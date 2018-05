El placer de leer Libros y música para un fin de semana lleno de actividades en Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 31 mayo 2018, 13:24

La 51ª Feria del Libro de Valladolid reunirá a un centenar de escritores dentro de una variada programación que aborda todos los géneros literarios. albergará monumentos al libro construidos por alumnos de cuatro centros escolares de la ciudad. Rendirá homenaje a Tomás Hoyas, Juan Goytisolo, 'Forges' y la Poesía. Los portugueses Nuno Júdice, José Luis Peixoto, Isabela Figueiredo y Gonçalo Tavares, entre otros, participarán en la 51 Feria del Libro de Valladolid. Del 1 al 10 de junio. Plaza Mayor de Valladolid.

Léeme Mucho. Escritores independientes

Como complemento a la Feria del Libro, la editorial Léeme Mucho que dirige Rosa Eva ha organizado un espacio para que todos los escritores independientes tengan cabida en la citada Feria. En el Hotel Roma (Atrio de Santiago) a escasos dos minutos de la Plaza Mayor. A lo largo de todo un día, tendrás la oportunidad de conocer joyas literarias que habitualmente no cuentan con la visibilidad de aquellos libros respaldados por grandes sellos editoriales. Domingo, de 10:00 a 21:00.

Jornadas flamencas

Las Jornadas Flamencas de Valladolid son unas de las citas más flamencas de Castilla y León. Tienen el objetivo de apoyar, divulgar y extender la afición al flamenco, como icono de la música española. Estas Jornadas sirven de encuentro para todos los aficionados con el flamenco más auténtico, y se caracterizan por su rigor y respeto hacia el flamenco puro y cabal, aprovechando la cita para dar a conocer, a través de charlas, presentaciones, encuentros, cursos y conferencias, sus origenes, historia y protagonistas a lo largo de más de un siglo de historia. Del 4 al 9 de junio, en el LAVA.

Piccaso, Miró, Dalí

Obras de PICASSO, MIRO Y DALI pueden contemplarse en la exposición ¡PICASSO. MIRÓ. DALI. Grabados de un siglo' que puede contemplarse en la Sala Municipal de Exposiciones del Museo de Pasión de Valladolid. La exposición permite al visitante ampliar conocimientos sobre la obra de algunos de los tres maestros creadores del arte español del siglo XX, como fueron Salvador Dalí, Pablo Picasso y Joan Miró, con series de grabados de importancia trascendental en el arte del siglo XX.

Juan Carlos Quindós

La sala 0 del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID acoge, hasta el 1 de julio, la exposición del artista vallisoletano JUAN CARLOS QUINDÓS. 'Necrópolis' parte de unas imágenes realizadas en el verano de 2010 en una urbanización fantasma en la primerísima línea de playa del parque natural de Es Trenc en Palma de Mallorca: un clamoroso atentado a la ley de costas por suerte paralizado desde hacía casi veinte años gracias a la acción conjunta de ecologistas y ciudadanos.

Mercedes Pastor Segovia

De nuevo, la artista y poeta Mercedes Pastor Segovia vuelve a sorprendernos con otra de sus originales exposiciones. En una percha, como en un poema, puede colgarse todo. Una percha es cualquier cosa que sirva para colgar algo o a alguien o para colgarse de ella o en ella. Un poema es la música de las letras que se (des)cuelga en cualquier parte. Poemas pertrechados de perchas y/o perchas pertrechadas con poemas. No es necesario que vayáis pertrechad@s de nada, ni siquiera que llevéis percha, pero no dejéis de colgaros de esta curiosa e insólita exposición. Bar Trocadero (Juan Mambrilla, 2). Del 1 al 30 de junio.

A vista de Pajarillos

El Centro Cívico Zona Este acoge la exposición ExpoAves 'A vista de Pajarillos', dentro de la programacion de la XXXII Semana Cultural del barrio. El barrio de Pajarillos cuenta en su callejero con un total de 65 calles dedicadas a diferentes aves que anidan en el planeta que habitamos. Algunas de ellas, por desgracia, están amenazadas y en los ultimos Aos hemos asistido, en algunos casos, a un preocupante descenso de sus poblaciones.

Fetén Fetén

El grupo vallisoletano Fetén Fetén lanzará su nuevo disco 'Melodías de Ultramar' el 1 de Junio. El trabajo cuenta con la colaboración especial de Javier Ruibal, Carmen París y Nacho Mastretta.

