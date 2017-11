Los mejores espectáculos de Castilla y León Una semana más, la agenda cultural está repleta de actividades para disfrutar en toda la comunidad ALFREDO GÓMEZ Jueves, 30 noviembre 2017, 13:21

Valladolid Intro Music Festival

El sábado 2 de diciembre se celebra en la ciudad de Valladolid el INTRO MUSIC FESTIVAL, una cita que acogerá a algunos de los nombres más queridos y aclamados del pop independiente nacional. Todo ello en la Feria de Valladolid a lo largo una jornada de turismo de interior y de música en vivo. INTRO MUSIC FESTIVAL puede ser tu último festival del año y un auténtico planazo de invierno. Los artistas participantes serán: Mikel Erentxun, Iván Ferreiro, Cosmic Birds, Rufus T. Firefly, León Benavente, Sidonie, M-Clan y La Habitación Roja.

Valladolid Flamenco

El sábado día 2, en el teatro Carrión, Ezequiel Benítez interpretará su disco 'Quimeras del tiempo', en el que la mitad de los temas reflejan la personalidad y la fuerza que caracteriza el flamenco del autor, y la otra mitad están dedicados a cantaores olvidados, de cuyo legado ha bebido desde siempre Ezequiel Benítez. Su recital de Valladolid se iniciará con un villancico, unos campanilleros compuestos por su padre (el prestigioso flamencólogo Alfredo Benítez), e interpretará todos los temas de 'Quimeras del tiempo'. Además habrá lugar para el baile, con la bailaora María Fernández. El resto del cuadro flamenco es José de Pura y José Ignacio Franco a la guitarra, José Rubichi y José Peña a las palmas, y José Losada a la percusión. En total una hora y cuarto de espectáculo del bueno, indica Fernando Pastor.

Valladolid Aire Conesa Band

La formación que recibimos esta semana se creó en año 2015, cuando dos de sus integrantes, Irene y David, regresaron de cursar estudios en el ISA (Instituto superior de Artes) de La Habana y decidieron unirse a Jesús Bravo, que previamente había estudiado en el mismo centro años atrás. El repertorio se basa en arreglos propios de standards de Jazz y Latin Jazz: temas de Chano Domínguez, Chucho Valdés, Dizzy Gillespie, Concha Buika y alguna que otra sorpresa...Viernes, 21:00. Café del Teatro Zorrilla. Entrada gratuita / Aforo limitado.

Valladolid Sergio Palomo

Una semana más Léeme Mucho te acerca a las letras más románticas de nuestra ciudad. En esta ocasión podrás disfrutar con el poemario ‘Tu mirada dice tanto’ y conocer a su autor Sergio Palomo. Será el próximo sábado 2 de diciembre de 18:00 a 20:00h en la Librería El Sueño de Pepa (Plaza Mayor, 4). Si le dedicas un minuto al amor, el amor te llenará la vida entera ¡Ven a comprobarlo!

Valladolid Salvador Galán

La editoria Difáci presenta este viernes el libro de relatos 'Llamarse nadie', de Salvador Galán Moreu. Tendá lugar en la librería A pie de página, a las 20:00 horas. Hablará con el autor Gustavo Martín Garzo.

Valladolid Valquiria Teatro

Corre el año 2017, y viene José Zorrilla y nos cumple dos siglos. En todo este tiempo, sus palabras jamás dejaron de asomarse a los labios de todos nosotros -¡ah! ¿No es cierto, ángel de amor?- en mil y una ocasiones. Acusado de cursi, de ripioso, de anticuado, de machista… el inmenso escritor vallisoletano, y su no menos inmensa vida, darán para que le hagamos uno y mil homenajes. Con música, con fragmentos de su obra, con risas, con fantasmas… y con romanticismo ¡con mucho romanticismo! Viernes, 01 diciembre. 21:00. Sala Teatro Experimental, del Auditorio Delibes. 10 euros

Valladolid Club de la Comedia

El Teatro Zorrilla apuesta por el humor y para ello comienza una nueva temporada de El Club de la Comedia, el próximo sábado 2 de diciembre llegan al escenario del Teatro Zorrilla los monologuistas Txabi Franquesa, Quique Matilla y Manu Badenes. Una combinación estrella que brinda una oportunidad de lujo para vivir el auténtico ambiente del Club de la Comedia en Directo.

