El Cartero Real recoge las cartas para los Reyes Magos en la Plaza Mayor El fotógrafo César Minguela retrata a una niña y su madre junto a la mensajera de los Reyes Magos. / HENAR SASTRE El Norte de Castilla permite inmortalizar el momento en una portada del periódico personalizada L. A. VALLADOLID Sábado, 23 diciembre 2017, 17:49

La cuenta atrás ha comenzado. Cada vez falta menos para que sus majestades reales partan de Oriente con sus camellos cargados de juguetes para repartirlos en los hogares, así que no hay que demorar las peticiones, no sea que la carta tarde en llegar y los Reyes Magos no reciban a tiempo la lista de deseos para este año.

Por suerte, el Cartero Real está en Valladolid, sentado en su trono en la Plaza Mayor, recogiendo las cartas de los más pequeños de la casa. Llegó ayer -estará hasta el día 5-, y no ha parado de recibir la visita de cientos de niños que le contaron todo aquello que les gustaría encontrar en sus casas la mañana del 6 de enero.

La patrulla canina, el universo Lego, Lady Bago y el reloj Yo-Kai acaparan las peticiones. Pero hay cartas, que además de la retahíla de muñecos y juegos, son toda una declaración de generosidad, un soplido de espontaneidad –quiero un cepillo de dientes eléctrico– y una divertida nómina de sorprendentes deseos –porfi, lo quiero envuelto–. Pero ahora, todas sus peticiones deben encontrar la mejor forma de llegar a los Reyes de Oriente, ¡y qué mejor que entregarselas a alguien que tiene hilo directo con Melchor, Gaspar y Baltasar!

Portada para el recuerdo

No hay duda de que este año los niños de Valladolid se han portado muy bien, y que Melchor y compañía serán generosos. Pero para certificar que los largos listados de juguetes llegan a su destino, los pequeños que así lo han deseado han podido inmortalizar la entrega más importante del año. Por un euro, El Norte de Castilla ofrece la oportunidad de inmortalizar el momento con una portada personalizada del periódico.

Esta iniciativa está organizada por El Norte de Castilla y cuenta con el patrocinicio del Ayuntamiento de Valladolid, Justo Muñoz, Coca-Cola y la colaboración de Media Markt.