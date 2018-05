El mágico mundo del teatro en la calle Multitud de ofertas en la Agenda cultural de Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 24 mayo 2018, 20:45

Compañías de todos los rincones del mundo muestran sus representaciones cada mes de mayo en las calles de Valladolid, ciudad que durante esta semana se transforma en un auténtico teatro acogiendo obras de compañías jóvenes, nuevos actores, grupos con una gran trayectoria profesional…Una amplia gama de disciplinas artísticas son el centro de atención de los vecinos de Valladolid y los centenares de visitantes que pasean por sus calles.

Magia en el Trocadero

El Trocadero (calle Juan Mambrilla, 2) ha tenido una simpática iniciativa al programar paa el jueves una actuación de magia, en lo que denominan TAB (Teatro de Arte en los Bares), una alternativa lúdica a su vez, a la impresionante programación del TAC durante toda la semana.

Piccaso, Miró y Dalí

Obras de PICASSO, MIRO Y DALI pueden contemplarse en la exposición 'PICASSO. MIRÓ. DALI. Grabados de un siglo' que a partir del próximo viernes dia día 18 de mayo puede contemplarse en la Sala Municipal de Exposiciones del Museo de Pasión de Valladolid. La exposición permite al visitante ampliar conocimientos sobre la obra de algunos de los tres maestros creadores del arte español del siglo XX, como fueron Salvador Dalí, Pablo Picasso y Joan Miró, con series de grabados de importancia trascendental en el arte del siglo XX.

Camioneta y Manta

El próximo 26 de mayo llega al Teatro Zorrilla la producción 'Camioneta y Manta' protagonizada por los actores Andoni Ferreño y Carla Hidalgo. Esta divertida comedia homenajea al teatro de toda la vida, contando las peripecias que las compañías tenían que atravesar para poder sobrevivir. Ambientada en los años 80, en 'Carretera y Manta' cuentan la historia de la compañía de Teatro Albentar, cuyos componentes tratan de mantener a flote su trabajo. Se atreven con cualquier género sobre el escenario, asegurando las risas con números de revista, de payasos o comedias de situación.

Ballet y musical

El Cine Broadway (Paseo del Hospital Militar) emite en directo, desde la Opera National de Paris, el ballet 'Thierrée, Shechter, Pite Perez'.

También estrena el musical de Christopher Wheeldon 'Un Americano en París', representado en Broadway en 2015. Jueves 24 de Mayo, 20:00h. en Cines Broadway.

Tomás Sánchez Santiago

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle Núñez de Arce) acoge la presentación de 'Años de mayor cuantía' (Memoria y Fábula), con su autor Tomás Sánchez Santiago y Luis Marigómez, que tendrá lugar el viernes 25 de mayo a las 20.00 horas.

A vista de Pajarillos

El Centro Cívico Zona Este acoge la exposición ExpoAves 'A vista de Pajarillos', dentro de la programación de la XXXII Semana Cultural del barrio. El barrio de Pajarillos cuenta en su callejero con un total de 65 calles dedicadas a diferentes aves que anidan en el planeta que habitamos. Algunas de ellas, por desgracia, están amenazadas y en los últimos años hemos asistido, en algunos casos, a un preocupante descenso de sus poblaciones.

José Enguídanos. Pisa Morena

José Enguídanos expone su pintura conceptual surrealista en el local Pisa Morena, en el Paseo del Hospital Militar, justo enfrente de los cines Broadway. Puede verse durante tdo este mes de mayo y las láminas están a la venta con diferentes precios.

Corral de Rosarillo

En el Corral de Rosarillo, en pleno centro de Valladolid, junto al Teatro Calderón y La iglesia de La Antigua, puedes encontrar una oferta de vinos y raciones para disfrutar en un agradable ambiente, bajo la dirección de David Ricote. El pollo de corral con patatas fritas al estilo casero es la estrella de su carta (también en medias raciones). También puedes añadir pimientos de piquillo y huevos fritos, entre otros productos. Muy buena calidad y precios y excelente atención.

Rugby. Final de la Liga

El Quesos Entrepinares y El Salvador disputarán un nuevo derbi vallisoletano, nada más y nada menos que con el título de Liga en juego. Será a un solo partido, que se celebrará el sábado, a partir de las 18.00 horas, en el estadio José Zorrilla de Valladolid. El rugby es un deporte modélico, donde las aficiones de los dos equipos comparten espacio y cervezas con deportividad, armonía y respeto. Un evento digno de verse en directo, incluso para los que no les guste el deporte.