Valladolid Nostalgia del Agua

Nostalgia del Agua de Ernesto Caballero. El Teatro Zorrilla de Valladolid recibirá esta exquisita y maravillosa producción teatral protagonizada por los actores Manuel Galiana y Marta Belaustegui el sábado 9 de Diciembre a las 20:30 horas. Nostalgia del Agua es un espectáculo que viaja entre el realismo y la fantasía. Mediante un encuentro casual o provocado nos acercamos a los personajes, conociendo su sentido del humor, sus diferencias, lo que les une, lo que les separa, sus miedos.

Valladolid No hay camas libres

El próximo domingo 3 de diciembre llegará al Teatro Zorrilla de Valladolid la comedia 'No hay camas libres'. Escrita y dirigida por Carlos Zabala, esta pieza teatral cuenta las peripecias de tres mujeres víctimas de la crisis. La trama se desarrolla en doce escenas que se suceden de manera ágil, entrelazando las historias de estas tres mujeres: una bancaria, una desahuciada y una enfermera a punto de perder su trabajo, están encerradas en un hospital público español.

Valladolid Fundación S. Montes

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle Núñez de Arce, 9) acoge la presentación 'El fuego hace su trabajo' Roberto San Geroteo con su traductor, Miguel Casado, que tendrá lugar el viernes día 1 de diciembre a las 20:00 h0ras.

Valladolid Javier Galadriel

El Universo es vibración. Todas las culturas ancestrales han usado la vibración del Sonido como medio para conectar con otras esferas, para meditar y para sanar...El viernes 1 de diciembre tenemos la ocasión de conocer y sentir el Sonido Sagrado de los Cuencos Cantores del País de las Nieves, a cargo de Javier Galadriel. Centro Dakini (calle Estación, 51). Reservar plaza. Aportación 15 euros.

Valladolid Bluedays

Tras muchos meses de ausencia en nuestra ciudad, BLUEDAYS, la banda de Blues más famosa de Valladolid vuelven para dar su último concierto del año aquí. Será toda una auténtica descarga de caliente Rhythm & Blues, diversión y fiesta con el público. Cualquiera que los haya visto en directo sabe que no dejan indiferente a nadie! Sábado 2 de diciembre. 21:30 horas. Desierto Rojo (C/Doncellas 5).

Valladolid Monólogos

Viene a Valladolid este impresionante cómico con más de una veintena de años de experiencia sobre los escenarios, con un espectáculo con sus mejores monólogos para hacer reír al público pucelano. Un show de comedia con uno de los grandes. EL RINCÓN DEL ERIZO. Domingo 3 de Diciembre a las 19:00 Calle Mateo Seoane Sobral (Parquesol). Entradas 10 euros con consumición.

Mucientes (Valladolid) Raúl Olivar

El próximo sábado 2 de diciembre, a las 19:00, la sala del Aula-Museo Paco Díez contará con el lujo del guitarrista de flamenco Raúl Olivar, que presentará en cuarteto su último disco 'Castellano'. La entrada cuesta 14 euros e incluye la visita a dos colecciones de instrumentos musicales tradicionales entre las 17:30 y las 18:30 horas. Dado el limitado aforo de la sala es conveniente reservar la entrada con antelación a los teléfonos 639 150779/ 649 807 506.

Castilla y León Música

Antonio Valseca destaca que llega la salida de noviembre y la entrada de diciembre con espectaculares conciertos como los de Reincidentes (Burgos), Riot (Valladolid), El Drogas (León) o el gran festival Intromusic (Valladolid).

