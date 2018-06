La lluvia dispara el riesgo de enfermedades por hongos en los viñedos de la comunidad Las tormentas destrozan viñedos en La Seca, Valladolid, durante las lluvias de mediados de mayo. / Fran Jiménez Aparecen las primeras manifestaciones de mildiu en la DO Bierzo y de oídio en Tierra de León ALICIA PÉREZ ZAMORA Sábado, 9 junio 2018, 09:53

La lluvia y la humedad son un paraíso para los hongos que afectan a la vid. Las denominaciones de origen de Castilla y León están pendientes de la posible aparición de enfermedades en los viñedos. Las más habituales en esta época son el mildiu y el oídio, de las que ya han aparecido las primeras manifestaciones en la provincia de León, concretamente de mildiu en la Denominación de Origen Bierzo y de oídio en la DO Tierra de León.

«Ya empezamos a tener brotes de mildiu, de momento no es alarmante, pero en cualquier momento puede ser alarmante», explicó Misericordia Bello, presidenta de la DO Bierzo, quien añadió que hay algún brote pero que está controlado.

En la DO Tierra de León, «los viticultores van en barca por el viñedo». Así explica su director técnico, Alejandro González, la situación. «Está lloviendo muchísimo y el problema es que está empezando a haber focos de oídio y de infección y no están pudiendo tratar», destaca sobre una humedad que impide a los viticultores entrar a trabajar en el viñedo, así como hacer tratamientos, ya que la lluvia los lava.

En el resto de denominaciones de origen no ha habido, de momento, signos de enfermedades fúngicas, aunque todas están pendientes por el riesgo que existe.

El director técnico de Ribera del Duero, Agustín Alonso, explica que en esta zona todavía no se está viendo ataques de mildiu, «aunque estamos con riesgo alto de posibilidad de tener ataques fúngicos». Estos días ha dejado de llover de continuo y los viticultores han podido entrar a los viñedos a hacer los tratamientos oportunos.

También en Rueda, donde la lluvia caída supera lo que normalmente se registra en un año normal, incrementa el riesgo de mildiu, aunque no se ha visto ningún foco de enfermedad, según el director técnico, Santiago Mora.

Los viñedos de Toro se han tratado contra el mildiu. «De momento no se ha observado ninguna indicación, pero eso no significa que el inóculo no esté», destaca el director técnico, Santiago Castro. La lluvia ha obligado además a aplazar para el próximo fin de semana la Feria del Vino que estaba previsto que abriera hoy sus puertas, debido a que la Plaza de Toros estaba ayer anegada de agua.

Tampoco se han apreciado problemas de este tipo en la DO Arribes. «Este año habrá que tener cuidado con el oídio y con el mildiu, pero de momento no hay ningún foco de infección», afirma el director técnico, Carlos Capilla.

Se mantienen vigilantes también respecto al mildiu y el oídio en la DO Tierra del Vino de Zamora, aunque no ha habido ninguna incidencia destacable, según su director técnico, Javier Aparicio. Los agricultores esperan ahora a que pare el viento y la lluvia para entrar a trabajar en el terreno y tratar el viñedo.

«La espada de Damocles la tenemos ahí y los que no hayan tratado para el mildiu pueden tener un problema», explica el presidente de la DOP Valles de Benavente, Julio Otero, convencido también de que el oídio puede hacer mucho daño más adelante y de que hay que hacer «tratamientos preventivos, no curativos».

La cantidad de agua caída en la DO Arlanza no es mala para el desarrollo de la planta, según explica José Ignacio Marqués, director técnico. La parte negativa de tanta lluvia y el temor ahora es que pueda desarrollarse el mildiu, enfermedad que se está tratando de manera preventiva los días que se puede acceder al viñedo.

«Esto es una bomba de relojería, en cualquier momento puede eclosionar el oídio», lamenta Alejandro Costa, presidente de la DO Valtiendas; mientras en la DOP Cebreros, Marta Burgos explica que el riesgo de enfermedades comienza de ahora en adelante, y en Cigales también se aplican tratamientos contra estas enfermedades, según Águeda del Val.