Rock por la libertad de expresión

El próximo sábado día 2 de junio en la sala blanca del laboratorio de las artes de Valladolid (LAVA) El grupo local de Amnistía Internacional Valladolid, organiza el concierto solidario 'Rock por la Libertad de Expresión' con la colaboración de Smalltown, Delta Producciones, Rock & Roll Club Valladolid y la fundación de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

Arquitectos

El Colegio de Arquitectos de Valladolid (COAVA) acoge el ciclo de exposiciones 'MostrARQ' que no sólo recogerá trabajos sobre arquitectura de los propios colegiados de Valladolid, sino que abrirá sus instalaciones al resto de vallisoletanos que quieran poner en valor la arquitectura a través de otras disciplinas artísticas como la fotografía, la pintura o la escultura. Colegio de Arquitectos de Valladolid. Calle Santiago, 9 (Planta sótano).

Reciclando

El murmullo que oímos en el café Murmullo (Núñez de Arce, 38) lo crea la exposición que con el título 'Reciclando'. María Luisa muestra unos collages utilizando diferentes piezas, envases salvados de caer y llenar el cubo de la basura. Colores brillantes, piezas móviles rescatadas al trabajo de los basureros. Unos encolados para deleitar la mirada mientras saboreas un café, un vino….

Murales en el río

El colectivo de pintores PicelartOlid pinta los murales 'EL RÍO QUE NOS TRAE', donde tratan de plasmar la historia del río a través del tiempo, sus puentes y sus gentes. El mural tiene unas dimensiones de 36 metros de longitud por 5 m de altura, consta de 6 escenas, «en las que hemos querido plasmar los acontecimientos anteriores al siglo XX, como son el buzo que se sumergió en el Pisuerga en el s. XVII y las lavanderas lavando ropa en el puente mayor, acompañados con los perfiles del Puente Mayor y el Puente Colgante».

Cine en el Patio Herreriano

El Salon de actos del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, presentó el martes dia 29 y durante tres días hasta el jueves, el ciclo de cine MAYO DE 68 Y EL CINE en el que se proyectarán 'La Chinoise' y 'Tout va bien' de Jean-Luc Godard y 'Grands soirs et petits matins' de William Klein. Jueves 30 de mayo de 2018, 19.00. 'Tout va bien' (1972). Dirección: Jean-Luc Godard.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que comienza el mes de junio con inmejorables visitas como las de Santiago Auserón (Burgos, León y Salamanca), Gwendal, Pablo Alborán (Valladolid) o Vargas Blues Band (Zamora).

Jueves

LEÓN - SANTIAGO AUSERÓN (Auditorio Ciudad de León, 21:00h, 30€-35€)

LEÓN - RICARDO LEZÓN (El Gran Café, 21:30h, 10€-12€)

PALENCIA – ELENA BIANCO (Teatro Principal, 20:30h)

SALAMANCA – ALICIA GIRONA CALVÉ (Auditorio San Blas, 20:00h)

VALLADOLID – PARTÍCULAS (C.C. Miguel Delibes, 18:00, 10€)

VALLADOLID – ELI PAPERBOY (Porta Caeli, 21:00h, 15€)

Viernes

ARANDA DE DUERO (BURGOS) - CONCENTRACIÓN 2 LEONES, BURNING + NADYE + CORRECAMINOS (Recinto Ferial, 23:00h, 10€-15€)

BEJAR – BALLENA GURUMBE (La Alquitara, 00:00h)

BURGOS - SANTIAGO AUSERÓN (Fórum Evolución, 20:30h, 25€-35€)

BURGOS - EL MEISTER (Museo de la Evolución Humana)

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) – GWENDAL (Casa de las Artes, 20:30h. 18€)

LEÓN - TRIBUTO DAVID BOWIE (El Gran Café, 21:30h, 8€-10€)

SALAMANCA – ARYEL ALTAMAR (Music Factory, 21:30h, 5€-8€)

VALLADOLID – PARTÍCULAS (C.C. Miguel Delibes, 18:00, 10€)

VALLADOLID – EL KANKA (Lava, 22:00h, 17€)

ZAMORA – UN PERRO EN EL TEJADO (La Cueva del Jazz, 23:30h, gratuito)

Sábado

ARANDA DE DUERO (BURGOS) - CONCENTRACIÓN 2 LEONES, EL DROGAS+ LA KONTRA + PARADOS (Recinto Ferial, 23:30h, 10€-15€)

