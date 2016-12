Unas campanadas muy de Palencia

Ustedes preocúpense solo de contar bien las uvas, de que haya doce en el plato, de pelarlas o quitarles las pepitas si se les hacen una bola al tragarlas tan rápido. Por supuesto, no se descuiden con la hora, que los gong!!, gong!!, gong!!! son a las 00:00 horas y no esperan a nadie. Siéntense ante la televisión, y dejen todo lo demás en manos del palentino Ángel Redondo Gallego, que este sábado cumplirá su noveno año como realizador de Televisión Española para las campanadas de fin de año en la Puerta del Sol.

Palentino más de Dueñas que de la capital –aunque nació en ella, su familia lleva más de cincuenta años viviendo en la localidad eldanense, desde que a su padre le trasladaran a trabajar a Dueñas en 1963, cuando él tenía 3 años–, Ángel Redondo lleva 21 años en TVE. «Empecé como ayudante de realización en Barcelona, en Sant Cugat. Allí hice Deportes, luego ya me vine a Madrid, a Prado del Rey, donde fui ayudante de realización en un montón de programas, como ‘Saber vivir’, ‘Por la mañana’, ‘Así son las cosas’... Desde hace nueve años soy realizador, y como realizador he estado de titular en el programa ‘Por la mañana’ y llevo ya ocho años en el programa ‘Corazón’, así que con Anne Igartiburu trabajo todos los días, de lunes a viernes y estas serán las novenas campanadas que hago con ella», señala Ángel Redondo, que forma parte de un gran equipo de televisión para las campanadas.

«Las hacemos en directo, emitimos la señal desde la Puerta del Sol y de ahí va a Torrespaña. Tenemos un set que está en la terraza de un edificio frente al reloj, en esa terraza están los presentadores, en este caso Anne Igartiburu y Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, los dos jueces de ‘Masterchef’. Luego, aparte tengo otras cámaras más para dar el reloj, el ambiente de la plaza, la torre... En total, tengo cinco cámaras y con ellas juego un poco. El set, el reloj para la secuencia de las campanadas, el corto de las campanadas, el grafismo para acompañar las uvas... El equipo lo forman unas cincuenta personas, y cada uno tiene sus cometidos. Yo soy el realizador, pero hay un equipo de producción, otro de iluminación, de maquillaje, de decorados, la unidad móvil, enlaces...», agrega Ángel Redondo, a quien, por supuesto, no le da tiempo a recibir el nuevo año comiendo las doce uvas.

«Lo que hacemos es que, como grabamos toda la secuencia, una vez que ya ha acabado todo, ponemos la grabación y en la unidad móvil, ya fuera de antena, a las 00:05 horas, las tomamos los compañeros de la unidad», explica el realizador palentino, para quien trabajar en una fecha tan señalada como Nochevieja es lo de menos, lo que realmente le importa es que ese día salga todo bien.

«Lo más importante es la responsabilidad, porque es una emisión que en España tiene en ese momento el 50% de la audiencia, tenemos una audiencia como el resto de canales juntos. Lo que más me preocupa es la responsabilidad de que es uno de los momentos más vistos en la televisión en el año. Yo, cuando estoy allí, no me preocupo de si es fiesta o no, solo me preocupo de que no haya ningún fallo», añade Ángel Redondo. «Cualquier fallo, meteorológico, electrónico, de personal, puede hacer que todo se vaya al garete, en esos momentos no me acuerdo de si es Nochevieja o no, solo pienso en que no salga nada mal», apostilla Ángel Redondo, para quien los presentadores son una garantía de éxito. «Las campanadas tiene muchos problemas, pero los presentadores nunca lo han sido. Es más, ellos te pueden ayudar a solucionarnos, porque saben salir adelante, no se quedan cortados...», subraya.

La meteorología

«Lo peor que puede pasar es la meteorología. Hace dos o tres años, el año en que presentó Anne Igartiburu con Imanol Arias, estaba lloviendo y estuvimos en un tris todo el tiempo, porque no sabíamos qué iba a pasar. Teníamos un pequeño toldo para parar la lluvia, pero en cualquier momento podía no ser suficiente. Ha sido el peor momento para mí, porque la lluvia y el viento te pueden dar al traste con todo», señala el realizador palentino de TVE.

«Luego ha habido veces que nos han querido poner pancartas reivindicativas con globos teledirigidos para salir en la imagen, pero pudimos evitarlas, las vimos antes y no salieron», recuerda Ángel Redondo, que sufre un poquito al ver a Anne Igartiburu vestida de forma tan elegante pero tan poco resguardada del frío. «Con esos vestidos de gala, y con el frío que hace ahí arriba... Con los hombres hay menos problema, porque llevan traje y debajo de él pueden llevar una camiseta térmica o ropa de abrigo, pero Anne, con esos vestidos... Y si hay viento, hace mucho más frío», indica.

Si Ángel Redondo lleva tiempo sin comer las uvas de Nochevieja en el mismo momento que la inmensa mayoría de los españoles, a los presentadores de las campanadas prácticamente les ocurre lo mismo. «Cuando están dando las campanadas, la secuencia ese día es más larga que habitualmente. El reloj de la Puerta del Sol a las 00:00 horas cambia la secuencia para toda España y es cada tres segundos una campanada, que habitualmente es cada uno. La secuencia de las cámaras es de 36 segundos, así que los presentadores a lo mejor no se comen las doce, pero seis o siete sí», indica Redondo, que tiene «a honra» que en los ocho años hasta ahora que se ha encargado de la realización de las campanadas, no ha habido ningún fallo con los cuartos.

Desde noviembre

«Hacemos ensayos antes, porque los presentadores, cuando están allí, aunque están uno al lado del otro, no se oyen de palabra sino a través del pinganillo por el ruido que hay. Hace falta ser muy profesionales para estar pendientes, porque el ruido es muy fuerte», incide el realizador de TVE, que lleva con los preparativos de las campanadas de Nochevieja desde noviembre.

«Tenemos antes reuniones de decorado, de elección de guion... Pero lo que es el trabajo en sí, el día 30 hacemos un ensayo general desde las 17:00 hasta las 01:00 horas, y el 31 lo mismo, porque aparte de hacer las campanadas, como el equipo de TVE está desplegado allí, hacemos directos para el Telediario, para el 24 horas, entramos en programas como España Directo, entramos en RNE... », concluye.