Miles de personas abarrotan la Plaza Mayor de Palencia en el popular reparto de roscón

Hubo dos ausencias significativas este jueves en el tradicional reparto de roscón en la Plaza Mayor de la capital palentina. La primera, la de Pastelería Portillo, que echó el cierre el pasado 30 de noviembre a un negocio familiar abierto en 1954 con el primer obrador instalado por Antonio Sanz en la Calle Mayor y que tan buenos momentos ha endulzado desde entonces a los palentinos con sus hojuelas, hojaldres, amarguillos de almendra, pastas de té, helados de elaboración propia y, por supuesto, su apreciado roscón. La segunda, la de la Asociación de Celíacos de Palencia, que otros años repartía su roscón sin gluten en la plaza de San Francisco de la capital palentina para dar visibilidad a todos los afectados por esta intolerancia en la provincia. En este segundo caso, el motivo es ignoto. «Siempre son ellos quienes se ponen en contacto con nosotros, pero este año no han pedido estar. No hay ningún problema, parece que la gente, por no esperar a la cola, se ponía otros años allí a coger», señaló al respecto el edil de Fiestas, Sergio Lozano.

Fotos Así fue el tradicional reparto de roscón en la Plaza Mayor

Con esas dos ausencias, diluidas entre tanta presencia, la de miles de palentinos que se acercaron hasta la principal plaza de la ciudad para despachar ‘by the face’ esas 7.500 raciones que confeccionó Pastelería Polo como Gary Cooper, sola ante el peligro (Solete y Viena, que años atrás también preparaban el dulce junto con Portillo y Polo, cerraron antes igualmente por jubilación), tuvo lugar ayer el reparto de roscón en la Plaza Mayor, una actividad que tiene gran respuesta desde su inicio allá por 1996.

Fueron en total 210 piezas las que se sirvieron, elaboradas con 1.400 huevos, 300 kilos de harina, 48 de mantequilla, 75 de azúcar, 4,8 de sal, 18 de levadura y 60 litros de leche, además de naranja y agua de azahar. Con tales ingredientes, los minutos guardados de cola merecieron la pena. El fin era hacerse con una porción de los cien metros de roscón de Reyes confeccionados en dos maratonianas jornadas en el obrador. Pastelería Polo preparó esas 210 piezas de las que salieron 7.500 raciones de roscón, que se repartieron durante una hora.

La muchedumbre concentrada en torno a la gran mesa en forma de U colocada frente al Ayuntamiento no hacía presagiar que el reparto fuera tan rápido, dado que al comienzo, a las 18:00 horas, las colas llegaban por un lado a la Calle Mayor desde la plaza de San Francisco y la calle Ignacio Martínez de Azcoitia, y por el otro, a la plaza de Abilio Calderón desde la Plazuela de la Sal. Eso sí, las colas estaban bien organizadas y los palentinos llegaban pronto hasta el alcalde, Alfonso Polanco, y miembros de la corporación municipal, que también con gran agilidad repartían este dulce, que tiene su origen en las saturnales romanas.

Entre las muchas viandas que se preparaban en esas celebraciones paganas como homenaje al dios de la agricultura y de las cosechas en el siglo II antes de Cristo, a mediados del mes de diciembre, se hacían unas tortas a base de miel en la que se le introducían algunos frutos secos, dátiles e higos.