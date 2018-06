Mañueco: «Nos han tumbado pero nos volveremos a levantar» Alfonso Fernández Mañueco. presidente del Partido Popular de Castilla y León. / ALBERTO MINGUEZA El presidente del PP de Castilla y León considera que «hoy es el primer día para llegar a la victoria de las elecciones de dentro de un año» SONIA ANDRINO Viernes, 1 junio 2018, 15:03

Ante medio centenar de compañeros de partido, convocados para poner en común la estrategia del PP respecto a la situación europea, el presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido que «nos han tumbado, pero nos volveremos a levantar», en relación a la moción de censura que había salido adelante en el Congreso de los Diputados apenas una hora antes de su intervención.

El líder de los populares ha arremetido contra las «nuevas políticas», que ha calificado de «rancias», y les ha responsabilizado de llevar a «España a algo que no es bueno». Muy crítico se ha mostrado con Ciudadanos, especialmente en los pasillos, pero ha lamentado que los socialistas hayan firmado «el pacto de perdedores» que sustenta al nuevo gobierno. No obstante, ha zarandeado a sus compañeros de partido y les ha dicho que no hay mucho tiempo para lamentos porque «hoy es el primer día para llegar a la victoria de las elecciones de dentro de un año. Lo vamos a hacer por la gente, lo vamos a hacer para la gente».

Motivo emocional

Así ha terminado una intervención en la que ha recordado que se afilió al partido «por un motivo emocional», siguiendo el ejemplo de su madre, y que ha transmitido también a sus hijas. Ha defendido al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que ha dicho que es «una persona honrada que ha demostrado ser un hombre de Estado; un orgullo como presidente del Gobierno y como persona».

Sin pronunciar las palabras 'sentencia' ni 'Gürtel', Mañueco se ha referido al desencadenante que ha provocado la situación actual y se ha mostrado convencido de que «el PP es una organización honesta, compuesta por personas honestas». Ha reconocido que «ha podido haber manzanas podridas» pero ha rescatado de la memoria a los asesinados por ETA -Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Alberto Jiménez Becerril- de los que ha dicho que «hoy seguirían afiliados al Partido Popular». El auditorio le ha respondido con un aplauso.

Comité autonómico

Tras el batacazo de los dos últimos días, el presidente del PP de Castilla y León convocará la próxima semana, previsiblemente, una reunión del comité autonómico de su partido para «marcar las líneas de actuación». Todo apunta a que los plazos se acortarán y los movimientos internos en el seno del partido conducirán a oficializar cuanto antes la designación de candidatos y el inicio de la campaña electoral a pleno rendimiento.