Mañueco recuerda que Fernando Rey no es militante del PP y Clemente incide en que «solo ha dado una opinión personal» El consejero de Educación, Fernando Rey, conversa con la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente. / Miriam Chacón / ICAL El consejero de Educación se preguntaba ayer si en un país democrático se podría seguir manteniendo un Gobierno que está afectado por el fallo de un tribunal Valladolid Martes, 29 mayo 2018, 16:41

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que «no hay mayor inestabilidad que una moción de censura», en alusión a la planteada por el PSOE, y ha discrepado de las dudas expresadas por el consejero de Educación, Fernando Rey, sobre la sentencia.

En un acto hoy como alcalde de Salamanca, Fernández Mañueco ha recordado que la sentencia de la trama Gürtel «no condena en ningún momento al PP, ni a ningún ministro»y que cuando sucedieron los hechos juzgados «ni Mariano Rajoy era presidente ni del Gobierno de España, ni del PP».

Ha abogado, tal y como lo recoge la Constitución Española, por agotar la legislatura y respetar la voluntad expresada en las urnas, y por «conseguir entre todos la estabilidad tanto política como institucional».

En este sentido, ha subrayado la «capacidad de diálogo» del Gobierno de España al haber conseguido el acuerdo con siete fuerzas para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Fernández Mañueco ha aludido también al respaldo frente al desafío separatista y a la vigencia del artículo 155 para considerar que «no hay mayor inestabilidad que una moción de censura» en alusión a la planteada por el PSOE.

Una medida que, según sus palabras, «solo sirve a los intereses de Pedro Sánchez» de que ha recordado que ha sido «derrotado en dos ocasiones en las urnas» y que lo que intenta «es sacar cabeza en el debate nacional».

Por otro lado, y respecto a las dudas del consejero de Educación, Fernando Rey, sobre la «credibilidad» del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la sentencia de la trama Gürtel, manifestadas en una entrevista en Onda Cero, Fernández Mañueco ha señalado que Rey ha hecho esas declaraciones desde el punto de vista personal y no como político.

Asimismo, ha recordado que no es militante del PP y que por lo tanto no representa a este partido ni en Castilla y León, ni en la presidencia del Gobierno autonómico.

En todo caso, ha subrayado que no coincide «ni con el análisis, ni con sus argumentos, ni con su conclusión».

Fernando Rey mantiene su opinión

El consejero de Educación, Fernando Rey, ha explicado hoy que su opinión sobre el Gobierno a raíz de la sentencia del caso Gürtel fue «exclusivamente personal» y «sin abandonar su condición de profesor». Tras sus manifestaciones, en las que se preguntó si en un país democrático se podría seguir manteniendo un Gobierno que está afectado por el fallo de un tribunal, sostuvo que no esperaba que sus palabras tuvieran «una repercusión grande a nivel nacional» y consideró que ya no debe «ir más allá de lo dicho».

En concreto, afirmó que el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy ha sufrido un «impacto en la credibilidad muy fuerte» con la sentencia de la Gürtel. «Estamos hablando de un caso extraordinario, yo me pregunto como constitucionalista, si esto ocurriera en cualquier país de nuestro entorno democrático, con usos y tradiciones democráticas, si sería posible mantener un gobierno así».

Rey, que asistió hoy a la entrega de los premios de un concurso escolar de la ONCE en las Cortes, declaró: «De hoy a ayer no ha pasado nada nuevo y creo que expliqué lo suficiente mi punto de vista». A su vez, dijo que no está sorprendido por las reacciones que ha suscitado lo expuesto sobre la sentencia de la Gürtel, aunque precisó que no «conoce todas».

A la pregunta de si ha hablado sobre este tema con el presidente del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera, apuntó que no «lo ha hecho aún»pero lo hará. Dijo que no ha cambiado de opinión sobre lo manifestado ayer y que el contenido de sus palabras no le parecen «excesivamente desproporcionadas y seguiría diciendo lo mismo».

Clemente respeta la opinión de Rey

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, afirmó hoy que la sentencia de la trama Gürtel ha derivado en una serie de condenas que «tienen nombres y apellidos por una serie de hechos delictivos», pero ello no quiere decir que «Mariano Rajoy o su Gobierno estén condenados». En este sentido, añadió que su opinión es que el Partido Popular «no tienen que asumir ni solidaria ni mancomunadamente esta resolución judicial».

Sobre la pérdida de credibilidad del Ejecutivo tras el fallo judicial y el cuestionamiento del consejero Fernando Rey sobre si en un sistema democrático debería mantenerse o convocar elecciones, Silvia Clemente apuntó: «Creo que él ha dado su opinión personal como ya ha comentado y yo, por supuesto, la respeto».