El amigo invisible, sorpresa o decepción 01:03 En estas fechas se celebra este juego tan popular que consiste en sacar un papel donde aparece el nombre de aquella persona que será tu amigo invisible LAURA PINTADO PÉREZ Sábado, 6 enero 2018, 10:06

¿Quién no ha celebrado el juego del amigo invisible? Aquel juego que se celebra entre amigos, familiares o con compañeros del trabajo, y que consiste en sacar un papel donde aparece el nombre del que será tu amigo invisible. Es un juego un tanto especial que hay que establecer la cantidad de dinero para poder comprar el regalo, pero en muchas ocasiones te puede llevar quebraderos de cabeza como «¿qué puedo regalar?», «no conozco mucho a la persona y no sé sus gustos» o incluso hay personas que van al regalo más fácil, como es el de envolver aquel trasto que se tiene por casa y que de alguna u otra forma se quiere quitar de encima y no se sabe como hacerlo. Por ello, en muchas ocasiones te puedes llevar alguna que otra decepción.

Orígenes

Al ser un juego tan popular no estaría mal conocer sus orígenes.

Algunos expertos lo sitúan en Venezuela, a principios del siglo pasado, XIX, cuando las damas venezolanas casadas o comprometidas, no podían tener amigos, solo compadres. Por ese motivo optaron por hacer reuniones de amigos para hacerse regalos e intercambiarlos. Fue llamado 'compadre de papelito' o 'compadre secreto de papelito'.

Hay otros expertos que sitúan el nacimiento de este juego en Escandinavia. Es conocido como 'Julklapp' (Jul significa Navidad y klapp, dar golpes). En este país no se reciben los regalos como estamos acostumbrados en España, sino consiste en dar golpes en las puertas, abrirlas y dejarlos, en honor a los ayudantes de Santa Claus, que van repartiendo los regalos junto con su jefe. De ahí proviene el 'amigo invisible'. Como a Santa Claus no le da tiempo a repartir todos los regalos, ya están los duendecillos para echarle una mano. Pero en este caso el método cambia, el 'Julklapp' se celebra en la comida de Navidad, se escribe una carta o una dedicatoria, y se tiene que adivinar para quien va dirigido.

Otros expertos sitúan el origen de este juego en Estados Unidos. El primer amigo invisible fue llamado Larry Dean Stewart. Fue el creador de 'Secret Santa'. El legado de Larry Stewart comenzó cuando este hombre tuvo tan mala suerte de que en varias navidades fue despedido de su trabajo. Pero no todo fue mala racha, Stewart decidió invertir en una televisión por cable y se hizo millonario. De esta forma tomó la decisión de mandar dinero a personas anónimas que lo necesitaban. Hasta ese momento nadie sabía quien era la persona que estaba haciendo este gesto tan solidario hasta que, finalmente, supieron su identidad antes de morir. Fue en una entrevista donde declaró que era él quien ofrecía obsequios a personas más necesitadas.

Esperemos que por estas fechas no haya muchos problemas para hacer los regalos del amigo invisible y no haya, tampoco, muchas decepciones en cuanto al regalo recibido.