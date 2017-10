Las oposiciones de médico de Familia llegan a las Cortes Reunión de afectados, en el Colegio de Médicos Valladolid. :: R. A. Sacyl, sindicatos, afectados y grupos políticos, confrontados por las plazas de Atención Primaria ANA SANTIAGO Valladolid Martes, 3 octubre 2017, 07:57

La polémica está servida y la oferta en la resolución de las oposiciones a Médico de Familia correspondiente a 2016 ha creado toda una confrontación entre Sacyl, las posturas sindicales y los facultativos que aprobaron aquella convocatoria de 274 plazas.

La cuestión es que las plazas que sacó Sanidad el pasado ejercicio para médicos de Familia es una oferta para puestos que no son de equipo, es decir, no se logra la titularidad de una plaza en un concreto centro de salud para atender a un determinado cupo de pacientes; sino que son de las llamadas de área, una figura rechazada por la inmensa mayoría de los médicos porque está destinada a cubrir fundamentalmente las guardias y también las sustituciones en consultorios. Lo que los detractores califican de «chico para todo» sin ubicación fija, solo dentro de su área de salud, sin pacientes asignados...

La cuestión es que Sacyl «considera imprescindible contar con estos médicos que tienen la misma categoría profesional que los de equipo pero varía su función y son imprescindibles para guardias y sustituciones», destaca la directora de profesionales de Sacyl, Concha Nafría. Explica la responsable de estas ofertas que Sacyl, y por petición de todos los sindicatos del sector –Cesm, Satse, UGT, CC OO, C-SIF y USAE–, puso en marcha el concurso de traslados abierto y permanente, no solo para médicos sino enfermeras y técnicos de cuidados de enfermería y que al convocar a la par un concurso de traslados y una oposición, el primero dejó desiertas 559 plazas de área y solo dos de equipo. De esta forma, los 283 aprobados no pueden acceder a una plaza en propiedad en un centro de salud porque no las hay. Todas las plazas generadas después del concurso de traslados de 2015 son 117. Así, los afectados directamente por la oposición defienden su derecho a una plaza de equipo y el mayor punto de fricción es quién tiene más derecho a acceder a un puesto fijo de este tipo, el médico que acaba de superar la oposición o el que lleva años y reclama plaza por concurso de traslados.

Concha Nafría defiende «que la antigüedad es un criterio más justo, es lo que se hace en toda la administración, un médico que lleva años ha de tener al menos el mismo derecho a acceder a las plazas de equipo que haya»; pero todavía estudia el reparto. Lógicamente, dado lo denostadas que están las plazas de área, los que las ocupan desde hace años quieren aprovechar un concurso de traslados para lograr una de equipo.

En cuanto a los aprobados, y tras reunirse con Cesm, CCOO y UGT, critican que «los sindicatos no están dispuestos a solicitar que Sacyl saque a oposición plazas que no hayan sido ofertadas previamente a concursos de traslados y defienden que el Estatuto jurídico del personal estatutario recoge que las plazas ofertadas no precisan haber sido incluidas en concurso de traslados con carácter previo».

Además, insisten en que «tampoco se plantea ni desde los sindicatos ni desde la propia Administración, acelerar el proceso de estatutarización de las plazas vacantes de funcionarios médicos (640), ofertar un concurso de traslados consecutivo y ofrecer a los médicos aprobados, las plazas resultantes de ambos procesos».

El problema con este proceso de estaturización es que no ha culminado todavía; pero la Cesm está de acuerdo en que desbloquería muchas plazas. Este sindicato defiende que «primero se oferten las vacantes, mediante concurso de traslados al personal fijo que lleva más años; después las plazas vacantes resultantes se convocan para su cobertura mediante concurso-oposición para personal de nuevo ingreso». A este respecto UGT advierte de que la salida que les queda a estos médicos es irse a otra comunidad y el líder socialista, Luis Tudanca, preguntará en el Pleno de las Cortes que arranca hoy mañana esta situación.

En concreto, el líder socialista llevará a la sesión plenaria la situación de 283 médicos de familia «que han aprobado las oposiciones y que, según han detallado los sindicatos de Castilla y León, se plantean marcharse de la región, ya que Sanidad no da solución a la oferta de vacantes a los opositores». Con esta pregunta, informa Efe, comenzará el Pleno de las Cortes.