Donald Trump, La patrulla canina y Cristiano Ronaldo, en el belén de la calle Torrecilla

La farmacia de la calle Torrecilla ofrece un año más en sus escaparates su particular Belén, en el que las figuras son los principales protagonistas del año, tanto personajes famosos como vecinos del barrio. Regina Suárez, trabajadora de la farmacia Pinilla Mateo, es la encargada de elaborar estas figuras con fimo, una especie de arcilla, similar a la plastilina, que se endurece cuando se calienta en el horno.

El resultado es un Nacimiento actualizado con los personajes del año. Está Trump, con la paleta en la mano mientras levanta un muro de ladrillo. Al otro lado de la valla, la actriz mexicana Salma Hayek, con un Óscar de Hollywood. Está Pujol como el ‘caganet’, con la estelada a la espalda y rodeado de billetes de 500 euros.Está la Pantoja (ya ha salido de la cárcel), con su hijo Kiko al lado, cubata en mano. Está Rajoy y su barba, Rita Barberá y sus perlas, Leo Messi y su traje burdeos en la gala del Balón de Oro. De Podemos, Pablo Iglesias y Pablo Echenique.

Y del PSOE, Óscar Puente. «El alcalde es muy difícil de hacer. Lo he puesto con el traje azul de la toma de posesión, con el bastón de mando, la medalla del Ayuntamiento... He tenido que colocarle estos objetos porque no tiene una cara con rasgos muy destacables», resalta Regina, quien también ha incluido a Bruce Springsteen (su cantante favorito), Paz Padilla (caracterizada como su personaje de ‘La que se avecina’) y diversos protagonistas infantiles, como los Minions y La patrulla canina. Al final, el Belén de la calle Torrecilla es un recorrido por los personajes del año, desde la política a la televisión, pasando por la música. De otros años pueden verse a Cristiano Ronaldo, Alaska y Mario, la duquesa de Alba o el torero Padilla.

Y también los vecinos del barrio. Esta Navidad, por primera vez y con una nueva estructura a medida, hay dos escaparates. El que da a la calle Torrecilla... y también el de Padilla. Junto al montaje de los famosos, otro con los comerciantes de la zona (el quiosquero, los camareros, el peluquero), con la incorporación esta Navidad de sor Pilar, una religiosa del entorno, y Diego, un frutero amigo de Regina, que dedica sus creaciones a su compañero Leonardo Martínez.