Cs pide que se descuente el día a los procuradores que no asistieron a un acto de las Cortes

«Si en Ciudadanos llaman trabajar a hacerse la foto y tomar un vino español, eso demuestra su concepto de la política», critica Pablo Fernández, portavoz de Podemos, sobre el acto celebrado el lunes

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha presentado una petición para que se descuente el sueldo de lunes a los procuradores de Podemos, IU y UPL con dedicación exclusiva y en nómina del parlamento autonómico (Pablo Fernández, Natalia del Barrio, Carlos Chávez, José Sarrión y Luis Mariano Santos) que no asistieron al acto celebrado el lunes para conmemorar los aniversarios del Estatuto de Autonomía y la Constitución.

Luis Fuentes recoge en el escrito que deberá valorar la Mesa de las Cortes (previo informe de los servicios jurídicos de la Cámara) la solicitud de que se aplique «la deducción de la parte proporcional del sueldo percibido por aquellos procuradores que, con dedicación exclusiva, no justificaron debidamente su ausencia del acto».

«Si hicieron pellas, que paguen por ello. Eso es vivir en el mundo en el que vive el resto de la gente, en el que si no vas a trabajar, no cobras y asumes las consecuencias. No se deja de ir a trabajar porque te guste más o menos lo que haces», ha argumentado Pablo Yáñez, responsable de Comunicación de Ciudadanos. «A quienes se les llena la boca hablando de regeneración no les podemos pagar con el dinero de nuestros impuestos por no venir a trabajar a las Cortes», ha remarcado el dirigente de la formación de Albert Rivera.

El portavoz de Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, ha precisado que la petición de Fuentes demuestra «el concepto que tienen en Ciudadanos de lo que es la política y la labor de los procuradores, que para ellos es hacerse la foto y tomar un vino español». Así ha definido Pablo Fernández el acto conjunto en el que participaron representantes de las Cortes de Castilla y León, del Senado y del Congreso.

Desde Podemos se criticó ese día que las Cortes emplearan alrededor de 15.000 euros en un acto que, a su juicio, nada tenía que ver con la actividad parlamentaria. «Nosotros trabajamos todos los días. El lunes, Natalia del Barrio, Carlos Chaves y yo estuvimos trabajando en las Cortes y reuniéndonos con colectivos para intentar solucionar sus problemas. Mi agenda, en concreto, superó las 10 horas de trabajo», ha manifestado Pablo Fernández.

El portavoz de Podemos contrapuso esa actividad a la de Luis Fuentes y la formación naranja. «Son el antónimo de la palabra trabajo y lo sabe cualquiera que siga la actividad parlamentaria. Flaco favor a la ciudadanía y a los colectivos que más lo necesitan, parados, jubilados, mujeres que luchan por la igualdad efectiva es hacerse fotos y tomar vinos españoles», ha resaltado Fernández.

«Ni Ciudadanos ni PP ni PSOE han estado apoyando las marchas de parados, se ve que les interesa más celebrar la Constitución con absurdos y caros actos protocolarios en vez de exigir que el cumplimiento real de los artículos sociales», ha argumentado José Sarrión.

El procurador de IU-Equo ha subrayado que él entrega el 65% de la retribución que percibe, que es el parlamentario que asiste a más comisiones y que firma más intervenciones en los diarios de sesiones y que ante la imposibilidad de que las Cortes le descontaran el sueldo del pasado 8-M, ha decidido donarlo a una casa de acogida de mujeres maltratadas.

Sarrión ha retado a Luis Fuentes a que haga públicas las sesiones de pleno y comisión a las que asiste, «y a que las compare con mi asistencia y luego se ajuste el sueldo en consecuencia».

La Mesa de las Cortes valorará la petición de Ciudadanos.