Jueves

BURGOS – BABIECA FOLK, MUD CANDIES (La Vache Folle, 20:15h, 5€)

LEÓN – ZENET (El Gran Café, 21:00h)

SALAMANCA – JAVIER PERIANES (Teatro Liceo, 20:00h, 12€-20€)

ZAMORA – ELISEO PARRA (Teatro Principal, 20:30h)

ZAMORA – FIZZY SOUP (Avalon, 22:00h, 6€)

Viernes

ÁVILA – KOÑA FEST, MONÓXIDO + DIXLESIA (MásMúsica, 22:30H, 10€)

BENAVENTE (ZAMORA) – THE BOO DEVILS (Buda, 23:00h, 5€)

BURGOS – BABIECA FOLK, ANA ALCAIDE (Museo Evolución Humana, 20:15h, 5€)

BURGOS – REINCIDENTES (Hangar, 21:30h, gratuito)

LEÓN – FIZZY SOUP + FORMAN`S DRIVEWAY (El Gran Café, 22:00h, 6€-8€)

PALENCIA – COPERNICUS DREAMS 8Universonoro, 22:00h, 6€-8€)

PONFERRADA (LEÓN) - MIKE SÁNCHEZ (La vaca, 23:00h, 10€-12€)

SALAMANCA – BLUES & SOUL FSETIVAL, PASSAJEROS + HOW ARE BLUES + THE SOUL JACKETS (Teatro Liceo, 20:00h, 12€-20€)

VALLADOLID – RIOT (Caem, 21:00h, 10€)

VALLADOLID – MAICO (Black Pearl, 20:00h)

ZAMORA – SWEETKISS MOMMA (La Cueva del Jazz, 23:30h, 10€-12€)

Sábado

BENAVENTE (ZAMORA) – ZANIBAR ALINES (Buda, 23:00h, 5€-8€)

BURGOS – DUENDE JOSELE (La Rua, 21:30h, 5€)

BURGOS – TRIBUTO A QUEEN (Hangar, 20:30h, 16€)

LEÓN – THE SOUL JACKET (Babylon, 22:00h, 8€-10€)

LEÓN – EL DROGAS (Espacio Vías, 22:00h, 18€-21€)

PONFERRADA (LEÓN) - TRIBUTO A LA POLLA + ESKORBUTO + KORTATU (La vaca, 21:30h, 12€-15€)

SALAMANCA – ANDRÉS SUÁREZ (Caem, 20:00h, 16€-25€)

VALLADOLID – SINAIA + SEZ (Sala Porta Caeli, 20:30h, 8€-10€)

VALLADOLID – M.C.D. + ARPAVIEJAS + REPUESTOX (Kerala, 22:00h, 13€-15€)

VALLADOLID – INTROMUSIC, MIKEL ERENTXUN + IVAN FERREIRO + COSMIC BIRDS + RUFUS T. FIREFLY + LEÓN BENAVENTE + SIDONIE + M-CLAN + LA HABITACIÓN ROJA (Feria de Valladolid, 12:00h, 26€)

ZAMORA – IVAN CANO (La Cueva del Jazz, 22:00h, 5€-10€)

Ávila Actividades

María Fernández informa de la celebración musical a beneficio de la Casa de Misericordia de Ávila y con la participación de cinco agrupaciones de dulzaina. El domingo, 3 de diciembre, en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte a partir de las 19,00 horas. La entrada tendrá un coste de 4 euros.

Teatro

Lluvia Rojo y Javivi Gil Valle interpretan una obra que refleja la monarquía, la alta política y las conspiraciones de salón en una comedia de Terence Rattingan. El 1 de diciembre en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, a partir de las 20,30 horas. El precio de entrada serán 18 euros.

Conferencia

Homenaje a Pedro Lagasca a cargo de Amadeo-Martín Rey Cabieses por el 450 aniversario de su muerte. El 1 de diciembre, en los municipios de Santa María de los Caballeros y El Barco de Ávila, a las 18,00 y a las 20,00 horas respectivamente.

Exposición

Dentro de la actividad ‘Tronos que comparten historia y presente’, se muestra una serie de documentos relacionados con el paso de Carlos V por la provincia abulense. De 9 a 14:30 el viernes, 1 de diciembre, en el Archivo Histórico Provincial de Ávila.

