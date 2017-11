«Pedimos un plan nacional porque la demencia es ya una epidemia»

Antonio García Bernal es el presidente desde hace cuatro años de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora, que fue creada en 1996 por un grupo de familiares y amigos de personas afectadas. La entidad atiende a 60 personas en el Centro Terapéutico de Día Ciudad Jardín de Zamora, de estancias diurnas, y a 15 usuarios en el Centro Terapéutico Palacio de Valparaíso de Toro, que es una unidad de respiro.

–¿Cuáles son los objetivos de la Asociación de Alzheimer de Zamora?

–El objetivo es mejorar la calidad de vida del enfermo de Alzheimer y de su familia. Por calidad de vida entendemos el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, su socialización, que conozcan la enfermedad y que comprendan que tener un enfermo con Alzheimer no es una desgracia, sino algo que le puede pasar a cualquiera.

–¿Se ha avanzado mucho en el conocimiento de la enfermedad?

–Sí. Todas las enfermedades mentales están un poco estigmatizadas por la sociedad, pero hoy en día creo que se van socializando. La demencia ya no está tan olvidada, está más socializada y todo el mundo sabe lo que es una demencia y que no pasa nada por tenerla, simplemente a la persona hay que cuidarla de una manera específica.

–¿Cómo es la atención que se presta a los enfermos?

–Cuando una persona empieza a desarrollar una demencia, empieza a perder habilidades. Sabemos que esta enfermedad no tiene cura, que es degenerativa, progresiva y que va avanzando. Lo que sí está demostrado es que con las terapias no farmacológicas, que son las que se desarrollan en la asociación, junto con las farmacológicas, que son las que se encargan de poner los psiquiatras o neurólogos, conseguimos que ese deterioro, que es progresivo e irreversible, se haga más lento. Además, el enfermo con demencia tiende a aislarse y no se socializa. Estas unidades favorecen también la socialización y eso hace que mejoren sus capacidades.

–¿En qué programas trabajan?

–Hay programas dirigidos al enfermo, a la familia y a la sociedad. Los dirigidos al enfermo tratan todos los deterioros que sufre el paciente. En el enfermo se hace un tratamiento global e integral. Hay programa sanitario, social, salidas socioculturales, fisioterapia, psicológico, rehabilitación cognitiva y física. Nos quedaríamos cojos si tratamos la demencia fijándonos solo en el enfermo, también tenemos que tratar a la familia, por lo que hay grupos de autoayuda, talleres para conocer la enfermedad y cómo afrontarla, y de autocuidados. También se hacen campañas de divulgación dirigidas a la sociedad en general.

–¿Qué proyectos nuevos tienen en marcha?

–Existía en las familias el deseo de que se hiciera una residencia y se está construyendo en Toro. Crear una residencia es muy complicado, sobre todo desde el punto de vista económico. Hemos tenido la suerte de coincidir con la Fundación Valparaíso-Sevillano, que nos ha cedido el Palacio de Valparaíso y un millón de euros para hacer un centro de día y un centro residencial. Con esto, colmamos todos los cuidados para el enfermo de Alzheimer, desde las fases iniciales hasta la opción de poder acudir a la residencia.

–¿Qué necesidades tienen los enfermos o qué demandaría a las administraciones?

–Hoy en día la demencia se está transformando en una epidemia porque la incidencia cada vez es mayor y va a ser mayor. Pedimos un plan nacional sobre Alzheimer porque esto es una epidemia y lo va a ser cada vez más porque la demencia va ligada directamente con el envejecimiento. Como asociación, necesitamos apoyo económico, pero también a nivel sanitario y social necesitamos ayudas y que el enfermo de Alzheimer sea atendido de una forma más rápida en el hospital, que no espere tanto y que sus consultas puedan ser más directas. Es un grupo de población cada vez más numeroso y con unas necesidades muy acuciantes.