Ágora de la poesía. León

Este viernes 25 de mayo, el LX ÁGORA DE LA POESÍA cumple 5 años. «Celebramos esta efemérides con la publicación del libro 3 del Ágora de la Poesía (LapizCero Ediciones). Una antología con 31 poetas, que hacen un total de 76 con los dos libros anteriores, uniendo estilos, formas y fondos de la poesía. Formamos parte de la dinamización cultural de nuestra ciudad, siempre abiertos a personas de otros lares que aportan sus creaciones en éste y otros foros literarios», indica su organizador Ramiro Pinto. El mismo viernes 25 de mayo tendrá lugar el Ágora de la Poesía, como siempre, con las sorpresas que cada cual quiera aportar y la lectura de poemas. A las 22:00, en el anfiteatro de la plaza de San Marcos.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que el final de mayo empieza a alternar los conciertos en salas como los de Pedro Guerra (Zamora) con los primeros festivales al aire libre como el Fácyl de Salamanca (Funambulista, Coque Malla, Chimo Bayo, Siniestro Total...)

Jueves

LEÓN – RAFA PONS (El Gran Café, 22:00h, 12€)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, TEXXCOCO (Patio Chico, 19:00h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, NICE PRICE (Plaza Anaya, 19:00h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, EL CANIJO DE JEREZ (Plaza Anaya, 20:00h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, LAGATIJA NICK (Patio Chico, 21:30h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, PARADISE PHANTOMS (Plaza Juan XXIII, 21:30h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, LES CASTIZOS (Plaza Anaya, 22:00h)

VALLADOLID – KURT BAKER COMBO (Sala Porta Caeli, 21:30h, 8€-10€)

ZAMORA – PEDRO GUERRA (La Cueva del Jazz, 21:30h, 20€-22€)

Viernes

BÉJAR (SALAMANCA) – THE ROMANTICOS (La Alquitara, 00:00h)

BURGOS – MARCOS GALLO & CHICA SOBRESALTO (La Rua, 21:00h, 5€-7€)

BURGOS – ZEA MAYS + MR HOMELESS (La Casa de las Musas, 21:30h, 5€-7€)

LEÓN – ASTOLA (El Gran Café, 22:00h, 15€)

SALAMANCA – EL ABERRONCHO (Music Factory, 22:30h, 10€-12€)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, NICE PRICE (Plaza Anaya, 19:00h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, FAVX (Patio Chico, 19:00h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, EGUALA (Plaza Juan XXIII, 19:30h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, LE PARODY (Plaza Juan XXIII, 19:30h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, FUNAMBULISTA (Caem, 21:00h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, METAMETAL (Plaza Juan XXIII, 21:30h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, INSTITUTO MEXICANO DE SONIDO (Plaza Anaya, 22:00h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, MERCA BAE (Plaza Anaya, 22:30h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, NATHY PELUSO (Plaza Anaya, 22:30h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, CHIMO BAYO (Plaza Anaya, 23:30h)

VALLADOLID – LOS BRAZOS + GRUFF (Sala Porta Caeli, 21:30h, 10€-12€)

ZAMORA – REVERB-TONES (La Cueva del Jazz, 23:30h, gratuito)

Sábado

BALBOA (LEÓN) – ASTRO MONA FEST, CLUB DEL RÍO, FUCKAINE, PENNY NECKLACE, MAINDO (9€)

BURGOS – KHMER (La Casa de las Musas, 21:00h, 6€)

BURGOS – YELLOW BIG MACHINE (La Casa de las Musas, 23:45h)

LEÓN – MOTORZOMBIES + GRIPPERS + HAMMERCROSS (Espacio Vías, 19:00h, 10€)

PALENCIA – GWENDAL (Teatro Principal, 20:30h,

PONFERRADA (LEÓN) – LOS MODERNOS + 4T FIVES (TARARÍ, 23:30H)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, NICE PRICE (Plaza Anaya, 19:00h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, COQUE MALLA (Plaza Anaya, 19:00h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, FLORIDA BLANCA (Patio Chico, 20:00h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, MR PATATA(Plaza Juan XXIII, 20:00h)

