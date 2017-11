Los médicos detectan 608 presuntos casos de violencia doméstica en su consulta en un año Una mujer que padece insomnio. / EL NORTE El personal sanitario indaga sobre problemas de sueño, digestivo o ansiedad, entre otros, como posibles señales del maltrato ANA SANTIAGO Valladolid Jueves, 23 noviembre 2017, 11:43

El personal sanitario es consciente de la oportunidad, de la idónea ocasión para percibir, indagar, acercarse... que propicia la consulta de un centro de salud. Pero hay que saber llegar a una mujer asustada, avergonzada muchas veces de su situación, que teme abrir puertas. Hay que disponer de herramientas seguras y palabras adecuadas para que ni se bloquee ni se aísle por completo y se niegue a compartir su infierno. Visitará a su médico por múltiples motivos, por muchos, y muy difícil que lo haga por el acoso que invade su vida, y ocultará su maltrato; pero es siempre un espacio más abierto para la confidencialidad. Y de hecho ocurre, muchos casos se detectan en este ámbito;pero «muchos menos de los que quisiéramos, de los que se debería». Según los datos de Sacyl, en 2016, el personal sanitario emitió 816 partes judiciales como violencia machista y, de ellos, 608 eran nuevos. Con respecto a las 4.644 denuncias de 2016 –y muchos casos no llegan a esta instancia– apenas suponen el 13%.

María del Carmen Fernández Alonso es especialista en Medicina Familiar en Valladolid, responsable en Sacyl de grupos de trabajo sobre violencia doméstica, formadora en este ámbito y parte del equipo que tanto en el Ministerio de Sanidad como en la Junta han diseñado los protocolos de actuación desde el sector sanitario. Su principal objetivo en este sentido ahora «es la formación de médicos y enfermeros para que sepan interpretar las señales, detectar, explorar y responder a la situación o si no tienen tiempo, o tienen dudas, que sepan cómo derivar el caso», explica esta especialista.

Carmen Fernández destaca que como médico «he conocido casos en mi consulta o en la de compañeros porque además al llevar este tema me consultan y hay que aprender a detectar este tipo de violencia, saber ver estos casos sobre todo cuando no son físicos porque se ocultan más y son muy destructivos».

Y para aprender a reconocer posibles signos de alarma, señales que pueden obedecer a muchas explicaciones físicas y emocionales pero también al maltrato, esta médico junto a otros especialistas, trabajó en establecer el ‘Impacto de la Violencia de Género en la Salud de las Mujeres de Castilla y León’. El estudio, junto a otras investigaciones, fue la base para diseñar el protocolo que desde septiembre cuelga en el Portal de Salud y está en plena fase de formación y desarrollo en las consultas.

Afectadas

El trabajo contó con las afectadas, con entrevistas directas a 32 víctimas de violencia machista en Valladolid, Segovia, Soria, Burgos, Ávila, Palencia y León e incluyó el ámbito urbano y el rural. En el mismo se detecta que «los efectos sobre la salud son diversos y se mantienen a lo largo de los años. Los más frecuentes son los trastornos del sueño, el síndrome de estrés postraumático, ansiedad y depresión, entre otras secuelas emocionales y además de las físicas». El trabajo también confirma que las consultas de Atención Primaria son un espacio privilegiado para detectar la violencia vivida por muchas mujeres. Por ello, resulta fundamental «que el personal sanitario conozca a fondo esta problemática y reciba una formación especializada para actuar ante ella».

Recoge esta investigación que, en la actualidad, la violencia machistas «es un problema de salud pública de primer orden». La importancia de esta problemática «se debe a su alta prevalencia, constatada en numerosos estudios y encuestas a nivel internacional y estatal, así como a la gravedad de sus consecuencias en la vida de las mujeres». En España, «alrededor del 10% de las mujeres refieren experiencias de malos tratos infligidos por su pareja alguna vez en la vida; además, hay que considerar el elevado número de las que sufren violencia sin reconocerla como tal». El trabajo destaca que las consecuencias de muerte, problemas de salud mental, aumento de enfermedades somáticas, problemas reproductivos e impacto en su sexualidad, entre otras, han sido objeto de estudios cuantitativos. Sin embargo, «son escasos los estudios cualitativos que han abordado la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja y se desconocen muchos aspectos de las experiencias de las propias mujeres». Y es lo que aborda este trabajo.