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades de Palencia en este fin de semana.

Viernes

Tras el éxito de Madrid (100.000 espectasdores en el Teatro Rialto), el grupo de percusión, ritmo y danza Mayumaná inicia la gira del espectáculo Rumba, que este viernes recala en Palencia, con música de Estopa como banda sonora e hilo narrativo. Teatro Principal, 22:00 horas.

Palencia. Literatura

La narradora Raquel Lozano Calleja, ganadora de numerosos premios de microrrelatos, presenta este viernes su primer libro, 'Pecados poco originales', que reúne casi ochenta microrrelatos. El libro está prologado por Nuria Estalayo. Biblioteca Pública (calle Eduardo Dato, 4), 19:00 horas.

Sábado

Palencia. Teatro familiar

'Pinocho, un musical para soñar' es el título de la obra dirigida al público familiar que se representará este sábado en Palencia. Pinocho cuenta con la ayuda y connivencia de sus amigos Grillo y Hada para esquivar las trampas de los malvados Zorro y gata, en un musical adaptado a la esencia del famoso cuento de Carlo Collodi. Teatro Principal, 19:00 horas.

Paredes de Nava. Teatro

Concluye la XIII Muestra nacional de Teatro Aficionado Villa de Paredes. La gala de clausura servirá para entregar el premio del público con la presencia de representantes de las cinco compañías que han participado en el ciclo y para que el grupo local Aldagón, que organice la muestra estrene su nuevo montaje. Salón de Actos del Ayuntamiento, 20:00 horas.

Carrión de los Condes. Teatro

Finaliza el XXIV Certamen nacional de Teatro Aficionado del Camino de Santiago, con la obra 'Auto', a cargo de la compañía Retranka Teatro. Teatro Sarabia, 20:00 horas.

Domingo

Palencia. Música

Concierto de Navidad. Teatro Principal, 20:30 horas.

Palencia. Magia

El ilusionista Toni Bright llega a Palencia después de recorrer los mejores teatros de Europa, este domingo el espectáculo de magia titulada 'Volver a Toni Bright'. Teatro Ortega, 19:00 horas.

Villamuriel de Cerrato. Teatro

Concluye este domingo el XXX Certamen Nacional de Teatro Aficionado con la entrega de premios, acto que será conducido por la compañía Stres de Cuatro, de Valencia, que ofrecerá el espectáculo 'Agraciados', basado en Les Luthiers. Casa de Cultura Jesús Meneses. 19:30 horas. Precio: 3 euros. Mayores de 65 años, discapacitados, parados y jóvenes con carné, 2 euros; bono de las seis obras, 12 euros.

Barruelo de Santullán. Teatro

El grupo palentino Pez Luna Teatro pone en escena 'saber que se sabe', una manifestación de Teatro documento, en la que una mujer viaja por las vidas de la mujer que le han precedido. Casa del Pueblo. 20:00 horas.

Sonsoles Yáñez y David Acebes

La Librería-Café Ateneo de Palencia acoge, a partir del próximo día 2 de diciembre, la exposición 'Mira qué cuentos', de Sonsoles Yáñez. El próximo sábado 2 de diciembre, a las 13:00 horas. Sonsoles Yáñez ofrecerá al público doce dibujos originales, que forman parte del libro de cuentos infantiles Víctor, el centauro y otros cuentos para niños con sueño/s, publicado este mismo año por la editorial madrileña M.A.R. Editor, y que ha supuesto el debut como ilustradora de esta gallega de nacimiento y vallisoletana de adopción. La exposición, que contará con los textos de David Acebes Sampedro, autor del libro, permanecerá abierta al público durante el mes de diciembre. La entrada es gratuita.