BURGOS - LA PLATA (Hangar, 22:00h, 20€)

LEÓN - LOS NAIPES (Babylon, 22:00h, 7€)

LEÓN - JORGE MARAZU (El Gran Café, 21:30h, 10€)

PALENCIA – BRUTOLOGOS, RETECULATE + BURIAL RUTHLESS (nave Atmoshphera, 20:00h)

PONFERRADA - DENOMINACIÓN DE ORIGEN (Tararí, 23:30h, gratuito)

SALAMANCA - SANTIAGO AUSERÓN (Caem, 21:00h, 25€-35€)

TRESPADERNE (BURGOS) - RADIO CRIMEN + LOS DEL HUMO + THE BIRRAS TERROR + ALPAKA + METODO BASILI (Plaza del Potro, 19:00h, 7€)

VALLADOLID – VINNY APPICE (Porta Caeli, 21:30h, 15€-18€)

VALLADOLID – PABLO ALBORÁN (Feria de Valladolid, 22:00h, 36€)

VALLADOLID – DEAD BRONCO + LOMOKEN HOBOKEN + DR. MAHA`S MIRACLE CIRCLE (Lava, 21:00h, 10€-12€)

ZAMORA – VARGAS BLUES BAND (La Cueva del Jazz, 23:30h, 12€-15€)

Domingo

VALLADOLID – PACO CANDELA (Lava, 20:30h, 27€)

Segovia Actividades

César Blanco indica que la música acapara el fin de semana cultural en Segovia. Empieza la temporada de festivales y en la capital, el Música Diversa encara los conciertos de su segundo y último fin de semana. Este viernes 1 de junio, desde las 20 horas, triple cartel en el jardín de los Zuloaga. En cabeza, Ángel Stanich y su apuesta lisérgica. Le acompañan Shy, el grupo de soul-pop de Naím Thomas, y la fiesta multicolor de garaje, rock y punk de AmyJo and The Spangles, quien por cierto es la hermana del cantante de The Libertines y Babyshamble, Pete Doherty. Para amenizar los cambios sobre el escenario, a los platos estarán los Dj's El Virginiano y Comediscos. La entrada cuesta 12 euros en anticipada y 15 en taquilla. Ya el sábado 2, el festival regresa a su corazón de la plaza de San Martín, en el centro histórico de la ciudad. Allí tendrá lugar la batalla de bandas entre State Atento y Gotelé. Será a las 13:30 horas. Por la tarde, a las 16 horas, en el mismo escenario, sonará el garaje-rock de Juan Enguidanos.

Y de nuevo, en el jardín de los Zuloaga, otro triple concierto, con el surf-rock instrumental de Los Coronas; los ritmos funk y disco de Le Suite Bizarre, y el soul-rock de Ruth Baker Band. Esta vez, la ambientación musical correrá a cargo de Guateke Guacharaka y sus sonidos tropicales.

Música Diversa

El domingo, el festival Música Diversa se despide hasta el año que viene con otras dos actuaciones. En la Plaza Mayor, fiesta 'country' con el Festival Huercasa de Riaza y la música en directo de Wild Horses, unos de los referentes del sonido 'americana music' en España. Será a las 13 horas. Por la noche, a las 21 horas, para bajar el telón, Los Freedom, banda madrileña nacida de los ochenta y con el que fue guitarrista de Los Enemigos, Manuel Benítez, a la cabeza.

La provincia también sonará mucho y bien este fin de semana. La localidad de Cabezuela acoge este viernes el festival Vegarock. El cartel lo lideran Maryland, banda de la primera línea de 'indie' nacional. Asimismo, están previstas las actuaciones de Medusa Box, WavesOlasOndas, Derry y Pedrá con su tributo a Extremoduro. Los conciertos empiezan a las 20 horas. La entrada es libre.

León Actividades

Santi Fernández destaca que a pesar de que las bajas temperaturas y la lluvia estarán presentes este fin de semana, las actividades culturales no cesan.

Una semana más la música estará presente, llega a León un tributo a David Bowie. Ziggy's Project es una banda tributo a David Bowie que se basa principalmente en el disco Ziggy Stardust que Bowie publicó en los años 70. Este viernes, 1 de junio, sacarán todo su glamour para homenajear a este icono de rock británico. A partir de las 22.00 horas, El Gran Café de León se convertirá en un lugar que hará vibrar a cualquier fan de David Bowie. En sus conciertos se intercalan los temas del disco Ziggy Stardust con algunos de los temas más conocidos de Bowie como Space Oddity, Heroes o Changes.