«Es fundamental saber leer en una consulta esos síntomas y crear un espacio para hablar de esa realidad. Una mujer que sufre violencia de su pareja soporta mucha tensión, incertidumbres, temores... y todo ello se muestra en un malestar que hay que inspeccionar. Cuanta más formación tenga el personal sanitario, más habilidad tendrá para detectar casos», destaca Eva Bolaños Gallardo, psicóloga especializada en la investigación, salud y género en Madrid, y la encargada de las entrevistas.

Eva Bolaños explica que uno de los problemas es que «muchas mujeres, las propias afectadas, no saben reconocer lo que les está ocurriendo. Cuando la violencia no es física, si hay un maltrato psicológico que también es violencia no lo distinguen, lo normalizan, creen que forma parte de la relación y que les ocurre a otras parejas, lo viven de forma natural. Por eso, es importante que aprendan a darse cuenta». Y, los niños, los hijos «son también víctimas, vivir en ese clima les afecta en su desarrollo y son una víctima directa», insiste esta psicóloga.

«La atención se focaliza en el maltratador y sus necesidades quedan totalmente relegadas»

Con respecto a los adolescentes, Bolaños considera «que no es que haya más machismo ahora a esas edades sino que se detecta más, hay más trabajo en el aula y es más fácil conocer estas situaciones que antes se ocultaban mejor. Y, con respecto a las redes sociales, «lo que ha cambiado es el mecanismo de control, la forma se hacer presión, de ejercer ese dominio; pero la realidad es la misma. Otra cosa es que el control por el móvil sea más omnipresente y permanente».

El trabajo revela que las mujeres que sufren malos tratos acusan un deterioro importante de su propia salud. Sin embargo, «suelen convivir durante mucho tiempo con el malestar sin pedir ayuda por diversas razones, entre las que se encuentran el miedo a las consecuencias de hacerlo, la vergüenza y el temor a no ser creídas».

La violencia ejercida por el maltratador provoca un estado de temor, desvitalización y confusión que inhibe el interés por sí mismas. Sus relatos muestran «cómo la inquietud, la preocupación y los esfuerzos por minimizar y evitar las agresiones acaparan la mayor parte de su tiempo y energía. La atención llega a estar tan focalizada en el comportamiento de su pareja que sus propias necesidades y malestares quedan relegadas».

Además de la citada depresión o ansiedad, también sufren pérdida de peso y de apetito. Relatan fatiga, dolores musculares, alteraciones del ciclo menstrual y problemas digestivos. Algunas, como consecuencia de las palizas, perdieron visión u oído. O un empeoramiento de alguna enfermedad previa, como efecto de los altos grados de estrés padecidos. Y en la faceta más emocional también se suman la tristeza, inquietud, impotencia, rabia, inseguridad y miedo. Estos síntomas se mantienen en el tiempo, también para las que se han separado del maltratador, incluso, «es común que el despertar de la conciencia durante el proceso de recuperación traiga consigo un recrudecimiento del malestar».

Una gran parte de las mujeres que han participado en esta investigación reconocieron tentativas de suicidio relacionadas con el maltrato padecido. Otras expresaban fantasías y deseos de muerte, como mecanismo de escape frente a una situación vital «terrorífica e insoportable, sobre todo cuando la tensión y el dolor llegan a un punto álgido difícilmente elaborable por el psiquismo», recoge el trabajo.

También el embarazo constituye «una etapa de especial riesgo, en la que se inician o recrudecen las agresiones. Esta información es importante para los servicios de salud, por ser la gestación una fase en la que las mujeres pueden tener un mayor contacto con estos, lo que facilitaría la detección del maltrato».