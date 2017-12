en los centros de salud Fallo informático detectado en otra ocasión en el centro de Salud Miguel Armijo en Salamanca. / ALMEIDA Sacyl asegura que las tareas de mantenimiento desarrolladas en la noche del miércoles provocan la caída de Medora ANA SANTIAGO Valladolid Jueves, 14 diciembre 2017, 16:38

Medora ha vuelto a fallar. Durante toda la mañana el sistema informático de Sacyl para Atención Primaria ha dejado de funcionar; lo que ha impedido a los centros de salud poder atender con normalidad a miles de personas que han acudido a ellos. «Este sistema es el único soporte que tiene el médico para poder acceder a la historia clínica, poder hacer recetas, volantes de ínterconsulta...», explica la Cesm.

Los médicos de Atención Primaria de todos los centros de salud «han tenido que hacer todo lo necesario para atender en las mejores condiciones posibles, pero sin esta herramienta de trabajo, a los pacientes que han acudido a consulta y resolver, por supuesto, todas las urgencias que se han presentado. Teniendo, además, que responder a las quejas justificadas de los usuarios, por un problema que no es culpa de ellos y que se ha generado desde los despachos de la Consejería de Sanidad», añade el Sindicato Médico.

La Gerencia Regional de Salud justificó a a los afectados que «ayer por la tarde han hecho una actualización del sistema que ha originado el fallo de hoy. No sabemos si esa actualización era o no urgente, pero siempre deberían tener en cuenta primero la atención al enfermo antes que cualquier otra circunstancia. No es la única vez que pasa esto, y ya se les ha dicho, por activa y por pasiva, que esas modificaciones de Medora se hagan en fin de semana, fundamentalmente por asegurar la correcta asistencia sanitaria a los pacientes, que, repetimos, debería ser su prioridad por las veces que se refieren a ella en sus foros políticos y medios de comunicación». Desde luego para los médicos «esta sí que es la prioridad absoluta, y una vez más han tenido que trabajar en las peores circunstancias, pero en ningún caso han dejado de atender los casos necesarios».

Desde Sacyl han asegurado que «ayer por la noche se realizaron labores de mantenimiento que provocaron este problema; pero que se trabaja en restaurarlo».

Desde CESM «queremos volver a denunciar esta situación, que se nos han repetido en muchas ocasiones que no volvería a suceder. Ya que los médicos, de nuevo, han tenido que aguantar las reclamaciones de sus pacientes, pedimos que den la cara los responsables de este desastre y que no se escondan detrás de las mesas de sus despachos. No solo hay que sacar pecho por las cosas que se hacen bien, también hay que responder por las que se hacen mal, dejando a sus trabajadores a los pies de los caballos».