SALAMANCA – THE ROOTS OF TANUKI + RAGING CROWD + PHYSIS (Nave Bunker, 20:30h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, MUCHO (Patio Chico, 21:00h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, LOS NASTYS (Patio Chico, 21:30h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, SINIESTRO TOTAL (Plaza Anaya, 22:00h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, ESTUDIO DISPERSO (Plaza Juan XXIII, 22:30h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, GUADALUPE PLATA (Potemkim, 23:30h, 10€-13€)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, TONY SABANDIJA (Plaza Juan XXIII, 23:30h)

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, ESTEBAN Y MANUEL (Plaza Anaya, 00:15h)

ZAMORA – N-VELA (La Cueva del Jazz, 23:30h, gratuito)

Domingo

SALAMANCA – FESTIVAL FÁCYL, BADEN BAH (Patio Escuelas Menores, 20:00h,

ZAMORA – THE MUGGS (La Cueva del Jazz, 20:00h)

Zamora Actividades

Alicia Pérez indica que Benavente celebrará las Fiestas del Toro Enmaromado del 28 de mayo al 2 de junio, pero ya desde este fin de semana hay actos y actividades organizados con motivo de estos festejos, declarados de Interés Turístico Regional y Fiesta Tradicional. El sábado 26 de mayo habrá degustación de chocolate, toreo de salón y macro disco. El domingo 27 de mayo, a las 18:00 horas, será la gran eliminatoria de la Liga del Corte Puro en la Plaza de Toros y después, habrá encierros para los más pequeños, a cargo de la asociación Gente del Toro.

Interpueblos Fetst

Interpueblos Fest, el festival musical de las comarcas zamoranas de Tierra del Vino y La Guareña, se celebrará el sábado 26 de mayo en la Plaza de Toros de la localidad zamorana de San Miguel de la Ribera. Comenzará a las 17:00 horas y habrá música durante más de 12 horas de forma ininterrumpida. Actuarán DJ Niko, DJ Heras, DJ Fausto y DJ Lopo, todos de la provincia de Zamora; así como Maldita Juliette y Lucía Bermejo. También se contará con la presencia de la charanga Charrosound, que animará el evento, y habrá una master class de zumba a cargo de tres monitoras. La entrada al evento tiene un precio de 8 euros de forma anticipada y de 10 euros en taquilla.

Segovia Actividades

Miguel Ángel López destaca el Festival de Música Diversa que es desde hace quince años una de las citas imprescindibles en Segovia cada primavera. Los escenarios que el festival reparte por toda la ciudad en mayo ofrecen una variada gama de estilos, intérpretes y propuestas musicales. Así, el rock y el folklore tradicional han sido los elegidos para situar en la programación del Teatro Juan Bravo las actuaciones de Posta y los Filósofos, quienes presentarán su nuevo trabajo discográfico, este viernes, 25 de mayo a las 21:00, con entradas a 5 euros.

Festival de Música Diversa

El escenario del teatro Juan Bravo presentará el sábado, 26 de mayo (a las 20:30, con entradas al precio único de 7 euros), también en el Festival de Música Diversa, a Vanesa Muela y Hexacorde, además de a los segovianos A Traque Barraque, conjuntos que no tienen nada que ver entre sí, pero que representan un claro ejemplo de lo diversa que es la música en un festival que, en su totalidad, se celebrará en Segovia del 24 de mayo al 3 de junio, como apunta el dossier del propio teatro. Vanesa Muela es uno de los nombres más vinculados al folklore de Castilla y León, desde que hace 35 años decidiese subirse a los escenarios de todo el mundo. Cantante y percusionista, lleva en sus cuerdas vocales más de 3000 conciertos ofrecidos a ritmo de fandangos, seguidillas, rondas, rumbas o ligeros. Los segovianos A Traque Barraque llevan desde 2012 estando a las duras y a las maduras sobre las tablas, mientras fusionan dulzainas, clarinetes y bandurrias con guitarras eléctricas, teclados o baterías.

Feria de la Juventud

La agenda cultural de este fin de semana contiene una interesante oferta en Cuéllar con la XI Feria de la Juventud, en los Paseos de San Francisco los días 26 y 27 de mayo, un espacio de información juvenil, ocio, deportes y tiempo libre de 12:00 a 14.00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. El sábado, a partir de las 12:00 horas, la Feria incluye una nueva edición del concurso Cuéllar Chef Junior. Además, el Poblado de Igualdad llega al programa con la intención de apoyar la educación juvenil en igualdad de género. Así, fomentará el uso de juegos para ambos sexos, el reparto de las tareas del hogar o las profesiones a elegir. La feria incluye juegos tradicionales, juegos de mesa tamaño XXL, mini golf, concursos, talleres, torneos, exhibiciones y actuaciones diversas. El día 26 el programa concluye con la actuación de Break Dance con el grupo Pucela Flava.

