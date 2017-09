Luis Cepeda, Premio Nacional de Gastronomía

Poco antes de las 11:00 horas de este jueves, Luis Cepeda, recibía una llamada de la Real Academia de Gastronomía. Podía ser “una más”, admite. Sin embargo, con el paso de las palabras y los saludos, al otro lado del móvil, le espetaban, “Luis eres el ganador del Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Labor Periodística”.

“No me lo esperaba, pero soy deportivo y sabía que podía ganar. Es un orgullo, porque Javier Antoja y Mikel Zeberio son dos grandes profesionales. De hecho, Mikel me ha llamado para darme la enhorabuena y recordar aquel primer libro que publiqué sobre los cien platos universales de la cocina vasca”, afirma Luis Cepeda, quien admite que no ha parado de recibir felicitaciones tanto vía teléfonica, como en su casa de Madrid, informa Degusta Castilla y León.