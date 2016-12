Superada por las compras frenéticas

Llega una limusina Lincoln Town Car negra brillante a la plaza Mayor. Son las doce de la mañana en punto. Así lo marca el sonido de campanas desde el reloj del ayuntamiento, como si del ensayo de las uvas de Nochevieja se tratara. El chófer desciende del vehículo y por la trampilla superior del techo asoma una cabecita de una niña, Lucía, que al ver a los fotógrafos se vuelve a esconder asustada. Segundos después aparece la cabeza de su abuela, Lucía García Fernández, igual de asustada y sorprendida ante la expectación generada.

Lucía lleva desde las diez de la mañana recorriendo comercios de Valladolid y gastando los 6.000 euros que ha ganado en el sorteo de los deseos organizado por Fecosva, Avadeco y la Cámara de Comercio y financiado con 32.000 euros por el ayuntamiento de Valladolid. «Pensaba que era una inocentada adelantada cuando me llamaron el día 27. Pero no, era verdad, y aquí estoy. Ya me he gastado la mitad, unos 3.200 euros. El resto lo tenemos encargado y lo iremos a recoger ahora», explica superada por los acontecimientos la ganadora, peinada y maquillada para «salir guapa en las fotos», explica su hijo David, propietario de la zapatería Mimo tus pies, en la avenida de Palencia, uno de los lugares donde algo ha gastado Lucía, su madre.

Lucía, la abuela, Esther, la hija y asesora, y la nieta, Lucía «a la que más gusta salir de compras y gastar. Hoy la está gozando» recorrieron las tiendas de Valladolid eligiendo las tallas y colores de los artículos y productos previamente previstos en un listado «que estuvimos preparando ayer por la tarde para organizar todo y calcular las compras». Bien podría decirse que se sintieron famosas por un día, e incluso «ricas por un día», como las preguntó Ana Redondo, concejal de Turismo y Comercio del ayuntamiento de Valladolid. El cheque realmente indica que el premio es de 7.407´41 euros, aunque lo que realmente pueden gastar son 6.000 euros. El resto, el IRPF y hacienda, para que la ganadora no tenga problemas con la declaración de la renta. Previsores que son en el ayuntamiento de Valladolid.

«Siento muchos nervios»

«Compras frenéticas. Siento muchos nervios porque no estoy acostumbrada. He buscado cosas útiles, algunos caprichos para la familia, para los niños, para mi marido y mis hijos. No te puedes gastar en cada establecimiento lo que te gustaría, pero ojalá fueran estas todas las complicaciones. Ropa, zapatos, libros, menaje. Tengo costumbre comprar por el centro. Eché doce papeletas. Hemos empezado a las diez de la mañana en las Delicias, en una tienda de animales para comprar un accesorio para una pecera y aún estaban abriendo. He echado en falta tiendas con tallas grandes», resumía emocionada y repleta de bolsas y paquetes Lucía García.