entradas al precio único de 15 euros. La última vez que La Chana Teatro se subió al escenario del teatro Juan Bravo –precisamente en la edición de 2016 de Titirimundi–, la compañía, una de las más queridas en el festival de títeres, hizo 'entrediluviar' al Arca de Noé. Dos años después osa, con su característico teatro de objetos, hacer tambalear el barco de Ulises en 'La Odisea'; como si fuera una ola gigante dispuesta a devorar al mito. Y es que La Chana es experta en adentrarse en viajes hacia los clásicos con el objetivo de desmenuzarlos de una forma peculiar; a través de su forma de construir espectáculos en los que los objetos cobran vida y las historias mueren en sus contradicciones, sus dudas o sus miserias. El mejor teatro de objetos, sin mesa, sin red, a pecho descubierto, construyendo los espacios con balaustradas, destripando al héroe, recreándose en sus contradicciones, en sus penurias, en la búsqueda de sí mismo por los caminos más retorcidos, manipulándolo como lo haría el mismo Zeus.

Música. Sala Beat Club

Al margen de Titirimundi, la oferta cultural de Segovia capital incluye este fin de semana en la Sala Beat Club, el viernes 11 de mayo con apertura de puertas a las 21:00 y entradas a 9 euros (7 euros en venta anticipada), la presentación del disco 'Abre los ojos', el segundo larga duración del grupo 7 Almas, una de las mejores bandas de hard rock del momento, con un directo potente y elegante, rock duro y melódico en esta actuación que programa la sala en su etapa de despedida antes del cierre anunciado para el mes de junio.

Después llegará a la Sala Beat Club una sesión especial de Breaksotic, música negra y cultura tropical con raizes africanas, jamaikanas, asiaticas e iberoamericanas, seguido de KILLMANJARTO, que vuelve con ritmos fresquitos de su último viaje y, además, POLIESTER (Lavadora sound) dj, selektah, y habitual residente estará compartiendo agujas y cabina. El sábado 12, de 21:00 a 23:55, vuelven los madrileños Presos del Olvido, con un sonido demoledor y contundente y entradas a 6 euros.

El Arrebato

En el Auditorio Municipal de El Espinar Gonzalo Menéndez Pidal, este sábado 12 de mayo, con entradas a 25 euros, actúa El Arrebato con su última propuesta, 'Músico de guardia'. Es su novena aventura sonora a cuyo timón se sitúa un tándem que, es a la vez, garante del mejor sonido y éxitos asegurados en el lenguaje del pop: David Santisteban y Riki Rivera. Es lo que el oyente puede y debe esperar de un creador musical como El Arrebato, la elegancia y la calidad de unos arreglos de marcado acento pop que a buen seguro van a multiplicar el acceso a un universo de oyentes más amplio y ávido de los mejores sonidos de ahora mismo. Retorna crecido y en nivel de plenitud musical como el gran compositor de enormes canciones destinadas al gran público que es y con esa capacidad innata que posee para tejer en sus letras, con un sabio lenguaje cercano a la calle siempre emocionante, las más hermosas historias sinceras con el amor por bandera.

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades más importantes de Palencia en este fin de semana.

Viernes

Palencia. Danza

La programación cultural de primavera del Teatro Principal continúa este viernes con danza y la compañía Iron Skulls Co, que pondrá en escena 'No sin mis huesos', un montaje en el que se dan cita las culturas hebrea, árabe y española junto con la danza urbana, el contact improvisation y el butoh. Teatro Principal, 20:30 horas.

Palencia. Música

Las bandas de enseñanzas elementales de los conservatorios de Palencia y Salamanca ofrecerán un concierto de intercambio entre ambas formaciones. Auditorio del Conservatorio (plaza de los Dominicos), 19:00 horas.

Carrión de los Condes. Música

El ciclo Música y Arte en el Camino continúa este viernes con un concierto de guitarra de Ignacio Barcia. Iglesia de Santa María del Camino, 18:30 horas.

Sábado

Palencia. Teatro para bebés

El ciclo Teatro para bebés, que organiza el Ayuntamiento de Palencia, continúa este sábado con el grupo Ñas Teatro y la obra 'Delicias de un sueño', un trabajo que explora el arte a través de los sueños. El espectáculo trasladará a los más pequeños a una aventura onírica donde los seres fantásticos y los personajes de los sueños se mezclan con las emociones de pintores como El Bosco. Este montaje cuenta con el apoyo y el aval de Museo Nacional del Prado. Teatro Principal, 12:00 y 13:00 horas.