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades más importantes de Palencia en este fin de semana.

Viernes

Palencia. Música

El Festival Palencia Sonora, la cita con la música más multitudinaria que se celebra en la ciudad, tiene este viernes su estreno de este año. Jacobo Serra, uno de los nombres emergentes del panorama español, protagonizará el concierto de presentación de la décimo quinta edición. Serra presentará su nuevo disco, 'Fuego artificial', que ha derivado en letras en español. Casa Junco, 20:30 horas.

Palencia. Literatura

El Ateneo de Palencia ha organizado, en el marco del ciclo 'Los ateneistas y sus libros', la presentación del libro 'Un canto de libertad', de Germán Díez Barrio. Esta obra es una biografía novelada de Nelson Mandela, líder negro de suráfrica que acabó con el sistema de segregación o separación de la población por motivos raciales o étnicos y el trato discriminatorio hacia la población negra. Sede del Ateneo (calle Santa Teresa de Jesús, 4), 20:00 horas.

Palencia. Taller infantil

Con el título 'Habitantes de los desiertos', este viernes se celebra un taller infantil dirigido a niños de 4 a 7 años con el medio ambiente como motivo central. Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos (Avenida Santiago Amón, 3). Del 18:00 a 20:00 horas.

Palencia. Talleres en familia

La ornitología es el tema de los talleres organizados para niños y jóvenes comprendidos entre los 6 y los 15 años, acompañados por unos o varios adultos. La actividad está organizada por Aula de medio Ambiente de Caja Burgos (Avenida Santiago Amón, 3), pero se desarrollarán en el parque del Sotillo de 17:30 a 20:00 horas.

Carrión de los Condes. Música

El ciclo Música y Arte en el Camino, organizado por la asociacón Camino Artes, continúa este viernes con un concierto de guitarra del artista Roberto Kuhn Versluys. Iglesia de Santa María, 19:00 horas.

Sábado

Palencia. Concierto de Gwendall

El grupo Gwendall, cuya música se hunde en las raíces de la música celta, ofrece un concierto en Palencia en el que las canciones se interpretan con una dinámica de contacto permanente con el público. Creado en 1972, Gwendall ha fusionado la música bretona y celta con influencias del rock, jazz, folk y música clásica. Teatro Principal, 20:30 horas.

Palencia. Música

El XI Encuenttro Coral Blanca de Castilla, que organiza la coral palentina del mismo nombre se celebrará este sábado con la participación del Coro Amanecer, de Gijón; el Coro Voces de Gredos, de Ávila y la organizadora. Iglesia de San Pablo, 20:15 horas.

Palencia. Curso de física

El Ateneo de Palencia continúa este sábado el ciclo de cursos rápidos (151 minutos) sobre diversos temas. El ponente es el profesor Fran Sanz Requena, que ha titulado su charla 'Física de los superhéroes'. 22 euros para socios y 28 para no socios. Sede del Ateneo (calle Santa Teresa de Jesús, 4) 10:30 horas.

Palencia. Literatura

Los amantes de la literatura y en concreto de la célebre novela 'El principito' tienen una cita este sábado. En Palencia se pondrá en marcha un evento nuevo que se desarrollará el último sábado del mes y que consiste en la lectura pública de una obra literatura, en este caso la conocida obra de Antonine de Saint-Exupéry. Cafetería Literaria Paseo del Salón 15, a las 11:30 horas.

Ampudia. Música

El Concurso Musical Nacional Ampudia Apoya la Música, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con Palencia Sonora celebra este sábado la final con la participación de los tres grupos seleccionados, Papawanda, Gallos y Tree House, que actuarán por espacio de 30 minutos, en la final que dará comienzo a las 12:00 horas en la Plaza del Museo de Arte Sacro de Ampudia. Como colofón a la tercera edición del certamen se ha programado el concierto de Arizona Baby, una de las bandas de rock de raíces más importantes de España, que tendrá lugar a las 14:15 horas en el mismo escenario.

Carrión de los Condes. Música

El ciclo Música y Arte en el Camino, organizado por la asociación Camino Artes, continúa este sábado con un concierto de guitarra del artista Roberto Kuhn Versluys. Iglesia de Santa María del Camino, 19:00 horas.