Festival de cine y televisión

La celebración del quinto festival de cine y televisión Reino de León llega a su fin, el domingo tendrá lugar en Auditorio Ciudad de León la fiesta de clausurará, en la que galardonaran las películas proyectadas. El certamen atraerá tanto a aficionados del séptimo arte, como a profesionales del cine que se trasladarán desde distintos rincones del país para presentar sus obras, en la capital leonesa.

Grafiteando

El arte moderno llega a León de la mano del festival GRAFFITEANDO que se celebra en Navatejera, los días 1,2 y 3 de junio en el que artistas internacionales, locales y nacionales se reunirán en esta localidad.

San Andrés de Rabanedo. Fiestas del Corpus

Las tradicionales fiestas de los pueblos ya han dado su pistoletazo de salida, y durante todo el verano será una de las principales atracciones de turistas y leoneses. San Andrés de Rabanedo celebra el Corpus 2018 durante este fin de semana con multitud de actividades para todos los públicos

Palencia Actividades

Palencia. Feria Chica

La ciudad de Palencia celebra este fin de semana su Feria Chica, vinculada tradicionalmente a Pentecostés, pero que desde hace dos años se ha institucionalizado el primer fin de semana de junio. Para los que quieran acercarse a Palencia estos días, reproducimos el programa de actos elaborado por el Ayuntamiento de Palencia indica Fernando Caballero.

Viernes

19:00 Sesión de DJs homenaje discoteca carabel. Paseo del Salón.

19:00 Esgrima: campeonato escolar y promoción de Esgrima. Pabellón de Deportes.

19:30 CROSSFIT Exhibición. Islas dos aguas.

20:00 Concierto del grupo Dos Orillas. Plaza Mayor.

20:30 Desfile de peñas. Calle Mayor.

20:30 Conciertos. Calle Cestilla y Calle Don Sancho.

21:30 II Edición Palencia DJs-Fest. Huertas del Obispo.

23:00 Orquesta Última Legión. Paseo del Salón.

Sábado

De 9:00 a 22:00 Torneo de Golf Cobarsa.Audi. Islas dos aguas.

De 10 a 13:30 Natación: exhibición de los alumnos de natación escolar. Campos Góticos.

10:00 XVIII Torneo de fútbol Pan y Guindas. Campo de fútbol Pan y Guindas.

10:00 II Torneo C.D. Maristas – C.D. Palencia. Islas dos aguas.

10:00 IV Maratón Fotográfico Norte de Castilla. Oficina de Turismo.

11:30 Pasacalles musicales con Gigantes y Cabezudos. Plaza Mayor.

12:00 I Encuentro de Dulzaineros Ciudad de Palencia. Paseo del Salón y Plaza San Pablo.

12:00 IV Feria del peñista. Paseo del Salón.

Manualidades en inglés y sorteo. Paseo del Salón.

12:00 Taller de Marionetas y representación teatral del Mago de Hoz. Paseo del Salón.

12:30 Demostraciones de alfarería. Calle Mayor.

13:00 Concierto de la Banda Municipal de Música. Plaza San Francisco.

16:00 II Torneo C.D. Maristas – C.D. Palencia. Islas dos aguas.

17:00 XVIII Torneo de fútbol Pan y Guindas. Campo de fútbol Pan y Guindas.

18:00 Cuentacuentos en inglés «The Far West». Paseo del Salón.

19:00 Concierto de Carlos Herrero. Calle Mayor.

20:00 Concierto Folk Landeral. Plaza Mayor.

21:00 Conciertos. Calle Cestilla y Calle Don Sancho.

21:30 Orquesta Malassia. Paseo del Salón.

23:00 Concierto de Kiko Veneno. Paseo del Salón.

Domingo

10:00 XVIII Torneo de fútbol Pan y Guindas. Campo de fútbol Pan y Guindas.

10:00 II Torneo C.D. Maristas – C.D. Palencia. Islas dos aguas.

11:30 Pasacalles musicales con Gigantes y Cabezudos. Plaza Mayor.

12:00 Taller infantil de tatuaje. Paseo del Salón.

De 12 a 15 II Merkarastro solidario alternativo «El Vestigio». Jardinillos.

13:00 Concierto de Carlos Herrero. Calle Mayor.

