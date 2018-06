«Lino es el único responsable de los hechos que describe la Policía»

Dice, para empezar, que «no es el caso Asaja, sino el caso de Lino» y considera que ha hecho lo correcto desde que saltó el escándalo en 2013 para afrontar la peor crisis de su organización. Lo asegura, a pesar de que hay voces, dentro y fuera «del sindicato» que cuestionan su último mandato al frente de la organización regional por no haber vigilado de cerca la gestión de quien ha sido durante más de 20 años el presidente provincial más poderoso de Castilla y León y la imagen más popular de Asaja.

-Algunas voces, dentro y fuera de Asaja, consideran que usted debería dimitir por la falta de control de los fondos manejados por Lino y por no obligarle a marcharse cuando saltó el escándalo para no dañar todavía más la imagen de la organización que representa.

-Desde que se destapó el caso en 2013, se han ido viendo hechos presuntamente delictivos en los que Lino es el único responsable. Desgraciadamente, el procedimiento judicial está durando muchísimo tiempo. Pero ha sido su actuación la que perjudica la imagen de Asaja en Valladolid, Castilla y León y España, y daña la labor y el trabajo que han hecho los socios en la provincia, en la región y a nivel nacional, una persona está perjudicando a todos. La situación cambió en diciembre de 2016, cuando se eligió una nueva junta directiva, un nuevo presidente, Juan Ramón Alonso, que han tomado un rumbo distinto con un mismo camino que tiene la regional, reivindicativo para defender los intereses de los agricultores y ganaderos, de más servicios de formación y, en definitiva, de defender a los socios, que es el único objetivo que tenemos que tener.

-¿Ni siquiera admite una responsabilidad, como responsable regional, 'in vigilando' respecto de lo que ocurrió con los fondos públicos bajo las siglas de Asaja Valladolid?

-La única responsabilidad es de Lino Rodríguez, ni de Asaja Valladolid ni de la regional, ni de la nacional. Cuando se solicitan las subvenciones lo hacen a nivel individual las provinciales, Asaja Castilla y León no tiene conocimiento de esas solicitudes, ni del montante ni de la ejecución de esas subvenciones. Ni hemos participado ni tenemos conocimiento del montante ni la ejecución, no tenemos ninguna responsabilidad. Si las administraciones que las han concedido no han tenido control, es responsabilidad de esas administraciones. Asaja Valladolid ha sido la gran perjudicada. Pero Lino es el gran responsable, es el que se ha beneficiado supuestamente de esos fondos y quien ha perjudicado el buen nombre de esta organización.

«Si las administraciones que concedieron las subvenciones no han tenido control, es cosa de ellas»

-Considera, entonces, que hizo todo lo posible por reparar el daño de imagen a Asaja.

-Hice lo que podía hacer. Mantuve conversaciones con Lino y le pedí que dejase el cargo a disposición de la organización, pero no hizo caso y eso motivó que se expulsara a Asaja Valladolid de la regional hasta que no cambiaron las condiciones. Luego se la volvió a admitir. Asaja de Castilla y León no podía hacer más para impedir estos hechos y cambiar a Lino de la directiva de Valladolid.

-¿Este caso ha servido para establecer mayores controles y transparencia de la organización respecto del dinero público? ¿Qué han aprendido de esta crisis?

-A raíz de lo ocurrido, Asaja de Castilla y León aprobó un código ético ejemplar que no lo tiene casi nadie, por si se diera el caso en otra provincia, para poder apartar a la junta directiva en la regional de manera inmediata. Pero la potestad de poner o quitar solo la tienen los socios de cada provincia y así debe ser.

-¿Cree tras estos informes policiales y que se va a agilizar el procedimiento judicial?

-Este es uno de los casos, Lino y quienes le han ayudado tienen otras causas abiertas con la Justicia. La más próxima, el día 20 de junio por las facturas falsas de la subvención de la Junta y hay más. Lo único que digo es lo que he dicho siempre: los socios cambiaron a la directiva el 29 de diciembre de 2016 y ahora mi presidente es Juan Ramón Alonso, que lo está haciendo bien. Tal es así, que el 11 de febrero de 2017 fue ratificado con más votos de los que tenía. Esa es la mejor prueba. Respecto del procedimiento judicial, la única opinión que tengo es que se acabe cuanto antes el proceso, se esclarezca y si hay responsabilidades por Lino y quienes le apoyaron, que la Justicia sea justa y paguen por ello para que sirva de escarmiento y ejemplo para que nadie, en asociaciones de cualquier índole, tenga tentaciones parecidas. Necesitamos en las asociaciones gente trabajadora, honrada y justa.