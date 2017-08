Los parados con estudios superiores bajan el 40% en la región desde 2014 Una mujer entra en una oficina de empleo de Valladolid. / R. Otazo Son el colectivo que más rebajó el número de desempleados, siete puntos por encima del total ELISA CAMPILLO Valladolid Jueves, 31 agosto 2017, 21:26

El porcentaje de parados con estudios superiores –enseñanzas universitarias, ciclos formativos de grado superior y enseñanzas artísticas superiores– cayó tres puntos en tres años, al pasar del 26,2% del total de parados en el segundo trimestre de 2014 a representar el 23,2% en el mismo periodo de 2017. La proporción de titulados superiores entre los parados de la comunidad se sitúa en cifras muy cercanas a la media nacional. Sin embargo, su evolución en los últimos años sí que destaca entre las demás comunidades. Se trata, de hecho, del segundo mayor descenso registrado en España en los últimos tres años, solo por detrás del anotado en la Región de Murcia, donde la caída fue de 4,1 puntos, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Quienes han ocupado esa pérdida de peso de los parados con estudios superiores entre el total de desempleados son aquellos demandantes con la primera etapa de secundaria completada, que, además de conformar el grupo más numeroso del reparto por nivel de formación, han crecido más de dos puntos en los últimos años, al pasar de representar en la región el 37,9% del total en 2014 al 40,2% en 2017. El resto de grupos mantienen una proporción similar a la de hace tres años.

Hay que matizar, no obstante, que esto son porcentajes sobre un universo total –la cifra de parados– que está bajando. Es decir, el 26,2% de 2014 suponía 64.500 personas porque entonces se contaban 246.600 desempleados en Castilla y León; mientras que el 23,6% de este año equivale a 38.300 porque los demandantes de empleo se han quedado en 164.700. Lo mismo ocurre con los demás grupos según el nivel formativo, que, independientemente de la evolución del porcentaje que representan sobre el total, todos han experimentado un descenso en términos absolutos respecto al segundo trimestre de 2014, ya que el número de parados se ha reducido de forma general. Por ejemplo, los que tienen completada la primera etapa de secundaria, aunque ahora representan sobre el total más que hace tres años, se han reducido en términos absolutos de los 93.400 de 2014 a los 66.300 del año actual.

Analicemos entonces la evolución de cada colectivo en estos tres años. Efectivamente, el número de parados con titulaciones superiores se ha reducido el 40,6% en la comunidad desde el segundo trimestre de 2014, siete puntos y medio más que el descenso del desempleo en general, que fue del 33,2%. De este modo, los titulados superiores son los desempleados que en mayor proporción abandonaron las listas del paro en estos tres años. Si nos fijamos exclusivamente en los porcentajes, hay que citar que los parados sin ningún estudio se redujeron el 52,6% en este periodo, pero haría falta matizar que alcanzan una cifra tan baja que cualquier mínimo cambio que se produzca en términos absolutos genera una evolución con un porcentaje amplio. Por ejemplo, en este caso se traduce en 900 demandantes menos.

Ocupados

Pero hay que tener en cuenta que no todos los que abandonan las listas del paro lo hacen porque encuentran trabajo, algo que se percibe si se compara la evolución de los parados con la que experimentan los ocupados, que pocas veces coincide. Marcharse a trabajar a otro lugar o darse de baja como demandante por alcanzar una edad determinada o por llevar demasiado tiempo en el paro provoca estos desajustes. Así, se observa cómo, mientras que el número de parados con estudios superiores se redujo en la región en 26.200 personas entre el segundo trimestre de 2014 y el de 2017, el número de ocupados se amplió en 22.000. Es decir, 4.200 personas con estudios superiores abandonaron las listas del paro pero no fue por haber encontrado trabajo en Castilla y León.

Para hacerse una idea, en Castilla y León, el número total de parados se ha reducido en 81.900 personas mientras que los ocupados han aumentado en 57.000, lo que deja una pérdida de población activa de 24.900 personas en la comunidad.

Es cierto que el número de ocupados con estudios superiores ha aumentado en Castilla y León desde 2014, concretamente el 5,9%, pero en este caso la proporción es menor que la del crecimiento del total de ocupados, que se elevaron el 6,2% al pasar de 918.100 a 975.100 en tres años. De hecho, ya no es el colectivo más destacado: personas con una educación secundaria profesional y aquellas con el primer ciclo de secundaria completado crecieron más en número de ocupados que los titulados superiores, con subidas del 12,5% y del 9,6%, respectivamente (además del crecimiento del 25% de la ocupación entre los analfabetos, una subida que se traduce en 300 personas, poco comparable con los 25.000 más que tienen el primer ciclo de secundaria). Aunque en todos los colectivos ha disminuido el número de parados, no en todos ha aumentado el de ocupados, ya que en estos tres años se ha reducido entre las personas con la educación primaria completa e incompleta y entre aquellos con educación secundaria no profesional.

Próxima a la media

El porcentaje de personas con estudios superiores sobre el total de trabajadores es en Castilla y León del 40,3%, una cifra que se sitúa muy próxima a la media nacional, del 42,2%. Al igual que ocurre con el nivel formativo de los parados, el País Vasco es la comunidad con la estadística de titulados superiores más alta, ya que allí los ocupados que alcanzaron el nivel de estudios más alto representan el 55,3% del total. Baleares, en este caso, es la región en la que los titulados superiores representan menos sobre el total de ocupados, en concreto el 32,9%. Mientras que en el País Vasco más de la mitad de los trabajadores tiene estudios superiores, en el archipiélago mediterráneo apenas uno de cada tres ocupados tiene este tipo de formación.

Pero lo que ocurre en un sentido ocurre también en el otro, y las estadísticas del INE revelan que el País Vasco es también la comunidad con los parados mejor formados de España, con un 35,2% de desempleados con titulación superior. En este caso, la Región de Murcia es la que menor porcentaje de titulados superiores tiene entre sus parados, ya que representan el 13,5% del total (la ciudad autónoma de Ceuta se sitúa levemente por debajo, con el 13%). Es decir, los parados con formación representan en el País Vasco casi el triple que en la región murciana.