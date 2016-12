El 'look' perfecto para triunfar en la cena de Navidad

Con la llegada de las fiestas navideñas aborda también el eterno dilema del qué ponerse para las comidas y las cenas sociales (y no morir en el intento). El atuendo perfecto existe, por supuesto, sólo hay que tener en cuenta una norma básica: vístete según la ocasión. Si la cena es en plan informal, olvídate del vestuario de etiqueta, pero tampoco te quedes en el 'casual'. Tan mal está aquel que no está a la altura como el que se pasa. Apuesta por los complementos; son los grandes aliados del 'look': zapatos, cinturones, pañuelos y joyas ayudan (y mucho) a conseguir una imagen diez.

Esta Navidad hay que decir adiós a los omnipresentes negros, rojos, dorados o plateados tan recurrentes en estas fechas. Si de verdad quieres sorprender con tu ‘look’ navideño apuesta por el verde. El bautizado como ‘greenery’ (a medio camino entre el esmeralda y el lima) será el color del 2017 (palabra de Pantone) ¡Adelántate y darás la campanada! Y es que ya lo dice el refranero castellano 'Quien con verde se atreve...'.

No olvides ser coherente con tu estilo: ¡no te disfraces para la ocasión! No abuses ni de los brillos ni del terciopelo; ¡olvídate de los escotazos y las transparencias! ¡Y nada de lencería roja... ni en Fin de Año! Si de verdad quieres acertar con el 'look' navideño sé fiel a ti misma... y añade simplemente un pequeño toque de sofisticación. ¡Acertarás seguro!