15 millones de euros para los grandes centros de investigación Fernando Rey en una imagen de archivo / EFE Fernando Rey anuncia esta cantidad para el tramo 2018-2020 si los presupuestos de la Junta de Castilla y León salen adelante EL NORTE Miércoles, 11 octubre 2017, 11:48

El dinero está ahí fuera. Concretamente, en Europa, donde las convocatorias competitivas penalizan a aquellos grupos sin la suficiente entidad, o que no se encuentran en el escalón de los lideres, o que no cuentan con respaldo de otros grupos internacionales o empresas que puedan aplicar los resultados de sus investigaciones. Esto preocupa especialmente en Castilla y León porque algunos de sus grandes centros investigadores -alguno incluso en concordancia con el Centro Superior de Investigaciones Cientificas- no puede optar a líneas de ayudas y programas muy importantes, lo que impide su progresión.

Ese es el punto desde el que parte el plan estratégico anunciado por el consejero de Educación, Fernando Rey, en su comparecencia de hoy. «Serán quince millones de euros para el tramo 2018-2020», aseguró, si los presupuestos de la Junta de Castilla y León salen adelante. «Nuestros mejores centros de investigación de las universidades y otros ligados al CSIC no logran acceder a los mejores programas estatales. El objetivo es que en los próximos cuatro o cinco años los cinco mejores institutos de investigación universitarios estén en esas ayudas. Queremos fomentar nichos de excelencia y liderazgo internacional en tecnologías en las que tengamos ventajas competitivas», explicó.

El consejero puso un ejemplo concreto. «Hemos hecho un análisis externo y uno de los centros con mayor número de investigadores, el del cáncer, cuenta con más de doscientos investigadores y son pocos para poder acceder a las grandes ayudas. Queremos apoyar a este y a otros centros, la convocatoria previa será competitiva, no designaremos a dedo quiénes serán los beneficiarios», explicó.