16:00 II Torneo C.D. Maristas – C.D. Palencia. Islas dos aguas.

17:00 XVIII Torneo de fútbol Pan y Guindas. Campo de fútbol Pan y Guindas.

De 17 a 21 II Merkarastro solidario alternativo «El Vestigio». Jardinillos.

18:00 Real escuela andaluza de arte ecuestre. Plaza de toros.

18:00 V Festival de danzas Ciudad de Palencia. Calle Mayor.

18:00 Festival de Danzas. Plaza Mayor.

18:00 Demostración de alfarería. Calle Mayor.

Viernes. Teatro

Cuatro cómicos andaluces y hermanos de padre, pero cada uno de distinta madre, se juntan para llenar de carcajadas los teatros y salas con su nuevo show de improvisación y monólogos 'Ocho apellidos andaluces'. Los actores son Quique de la Fuentes, Txapela de Cádiz, Abraham Martín y Jesús Piña. Un espectáculo con salero, cargado de ironía y mucha improvisación. Sin duda ¡Humor 100% andaluz! Teatro Ortega, 21:00 horas.

Palencia. PallantiaPhoto

Arranca la programación de PallantiaPhoto, organizada por la asociación Contraluz y Foto3. Este viernes se abren todas las exposiciones que se han diseñado y se inaugura la antológica del fotógrafo leonés Alberto García-Alix titulada 'De donde no se vuelve', a las 18:00 horas en la Casa Junco. Asimismo, se proyectará el documental homónimo dirigido por él mismo, a la 19:30 en el salón de actos del Centro Cultural Provincial.

Palencia. Literatura

El escritor mexicano Juan Patricio Lombera presentará este viernes en Palencia su libro 'El péndulo familiar', ganadora del VI Premio Irreverentes de Novela. Dos personajes, abuela y nieto, se enfrentan en épocas diferentes y desde perspectivas opuestas, lo que no impide un acercamiento entre ellos. La novela será presentada por el escritor palentino Asier Aparicio. Librería Café Ateneo (calle Juan de Castilla, 3), 19:00 horas.

Palencia. Teatro

El Teatro Principal acoge este viernes la representación de la obra 'Una tornera llamada Margarita', por el grupo de voluntarios de Cáritas . Este acto se enmarca en las actividades organizadas por Cáritas Diocesana con motivo del Día del Corpus Christi y Día de la Caridad. Teatro Principal, 20:00 horas.

Palencia. Homenaje a Francisco Fernández Buey

El año pasado se cumplieron cinco años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey, uno de los pensadores más lúcidos e interesantes que ha tenido la izquierda española. 'Paco', como era conocido, nació en Palencia y durante un tiempo fue profesor en la Universidad de Valladolid, aunque desarrolló la mayor parte de su vida intelectual y política en Barcelona. La Asociación Político-Cultural Paco Fernández Buey ha organizado unas jornadas los días 1 y 2 de junio, en Palencia. Este viernes arrancarán a las 18:00 horas con la presentación y las ponencias 'Francisco Fernández Buey como lector y como narrador de biografías,a cargo de S. López Arnal y Óscar Carpintero (18:15 horas), y la mesa redonda 'Filosofar desde abajo con los movimientos sociales, con la presencia de Manolo Monereo, Víctor Ríos y Jordi Mir (19:15 horas). Biblioteca Pública (calle Eduardo Dato, 4).

Palencia. Taller infantil

Este viernes se celebra un taller infantil de jardinería en terrazas y balcones, dirigido a niños de 4 a 15 años, acompañados por un adulto. Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos (Avenida Santiago Amón, 3). Del 17:00 a 20:00 horas.

Ampudia. Arte

El pintor cántabro Tomás Hoya Cicero expone en Ampudia una colección de acuarelas. Nacido en 1970, Hoya Cicero ha ganado numerosos premios de pintura en general y de acuarela en particular. Ha participado desde 2010 en exposiciones individuales y colectivas en Santander y en pueblos de Cantabria. Ampudia recibe su obra en el centro de exposiciones del Antiguo Hospital de Santa María de la Clemencia (calle Duque de Alba, 1). La muestra se inaugura este viernes a las 19:00 horas.

Dueñas. Fiesta escolar

El colegio Reyes Católicos de Dueñas celebra este viernes la fiesta de fin de curso, en la que se mostrarán los trabajos realizados en las actividades extraescolares. Plaza de España, 19:00 horas.

