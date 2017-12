Una cantidad excesiva de villancicos puede dañar la salud mental EL NORTE Así lo asegura una psicóloga británica exponiendo sus razones de por qué pueden ocasionar estrés y angustia EL NORTE Valladolid Martes, 26 diciembre 2017, 19:02

La Navidad no es lo mismo si no hay villancicos, son los que crean un ambiente navideño entre familiares y amigos, aseguran unos. En cambio, hay otras personas que este tipo de música que no aguanta. Según una psicóloga británica ha asegurado que una cantidad demasiada de ellos puede dañar la salud mental.

Linda Blair, es la profesional clínica, asegura que tanto bombardeo constante de canciones navideñas son como un recordatorio para las personas de todo lo que tiene que hacer antes de las vacaciones de Navidad: comprar regalos, organizar las reuniones familiares, viajes y otras tareas que pueden desencadenar estrés.

Blair añade que con estas canciones también pueden existir otros malos recuerdos, de una forma inconsciente, debido a los villancicos, lo que pueda generar sentimientos de angustia y negatividad.

Los trabajadores de los comercios son las personas que más riesgo corren debido a la música navideña, ya que «escuchar las mismas canciones continuamente todos los días hace que sean incapaces de desconectar del trabajo. Gastas toda tu energía tratando de no escuchar lo que estás escuchando» agrega la psícologa.