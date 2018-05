«El perdón se otorga y se regala, pero no se impone»

Marta Guell, su madre murió en el atentado de Hipercor: «Si ETA dice que ya no existe, que sea verdad y no vuelva a matar»

«¡Qué joven!, ¿verdad? Lo pienso ahora y digo, qué joven era mi madre cuando la mataron». Milagros Amez tenía 43 años cuando se convirtió en una de las 21 víctimas mortales, la única de Castilla y León, de la masacre que ETAperpetró en el Hipercor de Barcelona. «El día que yo cumplí los 43 lo comentaba con mis hijos adolescentes:a esta edad fue cuando mataron a mi madre». Marta, su hija, tiene hoy 48 y por primera vez en 31 años habla en público de aquel día. Su madre emigró muy joven a Barcelona y allí se casó con un barcelonés, Rafael Guell. Ambos trabajaban en una empresa de plantas medicinales que tenía sus oficinas en el mismo inmuebles donde estaba el Hipercor.«Mi madre salía de trabajar y había aprovechado para hacer la compra antes de volver a casa. Decían que ya estaba cargando la cosas en el maletero del coche, un Ford Orion nuevo, recién comprado, cuando la bomba estalló», recuerda Marta. La explosión fue tremenda. Tembló todo el edificio. Y Rafael, unas plantas más arriba, se temió lo peor. «Mi padre nos ha contado que bajó corriendo al aparcamiento, que había mucho jaleo, que estaba todo lleno de humo. No consiguió encontrarla. Nos dijeron que había llegado con vida al hospital y que allí falleció».

No recuerda Marta el momento exacto en el que su vida cambió para siempre, en el que el suelo tembló y se perdió «el pilar de la casa». «Supongo que fue mi padre quien nos lo dijo, pero las noticias corrieron muy rápido. Enseguida escuchamos que había habido un atentado en Hipercor. Nuestros padres trabajaban en el edificio, pero nunca eres capaz de pensar que te va a tocar, que alguno de ellos iba a morir en el atentado». Yahora, 31 años después, cuando ETAdice que se disuelve, que ya no hay estructuras, que se acabó... ¿Ahora qué? «Pues que vale, que a ver si lo cumplen. ¿Hay que creérselo?Yo lo único que quiero es que no vuelvan a matar. Si dicen que ya no existen, que sea verdad. Que lo cumplan. Y que no maten nunca más».

Rafael y su hijo Alberto (casi 13 años cuando tuvo lugar el atentado)siguen viviendo en Cataluña. Marta (17 años entonces)regresó a la tierra natal de su madre, donde solían venir a pasar los veranos. Hoy vive en SantaMaría del Páramo, muy cerca de lugar en el que descansa el cuerpo de su madre, la única víctima de Castilla y León en uno de los atentados más sangrientos de ETA.