Palencia. Día de la Fibromialgia

La asociación de fibromialgia y Síndrome de fatiga Crónica afectados en Castilla y León celebrará este sábado el acto central del día dedicado a esta enfermedad. La lectura del manifiesto estará amenizado por el grupo de lectura Esprosados. Centro Cultural Antigua Cárcel Lecrác (avenida de Valladolid, 26). 12:00 horas.

Palencia. Curso de Antonio Gamoneda

El Ateneo de Palencia ha iniciado un nuevo ciclo que consiste en cursos rápidos (151 minutos) de sobre diversos temas. Este sábado arranca la iniciativa con uno titulado 'Venenos', que impartirá el poeta Antonio Gamoneda, Premio Miguel de Cervantes en 2006. 22 euros para socios y 28 para no socios. Sede del Ateneo, 10:30 horas.

Palencia. Fotografía

El libro 'Imágenes postales de Palencia 1899-1930' se presenta este sábado a cargo del fotógrafo Luis Sendino. Cafetería Literaria del Salón 15, 13:30 horas.

Ampudia. Música

El Ayuntamiento de Ampudia, en colaboración con el Festival Palencia Sonora, organiza la III edición del Concurso Musical Nacional Ampudia Apoya la Música, que está cada año más consolidado en el panorama musical español, prueba de ello es que se han recibido más de 120 maquetas procedentes de grupos de todo el país. Este sábado intervienen los siguientes grupos, según el programa. Plaza de Museo de Arte sacro.

13:30 Los culebra.

13:45 Shirocco.

14:30 The Special Case.

Amayuelas de Abajo. Música

El V Festival Semilla Rock se celebra este sábado en Amayuelas de Abajo. Tocarán bandas procedentes de Castilla y León de País Vasco, que interpretarán estilos desde el rock clásico al punk, pasando por el surf rock y otros registros mñas actuales. Son los grupos Gold Kiss Experience, Los Culebra, Repuestox y Mudadal. Nave de las Fiestas. Entrada gratuita hasta completar el aforo. 20:30 horas.

Carrión de los Condes. Música

El ciclo Música y Arte en el Camino continúa este sábado con un concierto de guitarra de Ignacio Barcia. Iglesia de Santa María del Camino, 18:30 horas.

Villamuriel de Cerrato. Magia

El popular mago Miguelillo ofrecerá en Villamuriel de Cerrato un espectáculo de magia familiar en el que los diferentes juegos se presentan con una gran frescura, avalado por la personalidad de este mago conocido por su presencia en la televisión. Plaza de las verbenas, 18:00 horas.

Astudillo. Teatro

El grupo Aldagón de Paredes de Nava representará en Astudillo la obra 'Por las vacaciones', en la que un matrimonio acostumbrado a ir de vacaciones se enfrenta a distintas dificultades que ponen sobre las cuerdas su relación. Centro de Día, 20:00 horas.

Domingo

Palencia. Cine

Nueva sesión de la proyección de los cortometrajes de la Muestra de Cine Internacional de Palencia que optan al premio Javier Santos a la mejor banda sonora, acto organizado en colaboración con el festival. Bar Universonoro (calle San Juan de Dios, 3). 21:00 horas. Entrada libre.

Cevico de la Torre. Música

El grupo de música tradicional y folclórica Amalgama, que basa su trabajo en la recopilacón y personalización de canciones de diversas culturas y lugares, ofrecerá este domingo un concierto en Cevico de la Torre. Iglesia de San Martín, 20:00 horas.

Baltanás. Música

La Camerata Lírica de España, con soprano (Inmaculada Laín), tenor (Rodolfo Albero) y piano (Eusebio Fernández Villacañas), ofrecerá en Baltanás el espectáculo 'Dúos de la zarzuela', un concierto para el que se han seleccionado algunos de los dúos más famosos de la historia de la zarzuela y también reconocidas romanzas, como 'Luisa Fernanda', 'Marina', E'l Barberillo de Lavapiés', 'El Huésped del Sevillano', 'El Gato Montés' y 'El Dúo de la Africana', entre otros, que forman parte de la banda sonora de nuestro país, se presentan interpretadas de forma magistral por cantantes de primera fila internacional. Cine Cooperativa San Millán, 20:00 horas.

Venta de Baños Teatro infantil

El grupo Libera Teatro pondrá en escena este domingo en Venta de Baños la obra 'Verde que te quiero verde', que se enmarca en la Muestra de Teatro. Centro de La Briquetera, 18:00 horas (entrada con invitación).