Venta de Baños. Teatro

El grupo municipal de teatro de Venta de Baños El Tinglao Venteño pondrá en escena 'Reina de corazones', de Ricardo López Aranda, estrenada en 1983. Centro Cultural La Briquetera, 19:00 horas.

Villamuriel de Cerrato. Teatro

'Teatro atópico' es un espectáculo de humor sobre dos mendigos contado con un tono cercano a la farsa y a lo bufonesco. Casa de Cultura Jesús Meneses, 20:00 horas.

Ampudia. Teatro

Zarabanda pone en escena 'Tres historias reales', una comedia muy actual que plasma algunas de las escenas más cotidianas de las vidas de hoy en día. 'Por un plato de lentejas', 'Hace tres años que no me enamoro' y 'Vamos a repasarlo otra vez', son los títulos que componen 'Tres historias casi reales', con personajes aparentemente normales se dan cita en cualquier parque o calle de nuestro entorno para hacernos pasar un rato divertido con sus problemas, sus sueños, sus anhelos y, cómo no, con sus miserias. Sala de Cultura, 20:30 horas.

Domingo

Palencia. Música

Concierto de la Coral Camerata Bella Desconocida con motivo de la festividad de Pentecostés. Esta agrupación coral es la única íntegramente femenina de Palencia, que dirige Virginia Fernández. En el concierto estará a acompañada a piano por Mariano Miguel. Interpretará un programa con un repertorio de obras clásicas sacras, populares y de autores contemporáneos, como Di Laso, Perosi, Prizeman, Soler y Butler, del que interpretarán la 'Suita litúrgica', entre otros. Catedral, 19:00 horas.

Palencia. Cine

Nueva sesión de la proyección de los cortometrajes de la Muestra de Cine Internacional de Palencia que optan al premio Javier Santos a la mejor banda sonora, acto organizado en colaboración con el festival. Bar Universonoro (calle San Juan de Dios, 3). 21:00 horas. Entrada libre.

León Actividades

Santi Fernández informa de que la comarca del Bierzo realiza la primera edición de un festival que reunirá a algunas de las propuestas más interesantes de la escena musical independiente del país. El cartel lo encabezan los madrileños Club del Río y junto a ellos encontramos a Fuckaine, Penny Necklace, Ausgang Exit o Loof. Cierran el cartel Maíndo, banda de rock-folk con influencias de Europa, África y América; un nutrido grupo de DJs leoneses (Hüugen, Fonit, D.A.S. y Daphne Maro) así como los jóvenes DJs madrileños le.terrible y Jimbo J. Por su parte para aquellos que añoren las fiestas de la ruta del bacalao, Carrizo de la Ribera recibe Cristian Varela en su famosa sala de conciertos La Jungla. Un tremendo evento de techno de más de cuatro horas de duración donde la diversión está asegurada.

Festival de Cine

Durante catorce días León se convertirá en referente cinematográfico gracias a la celebración del quinto festival de cine y televisión Reino de León. El certamen atraerá tanto a aficionados del séptimo arte, como a profesionales del cine que se trasladarán desde distintos rincones del país para presentar sus obras, en la capital leonesa.

La Vida Moderna

La vida Moderna es que el ejército de Shiva, capitaneado por David Broncano, Queque e Ignatius aterrice en el Auditorio de León este viernes. Estos tres artistas transforman las cosas más cotidianas de la vida en el humor más absurdo. Un nuevo concepto de 'Commedia' que se ha hecho popular gracias al programa de radio que tienen en la Cadena Ser. Corría el año 2004 cuando a Broncano se le encargó realizar un programa radiofónico que cubriera las vacaciones estivales de la parrilla principal. El cómico de Orcera eligió como colaboradores a un señor mayor llamado Héctor de Miguel Martín y a un padre tinerfeño miope divorciado que responde al nombre de Juan Igancio Delgado Alemany. En contra de lo esperado este programa acabó convirtiéndose en un espacio semanal, primero, y diario después, en torno al cual se reúnen miles de personas simpatizantes de UPyD y amantes de Pollito de Troya. Ahora han dado un paso más, iniciando una gira que les ha trasladado a numerosos teatros. Este viernes a partir de las 22.00, el auditorio de León se convertirá en la sede de Moderdonia durante más de una hora y media.