Segovia Teatro

César Blanco indica que Segovia está de enhorabuena porque el renovado teatro Juan Bravo de la capital vuelve a abrir sus puertas tras varios meses cerrado para acondicionar sus instalaciones al centenario que vivirá el año que viene. De momento, el telón se izará este jueves 30, para presentar un montaje merecedor de un Premio Max. ‘Danzad, malditos’ es la apuesta para reinaugurar la programación. La obra está está basada en la novela ‘¿Acaso no matan a los caballos?’, de Horace McCoy, y ambientada en la época de la Gran Depresión. Será a las 20:30 horas, y el precio de las entradas es de 20, 18 y 16 euros.

El Brujo

El viernes 1 de diciembre se subirá al escenario del ‘nuevo’ Juan Bravo Rafael Álvarez ‘El Brujo’, con ‘El cómico’. Un viejo conocido del teatro segoviano que se suma a los espectáculos que llenan de brillo la reapertura. La función también será a las 20:30 horas. En este caso hay un único precio de 20 euros. Y más teatro de calidad el sábado 2 de diciembre, a la misma hora. En esta ocasión con la compañía Venezia Producciones y la puesta en escena de ‘Tartufo, el impostor’, personaje clásico creado por Molière en el siglo XVII que es sinónimo de estafa, de hipocresía y de impostor. De algo oculto, como la trufa, de cuyo nombre en francés (‘tartuffe’) procede el del protagonista de esta obra que llega al Juan Bravo de la mano de José Gómez-Friha y de un elenco de actores capitaneado por Alejandro Albarracín.

Museo Esteban Vicente

En el capítulo expositivo, aún hay posibilidad de visitar la muestra ‘Eugenio Granell y Esteban Vicente. Construcciones y toys’, que puede admirarse en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de la capital segoviana. La exhibición se articula como un proyecto abierto a la interrelación de lenguajes plásticos y al establecimiento de conexiones entre el legado del creador tureganense que da nombre al museo y la obra del gallego Eugenio Granell.

Segovia Música

La agenda musical vuelve a ser prolija estos días. Para empezar, la sala Beat Club de Segovia hace triplete. Primero, el viernes 1, las puertas se abrirán a las 20:30 horas para una doble ración de heavy y de metal sinfónico con las actuaciones de Döxa y Misantropia. El sábado 2, a partir de las 21 horas, el festival intermitente Winter Indie City (WIC) trae a una de las bandas más esperadas de esta octava edición del ciclo de música alternativa: Kokoshca, banda de Pamplona de pop-rock donde priman las guitarras y uno de los bastiones del sello Sonido Muchacho. Completa el cartel del fin de semana en el Beat Club el directo de Leif de Leeuw Band, que se encuentra en plena gira por España para presentar su nuevo trabajo recién publicado y que lleva por título ‘Until better times’, con un sonido fresco en el que sobresalen las influencias del rock de los años 70. Leif de Leeuw es un joven y talentoso guitarrista holandés, dos veces ganador del Sena Young Talent Guitar Award (2009 y 2013).

Kafé Clandestino

Uno de los locales con más solera cultural y más inquietos de Segovia cumple once años este fin de semana. El Kafé Clandestino lo celebra con tres jornadas abarrotadas de actividad. Para empezar, el viernes 1, a las 21 horas, campeonato de futbolín. A partir de la medianoche, sesión en vinilo de blues, soul y rock a cargo de Alakran Costa. Ya en la medianoche del sábado, otro nombre clásico en los deejays sets la ciudad, Mr. Barce. Y domingo, desde las 16:30, torneo de mus. Las inscripciones se pueden hacer hasta este jueves, día 30.

Burgos Teatro

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge este viernes, 1 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, el montaje teatral 'La velocidad del otoño', dirigido por Magüi Mira e interpretado por los actores Lola Herrera y Juanjo Artero. La propuesta forma parte de la programación especial diseñada por la Fundación Caja de Burgos para celebrar el décimo aniversario de suprogramación cultural propia bajo la marca Cultural Cordón, una programación que, con el título '10 años espectaculares', se extenderádurante los próximos meses y en la que participarán artistas de la talla de Michael Nyman, Pasión Vega y Sergio Dalma, entre otros.