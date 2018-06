16 municipios que no informan al Procurador del Común tampoco rinden cuentas

Palencia, Ponferrada, San Andrés, Miranda y Aranda no contestan

El Registro de Entidades no Colaboradoras tiene una parte en la que el Procurador del Común incluye a los departamentos autonómicos y a los ayuntamientos a los que comunica una resolución con recomendaciones para poner en práctica, pero no se dignan a contestarle si las aceptan o no. No es obligado aplicar las resoluciones del Procurador del Común, pero la ley sí obliga a los responsables públicos a que le comuniquen si están de acuerdo o no con las conclusiones de su investigación.

En esa situación están municipios grandes, que no pueden echar mano del argumento de la falta de recursos humanos y materiales para atender esa obligación de contestar. Se encuentranPalencia, con una investigación sobre una queja de la iluminación de rotondas; Ponferrada, sobre una solicitud de urbanización de vía pública; San Andrés del Rabanedo, sobre la construcción de un cerramiento; Miranda de Ebro, sobre la compensación a los agentes locales por asistir a actos judiciales; y Aranda de Duero, por las molestias que generan las peñas. A todos ellos, municipios urbanos de más de 20.000 habitantes, Amoedo solicitó hasta en cuatro ocasiones respuesta, sin éxito. Así figura en el Registro.