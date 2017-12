Medora vuelve a fallar El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado visita la nueva Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos del Hospital Clínico Universitario. / MIRIAM CHACÓN / ICAL Sanidad estudia si se deben paralizar las mejoras que se está introduciendo EL NORTE Valladolid Martes, 19 diciembre 2017, 09:10

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, afirmó hoy, ante los problemas que volvió a dar sistema informático de Atención Primaria Medora, que una vez que se estabilice y no se registren problemas de acceso se valorará si es preciso parar de forma temporal las mejoras introducidas, por si estuvieran causando anomalías de acceso informático. «Hoy había ya 3,20 usuarios conectados trabajando y los inconvenientes se daban no tanto para acceder si no en el funcionamiento y ritmo», señaló.

Para tratar de solucionar los problemas, han estado trabajando todo el fin de semana y lo siguen haciendo tanto los técnicos propios como los de las empresas HP y Oracle y, de forma paralela, precisó Sáez, «se hará una evaluación de Medora por si es preciso que se posponga el desarrollo de algunos mejoras que se han incorporando estos meses y que también pudieron ser causa de otras anomalías que ya se dieron en febrero y en el año 2015» ha informado a Ical.

No obstante dijo que estas mejoras introducidas en Medora han reforzado «otras muchas funcionalidades» del sistema de trabajo informático. «Todo hay que valorarlo en su conjunto pero si hay que dejar de introducir estos cambios se hará», agregó al tiempo que aseguró que los fallos en Medora no estan causando problema de saturación en Atención Primaria o urgencias en hospitales de la Comunidad.

«Los datos no dicen eso y, por ejemplo, en el caso del Clínico de Valladolid, el tiempo medio de atención del viernes en urgencias fue incluso menor y el impacto percibido no va más allá del incremento que se da en esta época por la climatología adversa o el inicio de la epidemia gripal, que todavía no ha llegado a sus puntos más álgidos», concluyó.