Sábado. Teatro

'Dos más dos' es una divertida comedia de parejas que llega a España en forma de adaptación teatral, tras haber arrasado en Argentina, siendo la película más vista en 2012, el año de su estreno. Adrián y Julieta, Tomás y Silvia son dos parejas de amigos de toda la vida que al acercarse a los cuarenta han conseguido el éxito profesional y personal, al menos eso parece. Adrián y Julieta están felizmente casados desde hace años y tienen un hijo preadolescente. Tomás y Silvia, sin embargo, han preferido no casarse ni tener hijos y disfrutan de su vida en pareja los dos solos. Los intérpretes de la obra son los conocidos actores televisivos Daniel Guzmán Miren Ibarguren, María Castro y Álex Barahona, dirigidos por David Serrano y Maite Pérez. Teatro Ortega, 19:00 horas.

Palencia. Visita temática a la catedral

Este sábado se celebrará una nueva visita temática al principal templo palentina,ola última antes del parón veraniego. En esta ocasión estará dedicada a uno de los obispos del siglo XVI más interesantes de la diócesis palentina, que dejó varios testimonios artísticos en la seo: 'El obispo Luis Cabeza de Vaca (1537-1550) y la actividad artística en la catedral de Palencia a mediados del siglo XVI'. Julián Hoyos Alonso, profesor asociado de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, será el encargado de guiar esta visita, en la que explicará el patrocinio artístico que dejó en la catedral, como los ternos y el púlpito que llevan su nombre, además de su labor promotora en la reja de coro. 12:30 horas. Entrada, 6 euros; titulares de la Tarjeta de la Catedral, 3 euros. Estos podrán sacar la entrada el día antes a la visita, es decir, el viernes 1 de junio.

Palencia. Curso sobre la literatura y la locura

El Ateneo de Palencia continúa este sábado el ciclo de cursos rápidos (151 minutos) sobre diversos temas. El ponente es el psiquiatra Fernando Colina, que dedica su charla a la presencia de la locura en la literatura. 22 euros para socios y 28 para no socios. Sede del Ateneo (calle Santa Teresa de Jesús, 4), 10:30 horas.

Palencia. Artes escénicas

La Fundación Personas, en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia ha organizado el Encuentro Provincial de Artes Escénicas. Durante el acto, el grupo de teatro Virgen de Llano interpretará la obra 'Salvemos las tradiciones'; la Fundación San Cebrián reproducirá un baile; el Centro Villa San José pondrá en escena 'El libro de la selva' y la Fundación personas Aspanis Palencia representará 'Somos valientes', que trata del acoso escolar. Teatro Principal, 17:30 horas.

Palencia. Homenaje a Francisco Fernández Buey

La Asociación Político-Cultural Paco Fernández Buey cerrará hoy el homenaje a este pensador palentino. Para este sábado están previstas conferencias desde las 10 de la mañana en la Biblioteca Pública y por la tarde, desde las 17:45 horas, en la Escuela Sindical de Comisiones Obreras (plaza de los Juzgados). En los actos intervendrán Javier Gutiérrez, José Sarrión Andaluz, Alicia Durán, Antonio Izquierdo, Jorge Riechmann, Joaquim Sempere, Eloy Fernández Porta y Nueves y Charo Fernández Buey.

Dueñas. Folclore

El XIV Festival Folclórico Infantil se celebra este sábado en Dueñas. Ofrecerán sus bailes tradicionales los grupos de danzas de San Antonio, de Palencia; Rua, de Roa (Burgos), y Reyes Católicos de Dueñas. Plaza de España, 19:00 horas.

Domingo. Danza flamenca

La trayectoria de José Porcel, dedicada a la danza española y el flamenco desde sus inicios, se ha forjado con destacados nombres de creadores y compañías de el panorama nacional. Comenzó bailando folclore andaluz con 13 años y con 16 iniciaba sus estudios con el maestro Martín Vargas. Paco Romero, Isabel Quintero, Pedro Azorín y José Granero son otros de los grandes nombres con los que Porcel continuó su formación ya en Madrid. El salto profesional lo dio en el Ballet de Valencia en 1989. José Porcel forjó su compañía en solitario desde 2001. Con ella ha estrenado los espectáculos 'Zincalé', 'Pies en la tierra', 'Sueños', 'Libre Albedrío', 'Lienzos' y 'Espartaco.' Teatro Ortega, 19:00 horas.